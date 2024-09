+++ Live-Ticker zur Brandenburg-Wahl +++ : SPD im Schlussspurt vor der AfD

Erste Hochrechnungen sehen die SPD über 30 Prozent und vor der AfD. CDU so schlecht wie nie und hinter dem BSW. Grüne, Linke und Freie Wähler müssen zittern.

18.40 Uhr: Wähleranalyse: SPD punktet bei den Alten

Laut Infratest dimap hat die SPD vor allem alte Wähler mobilisiert. Starke Zuwächse gab es zudem aus dem Lager der Nichtwähler. Hinzugewonnen haben die Sozialdemokraten in Brandenburg von Grünen, Linken und CDU, Stimmen abgegeben hat sie unter dem Strich an das BSW. (rtr)

18.39 Uhr: Woidke will mit der CDU übers Regieren reden

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagt in der ARD, er werde zuerst mit der CDU reden. „Das ist jetzt schon klar.“ Bei den Grünen müsse man den Wahlabend noch abwarten. (rtr)

18.39 Uhr: Nouripour bezeichnet BSW als Briefkastenpartei

Grünen-Parteichef Omid Nouripour sieht im BSW nur eine „Briekastenpartei“ und Erfüllungsgehilfen Moskaus – was Auftritte von BSW-Spitzenkandidat Robert Crumbach, jahrzehntelang SPD-Mitglied allerdings nicht nahe gelegt hatten. (sta)

18.38 Uhr: Weidel sieht AfD als Siegerin des Abends

AfD-Chefin Alice Weidel hat ihre Partei nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl in Brandenburg als „Sieger des Abends“ bezeichnet. Sie sei „extrem zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Weidel in der ARD am Sonntagabend. Aber „wir sehen natürlich, dass hier taktisch abgestimmt wurde“. Die Stimmen seien an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gegangen.

Das müsse sie einfach so akzeptieren, sagte Weidel. Es sei lediglich eine Etappe. „Der Osten ist blau, wir sind stärkste Kraft im Osten.“ (afp)

Blau ist die von der AfD selbst gewählte Farbe. Die taz zeigt die AfD in Grafiken auf Grund ihrer rechtsextremen Haltung in braun. (taz)

18.36 Uhr: BSW-Co-Chefin hoch zufrieden

BSW-Co-Chefin Amira Mohamed Ali spricht von einem tollen Erfolg für ihre Partei. Die Friedenspolitik sei ein wichtiges Thema für das BSW gewesen. Eine Regierungsbeteiligung im Landtag sei abhängig von echter Veränderung. Es werde nicht einfach so eine Regierungsbeteiligung für ein paar Posten geben. „Das machen wir nicht.“ (rtr)

18.35 Uhr: Grüne schalten Woidke ab

Krass: genau in dem Moment, in dem auf der Leinwand SPD-Ministerpräsident Woidke zum ersten Interview ins ARD-Studio kommt, schalten die Grünen die Übertragung auf ihrer Wahlparty ab. Gut, ihr Bundesvorsitzender will jetzt reden – aber zwei, drei Minuten hätte der schon noch warten können

Die Grünen reden sich ihren Absturz damit schön, dass sie ja eigentlich viel besser wären, wenn sie nicht so viele Stimmen an Woidkes Ich-oder-die-AfD-Kampagne verlören hätten. (sta)

18.27 Uhr: Erste ZDF-Hochrechnung sieht SPD klar vorn

Nach einer ersten Hochrechnung des ZDF ist die SPD klarer Wahlsieger. Sie holt demnach 31,8 Porzent, ein Zuwachs von fast 6 Prozentpunkten gegenüber 2019. Sie wäre damit wieder auf dem Niveau ihrer Ergebnisse von 2004 und 2014.

Zweitstärkste Partei bleibt die Afd, die sich um 5,7 Prozentpunkte auf 29,2 Prozent kommt. Die Rechtsextremen kommen nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen damit zum dritten Mal in Folge auf fast 30 Prozent. Die CDU verliert und stürzt auf 11,6 Prozent, das mit Abstand schlechteste Ergebnis in Brandenburg.

Grüne (4,7 Proznet), Linke (3,8) und Freie Wähler (2,6) fallen alle unter die 5-Prozent-Hürde und müssen nun auf den Gewinn eines Dirketmandats hoffen. Das BSW kommt beim ersten Wahlantritt auf 12,0 Prozent.Die FDP rangiert nur unter den Sonstigen.

Auch die erste Hochrechnung der ARD sieht die SPD vor der AfD, allerdings beträgt der Vorsprung hier nur 1,3 Prozentpunkte.

(ga)

18.23 Uhr: SPD-Zentrale offenbar vom Erfolg überrascht

Im Willy-Brandt-Haus herrscht präventiv gähnende Leere. Noch keine Bundesprominenz vor Ort in der Bundeszentrale der SPD in Berlin. Olaf Scholz sowieso nicht, der ist beim UN-Zukunftsgipfel in New York. Vielleicht denkt er auch über seine Zukunft nach, die nach dem Brandenburger Ergebnis etwas rosiger aussieht.

