piwik no script img

ADAC-MobilitätsindexVerkehr macht kaum Fortschritte

Weniger CO₂, mehr Sicherheit: Der Verkehrssektor in Deutschland wird nachhaltig – allerdings sehr langsam.

Ein Strassenschild mit Fahrrad, dahinter der Fernsehturm
Die Verkehrssicherheit bleibe „vor allem für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende eine zentrale Herausforderung“ Foto: Tamir Kalifa/getty images
Nanja Boenisch

Von

Nanja Boenisch

Die Nachhaltigkeit im Verkehrssektor in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren kaum verbessert. Das zeigt der neue Mobilitätsindex – eine Studie, die die Forschungsfirma Prognos im Auftrag des ADAC erstellt und am Mittwoch veröffentlicht hat. Berücksichtigt wurden Klima- und Umweltaspekte, Verkehrssicherheit, Bezahlbarkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Mobilität.

Basisjahr für die Bewertung ist das Jahr 2015 mit einer Kennzahl von 100 Punkten. 2023 – das Jahr, auf das sich der aktuelle Mobilitätsindex bezieht – kam bei der Untersuchung der Nachhaltigkeit insgesamt nun auf insgesamt 111 Punkte, genauso viele wie 2022.

Immerhin hätten sich über mehrere Jahre hinweg Umweltaspekte und die Sicherheit leicht verbessert, teilte der ADAC mit. Die Stickoxidemissionen aus Verbrennerfahrzeugen seien gesunken – waren aber noch immer so hoch, dass die Klimaziele im Verkehr gerissen wurden.

2023 gab es gut 290.000 Unfälle mit Personenschaden und damit knapp mehr als 2022. Langfristig sei das laut ADAC trotzdem eine leichte Verbesserung: Die Zahl der Schwerverletzten und Getöteten stieg langsamer als das Verkehrsaufkommen.

Bessere Radwege und mehr Klimaschutz

„Dass der Index sich seit 2019 insgesamt positiv entwickelt hat, ist zwar erfreulich“, sagt ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. „Aber die Dynamik ist – gemessen an den gesellschaftlichen Zielen – gering.“ Auch die Verkehrssicherheit bleibe „vor allem für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende eine zentrale Herausforderung“, heißt es bei Prognos.

Fortschritte gab es 2023 auch bei der Bezahlbarkeit und der Verfügbarkeit, zum Beispiel dank neuer Carsharing-Angebote. Die Zuverlässigkeit sackte dagegen wegen Staus und unpünktlicher Züge ab.

Der ADAC empfiehlt nun etwa besser ausgestaltete Radwegnetze für mehr Sicherheit, ein klares Bekenntnis zum EU-Emissionshandel für mehr Klimaschutz und ein ÖPNV-Sozialticket für Menschen mit niedrigem Einkommen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Verkehrswende #Klimawandel #Verkehrssicherheit #Abgase #ADAC
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen stehen an einer Straßenkreuzung
Verkehrspolitik der CDU in Berlin Gefährliche Planungsdetails

Die lange geplante Umgestaltung der Torstraße in Mitte wird konkreter – und wieder nur vom Auto her gedacht, finden KritikerInnen der Pläne.

Von Claudius Prößer
X-Ray Scan von einem Auto
Marktlücke E-Auto-Werkstatt Keine Angst vorm Starkstrom

Nur wenige Werkstätten reparieren auch E-Autos – ein Problem für Kunden, aber auch eine Marktnische. Besuch bei einer Werkstatt, die sich darin heimisch macht.

Von Steve Przybilla
Ein bandagierter Fuß
Mobililtät von Morgen Und wie viele Beine hast du?
Kolumne Über Morgen von Theresa Hannig

Im Jahr 2125 kann der Rollstuhl in der Ecke stehen bleiben. Denn dann leben wir barrierefrei in einer krabbelnden Gesellschaft.

klimawandel

Ein junger Mann hockt in Ruinen
Bericht von Fachzeitschrift Lancet Wie uns der Klimawandel krank macht

Kohle, Öl und Gas sowie die Folgen des Klimawandels machen die Welt tödlicher, berichten Mediziner. Auch die Folgen für die Wirtschaft sind enorm.

Von Jonas Waack

29.10.2025

Elon Musk, Tech-Milliardär, spricht auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) im Gaylord National Resort & Convention Center
Riesige CO2-Emissionen Superreiche für mehr CO₂ verantwortlich als 118 Länder

Die reichsten Menschen stoßen viel mehr CO₂ aus als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, sagt ein neuer Oxfam-Bericht. Das liegt auch an ihren Vermögen und Aktienportfolios.

Von Jonas Waack

29.10.2025

ein Satellittenbild zeigt den Hurrikan Melissa über Jamaika
Extremer Hurrikan in der Karibik Auf Kuba zusteuernder Hurrikan „Melissa“ nimmt an Stärke zu

Der tropische Wirbelsturm hat bereits schwere Schäden auf anderen Karibikinseln angerichtet. Jamaikas Ministerpräsident erklärt den Karibikstaat zum „Katastrophengebiet“.

29.10.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
2
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
3
Bundeswehr bedient sich bei Tolkien Heer der Ringe
4
Stadtbild, Migration, Rente Deutschland leistet sich die dümmsten Debatten
5
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
6
ZDF kündigt Firma aus Gaza ZDF hält Mitarbeiter eines Dienstleisters für Hamas-Mitglied