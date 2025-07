+++ Rekordhitze in Deutschland +++„Lokal sind 40 Grad möglich“

DLRG: Nicht ohne vorzeitiges Abkühlen in den See springen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt angesichts der aktuellen Hitze in Deutschland davor, ohne vorheriges Abkühlen ins Meer oder in den Badesee zu springen. Ansonsten könne es lebensgefährlich werden. Der plötzliche Sprung mit einem aufgeheizten Körper ins kalte Nass könne zu einem lebensbedrohlichen Kälteschock und Kreislaufversagen führen. Das betreffe nicht nur ältere, sondern auch jüngere und auch gesunde Menschen.

Zudem sei es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sich nicht zu lange der Sonne auszusetzen und auf Alkohol und andere Drogen beim Baden zu verzichten, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Wir können nicht jeden Quadratmeter See, jeden Meter Flusslauf und jeden Kilometer unserer Küsten überwachen“, so Vogt. (dpa)

Hitze auch in anderen europäischen Ländern

Im Nachbarland Frankreich versetzt die Hitze das Land derzeit in einen Ausnahmezustand. Am Dienstag rief der Wetterdienst Météo France für große Teile des Landes Warnstufen aus. Auch in Italien hatte das Gesundheitsministerium für mehrere Städte die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen – darunter Rom, Mailand, Bologna und Florenz.

In Spanien fielen in den vergangenen Tagen gleich mehrere Hitzerekorde. Am Samstag war in der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal mit 46 Grad ein neuer nationaler Hitzerekord für einen Juni-Tag registriert worden. In der katalanischen Touristenmetropole Barcelona am Mittelmeer gab es am Montag einen lokalen Temperaturrekord von 37,6 Grad für einen Tag im Juni. Mit 38 Grad wurden zudem auch regional in Kärnten in Österreich neue Temperaturrekorde aufgestellt. (dpa)

Ärztekammer fordert Pläne

Angesichts der Hitzewelle in Deutschland ruft die Bundesärztekammer die Politik auf, verbindliche Strategien zum Hitzeschutz zu erstellen. „Was Deutschland dringend braucht, sind verbindliche Hitzeschutzpläne, klare Zuständigkeiten und gezielte Unterstützung für besonders gefährdete Menschen“, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt.

Besonders durch Hitze gefährdet seien Personen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, Ältere, Schwangere, Kinder und Menschen, die keine kühlen Räume zur Verfügung haben, so Reinhardt. Hitzeschutz beginne nicht erst in Arztpraxen und Krankenhäusern, sondern in den Städten, Schulen, Unternehmen, Pflegeeinrichtungen und in jedem Zuhause, unterstrich der Präsident der Bundesärztekammer. (epd)

Forderungen für Hitzeschutzfonds für Obdachlose

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe dringt auf finanzielles Engagement des Bundes, um Obdachlose besser vor Hitze zu schützen. Mit einem Hitzeschutzfonds sollten Maßnahmen gezielt gefördert werden, sagte die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft, Sabine Bösing, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Der Schutz obdachloser Menschen vor extremer Hitze sei keine rein kommunale Aufgabe. „Zwar benennt der nationale Hitzeschutzplan des Gesundheitsministeriums wohnungslose Menschen ausdrücklich als besonders gefährdete Gruppe, doch die Empfehlungen sind unverbindlich. Die konkrete Umsetzung liegt allein bei Ländern und Kommunen“, sagte Bösing. Das führe zu regionalen Unterschieden. Sie forderte unter anderem eine gesetzliche Pflicht zu kommunalen Hitzeschutzplänen, in denen wohnungslose Menschen ausdrücklich berücksichtigt werden, verbindliche Vorgaben für Länder und Kommunen sowie eine sichere Anbindung obdachloser Menschen an die medizinische Regelversorgung.

Zum Schutz der Obdachlosen brauche es kostenfreien Zugang zu Wasser, Schatten, Duschmöglichkeiten und kühlen Rückzugsräumen und ganzjährig geöffnete Notunterkünfte, die im Sommer hitzegerecht ausgestattet sind, sagte Bösing. Medizinische und soziale Hilfen müssten ausgebaut werden. (epd)

Wetterdienst misst bislang höchste Temperatur des Jahres

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach eigenen Angaben die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen. 37,8 Grad seien am Dienstag im bayerischen Kitzingen registriert worden, sagte ein DWD-Sprecher auf Grundlage vorläufiger Messungen am Abend.

Damit wurde der bisherige bundesweite Temperatur-Spitzenreiter in Saarbrücken-Burbach getoppt. In der saarländischen Hauptstadt waren am 22. Juni 36,2 Grad gemessen worden. Allerdings lag Saarbrücken-Burbach am Dienstag mit 37,6 Grad nach DWD-Angaben direkt hinter dem Spitzenreiter in Bayern auf dem zweiten Platz.

Nach der Hitze bleiben die Temperaturen zunächst auf hohem Niveau. Schon am Mittwoch könnte der bisherige Jahreshöchstwert aus Kitzingen geknackt werden, sagte ein DWD-Sprecher am Abend. Es werde voraussichtlich noch eine Spur heißer. „Dann wird der Höhepunkt erreicht, und es kann durchaus sein, dass wir lokal an die 40 Grad rankommen.“

Ab Donnerstag soll es dann etwas abkühlen. Lokal wird vor Unwettern vor allem durch Starkregen gewarnt. Im Juni war es in der Vergangenheit aber auch schon heißer: Am 30. Juni 2019 waren in Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt 39,6 Grad gemessen worden. Der Allzeit-Hitzerekord für Deutschland liegt sogar noch höher: Am 25. Juli 2019 wurden jeweils 41,2 Grad an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen) registriert. Die Prognosen deuteten nicht darauf hin, dass der Allzeit-Hitzerekord am Mittwoch geknackt werde, sagte der DWD-Sprecher. „Davon gehen wir aktuell nicht aus.“ (dpa)