Die Berliner SPD-Vorsitzende Nicola Böcker-Gianni zur taz: „Dieses Ergebnis gibt ordentlich Rückenwind.“ Was sich daraus lernen lässt? „Chef und Programm müssen zusammpassen.“ Sieht Sie das zurzeit im Bund gegeben? „Mhm ja, wir haben einen Kanzler, der vieles umgesetzt hat.“ (ale)

18.20 Uhr: Stöhnen bei der CDU-Wahlparty

Ein kurzes, aber lautes Aufstöhnen geht durch die Reihen der rund 100 Gäste der Wahlparty der CDU, als das ZDF die erste Prognose einblendet. 11,5 Prozent – das wäre das mieseste Ergebnis in der Geschichte der märkischen Union. Noch einmal schlechter als 2019, als die Partei mit 15.6 die bis dato größte Klatsche kassierte. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse folgte schließlich erst mal Stille.

Laut wird es, als Spitzenkandidat Jan Redmann die Bühne betritt. Redmann beklagt die Polarisierung in der Endphase des Wahlkampfs, unter der die CDU gelitten habe: „Der heutige Abend ist ein sehr bitterer Abend, für die CDU, aber auch für das Land Brandenburg.“ Offen ist, welche Konsequenzen das Wahldesaster für Redmann hat.- Früher war die CDU Brandenburg als putschverliebte „Schlachteplatte“ bekannt. (rru)

18.18 Uhr: Chrupalla beklagt taktisches Wählen

Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chruppala zeigt sich enttäuscht über den zweiten Platz. „Wir wollten Dietmar Woidke in die Rente schicken“, sagte Chruppalla im ZDF. Dennoch sei ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden.

Er klagt über ein taktisches Zusammengehen von SPD und CDU um die AfD zu verhindern. Die AfD sei permanent beschimpft worden von den Medien. Deshalb sei das Ergebnis für seine Partei gut. (ga/rtr)

18.12 Uhr: Woidke freut sich über Verhinderung von großem braunen Stempel vor Brandenburg

Ministerpräsident Dietmar Woidke freut sich nach den ersten Prognosen bei der Wahlparty der SPD darüber, „dass es so sein könnte“, dass erneut ein „großer brauner Stempel“ für Brandenburg verhindert werden könne. Der SPD sei eine einmalige Aufhohljagd gelungen. (ga)

18.11 Uhr: Kühnert lobt Parteifreunde in Potsdam

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gibt sich in einer ersten Reaktion im ZDF zurückhaltende. Man müsse noch das endgültige Wahlergebnis abwarten. Das offenbar überraschend gute Abschneiden seiner Partei sei ein Erfolg seiner Parteifreunde in Potsdam und für Ministerpräsidennt Woidke. (ga)

18.10 Uhr: Grünen-Spitzenkandidatin sieht sich im Landtag

Grünen-Spitzenkandidatin Antje Töpfe scheint über hellseherische Gaben zu verfügen: knapp drei Minuten nach der Prognose, die die Grünen bei 5,0 Prozent sieht, gesteht sie zwar ein, es werde noch ein langer Abend, verspricht dann aber bei der Grünen-Wahlparty in Potsdam: „Wir werden es schaffen, wir werden in den Landtag einziehen.“ Und man werde zudem auch das bislang einzige Grünen-Direktmandat in Potsdam verteidigen. Beides war in der ARD-Prognose noch offen gewesen – und die ist weit weniger verlässlich als die noch anstehende erste Hochrechnung. (sta)

18.05 Uhr: Linnemann: Bittere Niederlage für die CDU

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bezeichnet im ZDF den Wahlausgang als „bittere Niederlage“ für seine Partei. Die CDU kommt offenbar auf das für sie mit Abstand schlechteste Ergebnis in dem Bundesland. Linnemann gratulierte Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, der erfolgreich alles auf eine Karte gesetzt habe. (ga)

Der Ministerpräsident habe seine Beliebtheit stark ausgenutzt. „So sieht Glaubwürdigkeit aus“, sagt er in der ARD über den SPD-Politiker Dietmar Woidke. (rtr)

18.02 Uhr: Grünen jubeln über ARD-Prognose

Wenn sie sich mal nicht zu früh freuen: Auf ihrer Wahlparty in Potsdam bejubeln die Grünen die ARD-Prognose. 5,0 Prozent der Stimmen heißt aber noch: too close too call. Das ZDF sieht die Grünen bei 4,5 Prozent. (ts)

18.01 Uhr: AfD und SPD liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Die rechtsextreme AfD und die bisher regierende SPD liefen sich bei der Landtagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut einer ersten Prognose des ZDF kommt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke auf 32 Prozent. Die AfD kann sich auf 29 Prozent verbessern, würde damit auf auf Platz 2 bleiben. Die ARD sieht ebenfalls die SPD vorn, aber mit 31 Prozent nur äußerst knapp vor der AfD, der dort 30 Prozent prognostiziert werden. Die AfD hatte in den Umfragen monatelang teils mit großem Vorsprung vor der SPD gelegen.

