1,5 Grad-Ziel : Der Welt läuft die Zeit davon

Die taz-Klimauhr ist umgesprungen, nun sind nur noch knapp drei Jahre Zeit, die Welt auf 1,5-Grad-Kurs zu halten. Wir müssen handeln, um das Klima zu retten.

Berlin taz | Am frühen Sonntagmorgen war es so weit: Die erste Ziffer der taz-CO 2 -Uhr sprang um. Sie zählt auf der Website der taz die abnehmenden Jahre, Monate, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden, bis das globale CO 2 -Budget ausgeschöpft ist. Waren bis zum Sonntag noch drei Jahre Zeit, die Welt auf 1,5-Grad-Kurs zu trimmen, so steht jetzt eine zwei am Anfang.

Ausgangspunkt der taz-CO 2 -Uhr ist das Pariser Weltklimaabkommen: 2015 hatten sich darin die Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention verpflichtet, „Anstrengungen“ zu unternehmen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mittlerweile hat die Welt längst temporäre Ausflüge in Sphären jenseits dieser Marke gemacht: Die vergangenen zwölf Monate waren die heißesten, die jeweils gemessen wurden, und lagen im weltweiten Durchschnitt bereits 1,64 Grad über dem Niveau zum Ende des 19. Jahrhunderts, wie der europäische Klimabeobachtungsdienst Copernicus am Freitag meldete.

Die taz-CO 2 -Uhr bezieht sich auf die ganze Welt. Würde man sie für Deutschland stellen, wäre sie längst abgelaufen. Davon geht zumindest der Sachverständigenrat für Umweltfragen aus: „Konkret hat Deutschland seinen fairen Anteil an einem globalen CO 2 -Budget, mit dem die 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden kann, seit Kurzem überschritten“, schrieben die Re­gie­rungs­be­ra­te­r*in­nen im März.

Fair heißt in der Rechnung vor allem: wenn man jedem Bewohner der Erde dieselbe Menge CO 2 zugesteht – also das globale Budget nicht einfach nur durch die fast 200 Länder der Welt teilt, sondern in Betracht zieht, wie viele Menschen dort jeweils leben. So gesehen haben die Vereinigten Staaten ihr rechnerisches CO 2 -Restbudget sogar schon Ende 2021 ausgeschöpft. Indien hingegen dürfte noch jahrzehntelang zumindest in einem gewissen Maße Treibhausgase produzieren.

Rundungseffekt sorgte für weniger Emissionen

Dieser „Budgetansatz“ ist in der Wissenschafts-Community beliebt, weil er die Erzählung etlicher Politiker entlarvt. CDU-Chef Friedrich Merz behauptete etwa, „wenn wir in den nächsten zehn Jahren die Weichen richtig stellen, sind wir auf einem guten Weg“.

Die CO 2 -Uhr der taz illustriert das Gegenteil. Wer sie aufmerksam verfolgt, wird aber vielleicht gemerkt haben: Tatsächlich ist die Uhr schon einmal unter drei Jahre gesprungen, nämlich im vergangenen Herbst – wurde also zwischenzeitlich zurückgestellt. Muss die Menschheit es mit dem Klimaschutz also immerhin nicht ganz so eilig haben wie noch 2023?

Leider geht es nur um einen Rundungseffekt. Die Uhr wird regelmäßig neu gestellt und an die aktuellen Veröffentlichungen der Wissenschaft angepasst, unter anderem an die Indicators of Global Climate Change. Die Wis­sen­schaft­le­r*in­nen dort runden bei ihrer Berechnung des globalen CO 2 -Budgets immer auf die nächsten 50 Gigatonnen CO 2 . So kommt es, dass sich das Budget nach der Aktualisierung augenscheinlich nicht verändert hat, obwohl im vergangenen Jahr so viel emittiert wurde wie in keinem vorherigen Jahr.

Die taz-CO 2 -Uhr ist nicht die einzige, die die Dramatik der Lage illustriert. Beispielsweise tickt auch beim Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change eine Klima-Uhr (allerdings mit leicht anderer Datengrundlage).