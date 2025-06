+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++Nächtlicher russischer Großangriff auf die Ukraine

Massive russische Angriffe auf Kyjiw

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag 406 russische Drohnen und Raketen abgefangen und zerstört. Die Hauptstadt Kyjiw und andere Gebiete im Land seien mit insgesamt 452 Drohnen und Raketen angegriffen worden, teilt die Luftwaffe mit.

Kyjiws Bürgermeister, Witali Klitschko, schreibt auf Telegram, es seien vier Menschen bei dem nächtlichen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt getötet worden. Mindestens zwanzig Menschen wurden verletzt. Reuters-Journalisten vor Ort berichten, es habe zahlreiche große Explosionen in der Stadt gegeben. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde ein Zug zwischen zwei Bahnhöfen getroffen. Es gebe Brände in mehreren Wohnhäusern.

Angesichts dieses massiven Angriffs fordert der Präsident den Westen auf dem Kurznachrichtendienst X abermals auf, den Druck auf Russland zu erhöhen. „Wenn jemand keinen Druck ausübt und dem Krieg mehr Zeit gibt, Leben zu nehmen, dann ist das Mittäterschaft und Verantwortung“, schrieb er. „Wir müssen entschlossen handeln.“

Krieg in der Ukraine Mit dem Einmarsch im 24. Februar 2022 begann der groß angelegte russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits im März 2014 erfolgte die Annexion der Krim, kurz darauf entbrannte der Konflikt in den ostukrainischen Gebieten. ➝ Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine

Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez hat die jüngsten russischen Angriffe auf Kyjiw scharf verurteilt. „Russland verhält sich wie ein Terrorist, der systematisch die zivile Infrastruktur angreift“, schrieb Lubinez am Freitag auf Telegram. „Die Welt muss klar reagieren und konkrete Schritte unternehmen, einschließlich der Verurteilung der Aktionen des Aggressors.“ (rtr/AP)

Ukrainische Drohnen treffen Flugplatz und Raffinerie in Russland

Parallel zu den verheerenden russischen Luftangriffen auf die Ukraine hat auch Kyjiw das Nachbarland mit schweren Drohnenattacken überzogen. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 174 Drohnen über den Gebieten Brjansk, Rostow, Saratow, Woronesch, Kaluga, Kursk, Orjol, Rjasan, Tula, Belgorod, Tambow und der seit 2014 annektierten Halbinsel Krim. „Zudem sind über dem Schwarzen Meer drei Lenkwaffen vom Typ Neptun-MD von der Flugabwehr zerstört worden.“ Den Erfolgsmeldungen der russischen Militärs zum Trotz gab es aber auch mehrere Einschläge.

In der Großstadt Engels im Gebiet Saratow sei ein Hochhaus getroffen worden. Verletzte habe es nicht gegeben, das Gebäude sei kurzzeitig evakuiert worden, die Bewohner aber inzwischen zurückgekehrt, teilte der Gouverneur von Saratow, Roman Bussargin, mit. „Durch eine Drohnenattacke ist es zu einem Brand in einem der Industriebetriebe von Engels gekommen“, schrieb er zudem. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um eine Raffinerie handeln. In Engels befindet sich ein großer Luftwaffenstützpunkt der russischen Streitkräfte. Die Raffinerie liegt in unmittelbarer Umgebung der Basis, von der auch immer wieder Flugzeuge zum Beschuss der Ukraine aufsteigen.

Auch in der Region Brjansk gab es einen Einschlag in der Nähe eines Militärflugplatzes. Auf Videos von Anwohnern ist ein großer Feuerball zu sehen. Zudem sind mehrere Explosionen zu hören. Laut dem unabhängigen Militärblogger Jan Matwejew deutet dies darauf hin, dass ein Munitionslager getroffen wurde.

In der Region Tambow wurde dem amtierenden Gouverneur Jewgeni Perwyschow zufolge ein Betrieb getroffen. Drei Menschen seien bei dem Einschlag verletzt worden. Nähere Angaben zu dem Betrieb gab es nicht.

In der grenznahen Region Belgorod gab es derweil einen weiteren Anschlag auf die Eisenbahn: Nach einer Explosion ist eine Reservelok entgleist. Verletzte habe es nicht gegeben, teilten die Behörden mit. Die Strecke sei aber zunächst gesperrt worden.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es mehrere Anschläge auf Eisenbahn-Infrastruktur gegeben. In einem Fall entgleiste dadurch auch ein Personenzug. Es gab mehrere Tote und Verletzte. (dpa)

„The Times“: Merz hofft auf Unterstützung Trumps für die Ukraine

Zum Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus heißt es am Freitag in der britischen Zeitung „The Times“:„Ausländische Staats- und Regierungschefs sind stets um bemerkenswerte Geschenke bemüht, wenn sie mit Präsident Trump zusammentreffen: einen personalisierten Golfschläger, eine Weihnachtskrippe aus Perlmutt, ein vergoldetes Modell eines Kampfjets oder auch ein Präsidentenflugzeug im Wert von rund 400 Millionen Dollar. Als der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag das Oval Office betrat, hatte er den seltenen Vorteil, nahezu genau das mitzubringen, was Trump gefordert hatte.

(…)Innerhalb weniger Wochen hat der Bundeskanzler zunächst eine Reform durch den Bundestag gebracht, die eine theoretisch unbegrenzte öffentliche Kreditaufnahme für Militärausgaben möglich macht, und sich dann zu dem Ziel bekannt, 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Streitkräfte und weitere 1,5 Prozent in andere sicherheitsrelevante Bereiche wie Infrastruktur und Cyberabwehr zu stecken.

In Berlin hofft man, dass dies einen der schwerwiegendsten, immer wiederkehrenden Vorwürfe Trumps an Deutschland entkräftet und dem Ego des Präsidenten schmeichelt. Das wiederum sollte Merz eine gute Ausgangsposition bieten, um Trump für die Unterstützung der Ukraine, die Verhängung sekundärer US-Sanktionen gegen Länder, die russische Energie kaufen, und die Abschwächung seiner Forderungen in den Zollverhandlungen mit der EU zu gewinnen.“ (dpa)

Frankreichs Außenminister für neue EU-Sanktionen gegen Russland

Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat sich für neue EU-Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Er hoffe, dass die Europäische Kommission vor Ende Juni ein neues Sanktionspaket vorlegen werde, sagt Barrot dem Radiosender RTL.