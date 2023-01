+++ Ticker Räumung Lützerath +++ : 8.000 Demoteilnehmer erwartet

Die Polizei versucht, Ak­ti­vis­t*in­nen aus Baumhäusern und einem Tunnel zu holen. Am Mittag soll die große Demo im Nachbarort Keyenberg losgehen.

11:13 Uhr: Grüne Jugend kritisiert Polizeieinsatz

Die Grüne Jugend hat das Vorgehen der Polizei bei der Räumung des Dorfes Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus kritisiert. „Die Berichte, die wir aus dem Dorf bekommen, sind nicht zu rechtfertigen“, teilte die Landessprecherin der Grünen Jugend NRW, Nicola Dichant, am Samstag mit. „Bilder von Polizeieinsätzen, die Ak­ti­vis­t*in­nen massiv gefährden, Sanitäter*innen, die von der Polizei aus dem Dorf geschmissen werden, und Presse, die nicht beobachten darf. Das ist das Gegenteil von einem deeskalativen Einsatz.“ (dpa)

11:12 Uhr: Räumung von Lützerath geht weiter

Die Polizei hat am Samstagvormittag die Räumung des von Aktivisten besetzten Braunkohleortes Lützerath fortgesetzt. „Die Arbeiten gehen weiter“, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte kletterten auf Bäume, auf denen Menschen ausharrten, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Nach Angaben des Energiekonzerns RWE laufen zudem Vorbereitungen, um Aktivisten aus einem Tunnel zu holen. Laut Polizei ist der Einsatz an dem Tunnel übergeben worden. Es handle sich um eine „Rettung“, die nun in den Händen von RWE und THW liege, sagte ein Polizeisprecher.

„Wir gehen davon aus, dass es ihnen gut geht“, sagte Bente Opitz von der Initiative „Lützerath lebt“. Die Aktivisten hätten genug zu Essen und könnten mehrere Tage in dem Tunnel ausharren. Nach Angaben von „Lützerath lebt“ sind noch mehrere Dutzend Aktivisten in Lützerath, auf Dächern und in Bäumen. Die Polizei machte zur Anzahl der verbliebenen Aktivisten zunächst keine Angaben. „Oberirdisch sind wir so gut wie durch“, hatte ein Sprecher am Morgen gesagt. Es gebe noch etwa 15 „Strukturen“ der Aktivistinnen und Aktivisten, darunter Baumhäuser und Verschläge, hieß es. (dpa)

11:05 Uhr: Wüst: Zu Lützerath alle Debatten bereits geführt

Nach Einschätzung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst sind zum Thema Lützerath alle Debatten bereits geführt worden. „In einem Rechtsstaat ist an einem bestimmten Punkt eine Sache auch entschieden, und dieser Punkt ist mit den Beschlüssen und mit den Urteilen eben erreicht“, sagte er im Deutschlandfunk. Die Entscheidung, Lützerath abzubaggern, sei in Gesetze geflossen und vom obersten Gerichtshof des Landes bestätigt worden. „Insofern ist das in den rechtstaatlichen Verfahren, wie sie in Deutschland gelten, eben ausverhandelt, ausgeklagt, ausprozessiert.“

Auf die Frage ob er sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen wolle, sagte Wüst, es gebe eine Polizeiführung vor Ort. „Und wenn ein Ministerpräsident da rumläuft, glaube ich, hilft das niemandem der Beteiligten bei seiner Arbeit.“ Er habe auch nicht den Eindruck, „dass da noch diskutiert wird, sondern da wird protestiert und demonstriert und leider auch Gewalt ausgeübt, jedenfalls in Teilen, gegen Polizisten.“ (dpa)

10:40 Uhr: GLS-Bank-Vorstandsprecherin: „Stoppen Sie diese Räumung.“

Auch am Tag vier der umstrittenen Räumung des Ortes Lützerath im rheinischen Braunkohlegebiet Garzweiler II reißen Forderungen nach einem sofortigen Räumungsstopp nicht ab. Der Anblick der Kohlegrube in Lützerath sei schwer zu ertragen, erklärte die Vorstandssprecherin der sozial-ökologischen GLS-Bank, Aysel Osmanoglu, am Samstag in Bochum. Deswegen appelliere sie an die Verantwortung und die Verantwortlichen des Energieunternehmens RWE. „Es ist noch nicht zu spät, für eine zukunftsträchtige Wirtschaftsweise zu sorgen. Stoppen Sie diese Räumung.“ (epd)

10:00 Uhr: Überfüllte Züge in Köln

Während sich in Keyenberg schon zahlreiche Ak­ti­vis­t:in­nen vor Auftakt der Demo versammelt haben, geht es für viele, die aus Richtung Köln noch dorthin reisen wollen, am Hauptbahnhof der Domstadt vorerst nicht weiter. Ein Zug nach Erkelenz war schnell dermaßen überfüllt, dass Fahrgäste nicht mehr mitkommen konnten. Am Bahnsteig wartet dementsprechend schon eine Menge von Menschen, die einen ganzen nächsten Zug voll machen könnte, auf den nächsten Anschluss. (taz)

9:38 Uhr Florian Wüst lehnt Moratorium ab

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht keine Möglichkeit eines Moratoriums bei der Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. „Wir haben ja die Debatten alle geführt“, sagte er im Interview der Woche im Deutschlandfunk, das am Samstag in Auszügen verbreitet wurde. In einem Rechtsstaat sei eine Sache an einem bestimmten Punkt entschieden, „und dieser Punkt ist mit den Beschlüssen und mit den Urteilen eben erreicht“, unterstrich der CDU-Politiker.

Wüst sagte, er habe Verständnis dafür, dass die jungen Leute das Thema setzen würde. Die Politik müsse aber abwägen, es sei notwendig, „diese Kohle jetzt in Anspruch zu nehmen“. „Dafür steigen wir früher aus und emittieren am langen Ende weniger“, erklärte der Ministerpräsident. Forderungen, selbst sich ein Bild vor Ort zu machen, wies er zurück: „Ich habe auch eher den Eindruck, dass ich da nicht sonderlich viel helfen kann“, sagte Wüst. (dpa)

8:10 Uhr: Polizei will Räumung am Morgen fortsetzen

Die Polizei will die Räumung des von Aktivisten besetzten Braunkohleortes Lützerath am Samstagmorgen fortsetzen. „Oberirdisch sind wir so gut wie durch“, sagte ein Sprecher am Morgen. Es gebe noch etwa 15 „Strukturen“ der Aktivistinnen und Aktivisten, darunter Baumhäuser und Verschläge, hieß es. Zudem werde weiter versucht, in einen Tunnel vorzudringen, in dem zwei Menschen ausharren sollen.

Die Einsatzkräfte hatten die Räumung von Lützerath am Freitagabend erneut abgebrochen. Die Nacht verlief nach Polizeiangaben „ruhig“. Es habe keine Zwischenfälle gegeben. Aktivisten in Baumhäusern weckten sich am frühen Samstagmorgen gegenseitig mit Rufen. Weite Teile des Geländes seien mit Flutlicht ausgeleuchtet. (dpa)

3:03 Uhr: Polizei erwartet 8000 Teilnehmer bei Demo

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt am Samstag an einer Kundgebung gegen den Abriss des Dorfes Lützerath zur Braunkohleförderung teil. Zu der Demonstration im Nachbarort Keyenberg, der wie Lützerath zu Erkelenz gehört, erwartet die Polizei 8000 Teilnehmer. Das Motto der Demonstration ist „Räumung verhindern! Für Klimagerechtigkeit“.

Programmbeginn mit Bands und Liveacts ist nach Veranstalterangaben um 11.00 Uhr, die Demo selbst beginnt um 12.00 Uhr. Aus 50 Städten und 14 Bundesländern würden Teilnehmer erwartet, teilte Fridays for Future mit. Das Verwaltungsgericht Aachen hatte am Freitag entschieden, dass die Veranstalter die Demonstration nahezu wie geplant durchführen können und Auflagen zu einem anderen Austragungsort der Polizei gekippt. Nur der Einsatz von Traktoren bei der Veranstaltung wurde auf Wunsch der Polizei untersagt.

„Die Situation in Lützerath ist eine riesige internationale Blamage für die Bundesregierung“, sagte Thunberg vorab der dpa. „Seit Jahren verteidigen Menschen Lützerath, als Teil einer globalen Gerechtigkeitsbewegung. Die Tatsache, dass Menschen aktiv werden, ist ein Zeichen der Hoffnung.“ Die 20-Jährige rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Demonstration zu beteiligen.

Thunberg hatte am Freitag nach Angaben der Polizei in Begleitung einer Bundestagsabgeordneten der Grünen den Ort Lützerath besucht. Das Bundestagsbüro von Kathrin Henneberger bestätigte am Abend, dass Thunberg die Abgeordnete begleitet habe, die demnach als Parlamentarische Beobachterin vor Ort ist. Thunberg hatte dabei das Vorgehen der Polizei bei der Räumung des Dorfes scharf kritisiert. „Es ist empörend, wie die Polizeigewalt ist“, sagte die Klimaaktivistin aus Schweden. (dpa)

2:01 Uhr: Klimaforscher Latif fordert mehr Tempo bei Klimawende

Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif fordert von der Bundesregierung mehr Tempo bei der Klimawende. „Es muss an vielen Stellen Kohlendioxid eingespart werden. So gab es gerade einen Verkehrsgipfel im Kanzleramt – ohne Ergebnisse. Hier ist viel zu tun, denn gerade der Straßenverkehr leistet bisher gar nichts zur Senkung der Treibhausgase“, sagte der Meteorologe der Rheinischen Post.

Mit Blick auf die Proteste gegen die Abbaggerung des Dorfes Lützerath am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler II sagte Latif, dass der Erhalt des Ortes und der Verzicht auf den Kohleabbau dort lediglich einen „kleinen Beitrag“ zur CO2-Reduzierung in Deutschland leisten könne. Für das Weltklima sei die Verbrennung der Kohle unter dem Ort „völlig irrelevant“. Latif: „Ein Verzicht auf den Abbau würde uns dem 1,5-Grad-Ziel für die maximale Erderwärmung keinen Schritt näherbringen.“

Gleichwohl unterstrich der Klimaforscher, dass Deutschland eine „historische Verantwortung“ zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes habe. Bei den CO2-Emissionen in der Vergangenheit liege Deutschland im weltweiten Vergleich auf Platz fünf. „Deutschland hat also die Pflicht, beim Klimaschutz voranzugehen“, sagte er der Zeitung.

Aus klimapolitischer Sicht wäre auch ein früherer Ausstieg aus der Braunkohle angebracht gewesen, betonte Latif. Zwar seien andere Aspekte wie Strukturwandel und der Erhalt der Arbeitsplätze wichtig. „Trotzdem stimme ich mit den jungen Menschen überein, dass wir unsere selbstgesteckten Klimaschutz-Ziele mit diesem Tempo auf keinen Fall erreichen“, mahnte der Wissenschaftler. (epd)

0:07 Uhr: Neubaur verteidigt Räumung

Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat die Räumung des Ortes Lützerath für den Braunkohleabbau verteidigt. Es gehe dabei um die Energieversorgungssicherheit, „wir müssen das schlimmste Szenario gut vorbereitet haben“, sagte sie am Freitag in der WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“. Dazu gehöre auch die „Zuhilfenahme von sehr klimaschädlicher Braunkohleverstromung zu sichern“. Sie betonte, den Grünen sei insgesamt in Sachen Klimaschutz etwas Großes gelungen, nämlich den Kohleausstieg im Westen um acht Jahre auf 2030 vorzuziehen.

Zu Kritik aus der eigenen Partei am Abriss des Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler sagte sie: „Ich empfinde das nicht als in den Rücken fallen. Ich fühle mich nicht verraten.“ In einer demokratischen Partei müsse man miteinander diskutieren, das sei auch eine Qualität der Grünen. Die Besetzung der Parteizentrale der NRW-Grünen in Düsseldorf in dieser Woche durch Klimaaktivisten beschäftige sie. „Das lässt mich nicht kalt. Zu sehen, wie Menschen, die für Klimaschutz eintreten sich nicht wiederfinden in dem, was wir als Erfolg erreichen konnten.“ Mit ähnlichen Worten hatte sich Neubaur auch in einem Interview mit der taz zu den Protesten gegen die Räumung von Lützerath geäußert. (dpa)