Die CDU mit 11,5 und das erstmals angetretene BSW mit 12 landen abgeschlagen auf den Plätzen.

Grüne, Linke und Freie Wähler müssen um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. Laut der Prognose kommen die Grünen auf 4,5 Prozent, die Linkspartei auf 4 Prozent und die Freien Wähler auf 2,5 Prozent. Alle drei können dennoch von ein Sonderregelung in Brandenburg profitieren, laut der schon der Gewinn eines einzigen Wahlkreises zum Einzug ins Parlament genügt.

Alle anderen Parteien sind weit von der 5-Prozent-Hürde entfernt.

Sollten die Grünen den Wiedereinzug schaffen, könnte die bisherige Koalition aus SPD, CDU und Grünen wohl weiter regieren. Ansonsten wird die Bildung einer Koalition mit stabiler Mehrheit schwierig. (ga)

17.55 Uhr: taz-wahl-Talk startet um 19 Uhr

Wie an jedem Wahlabend werden taz-Redakteur:innen wieder ab 19 Uhr im Livestream den Ausgang der Wahl in Brandenburg analysieren. Jan Feddersen und Simone Schmollack als Mo­de­ra­to­r:in­nen werden live mit taz-Kolleg:innen in Potsdam und in Berlin reden. Auch Akteure der Zivilgesellschaft werden zum Gespräch erwartet.

Der Livestream wird auf der Startseite von taz.de eingebunden und ist – auch später noch – abrrufbar hier bei youtube. (ga)

17.00 Uhr: Potsdam, Bernau, Strausberg – drei entscheidende Wahlkreise

Bei der Auszähkung der Stimmen kommt es diesmal im besondern Maße auch auf die Erstsstimmen an. Bei der letzten Wahl 2019 kamen Linke, Grüne und Freie Wähler jeweils auf knapp über 5 Prozent. Diesmal könnten laut letzten Umfragen alle drei darunter landen – und dennoch wieder in den Landtag einziehen. Denn in Brandenburg gilt eine Sonderregelung. Danach zieht jede Partei enstprechende ihres Zweistimmenergebnisses in den Landtag ein, die mindestens einen einzige Wahlkreise gewonnen hat.

Tatsächlich haben alle drei Parteien in Chancen. In Potsdam (Wahlkreis Potsdam I) hatte 2019 die Grüne Marie Schäffer den Wahlkreis gewonnen, hauchdünn mit nur 150 Stimmen Vorsprung. Die SPD schickt hier diesmal Kultuministerin Manja Schüle ins Rennen.

In Strausberg (Wahlkreis Märkisch-Oderland II) hofft Kerstin Kaiser den Wahlkreis für die Linkspartei zurückzugewinnen. Sie hatte sich dort dreimal durchgesetzt, 2019 aber gegen Elske Hildebrandt (SPD), die Tochter der einstigen Sozialministerin Regien Hildebrandt verloren.

In Bernau (Wahlkreis Barnim II) hatte der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Péter Vida, 2019 gewonnen. Er hofft auf einen weiteren Erfolg.

Die Erststimmen könnte somit indirekt auch über die Regierung entscheiden. Denn die bisher regierende Koaliton aus SPD, CDU und Grünen kann nur auf eine erneute Mehrheit im Landtag hoffen, wenn die Grünen dort wieder vertreten sind.

Zögen alle drei Kleinparteien ins Parlament ein, würde zudem die Wahrscheinlichkeit sinken, dass die AfD mehr als ein Drittel der Sitze bekäme und so über eine Sperrminorität verfügen würde. (ga)

15:13 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung bis 14 Uhr

Bei der Landtagswahl in Brandenburg zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 14 Uhr hatten schon 46,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte der Landeswahlleiter mit. Bei der vorangegangenen Landtagswahl 2019 hatte der Wert zum gleichen Zeitpunkt bei lediglich 31,3 Prozent gelegen. Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.

Bei den vorläufigen Zahlen sind demnach die Briefwähler noch nicht berücksichtigt. Es werde damit gerechnet, dass mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht per Brief Gebrauch machen, hieß es. 2019 waren es 23,1 Prozent. Nach Angaben der Landeswahlleitung waren die Wahlen bis 14 Uhr ohne größere Störungen angelaufen. Es seien keine Probleme bekannt, hieß es.

Die höchste Wahlbeteiligung meldete die kreisfreie Stadt Potsdam mit 51,3 Prozent, die niedrigste wurde für die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel und für den Landkreis Uckermark mit je 40,2 Prozent festgestellt.

15.00 Uhr: Antifa-Punk am Samstag, Eisessen am Sonntag

In der Landeshaupstadt Potsdam essen die Menschen – wie wahrscheinlich überall im Land – Eis unter der knallenden Spätsommersonne.

Noch am Samstag hatten sich in Potsdam Tausende versammelt, um beim KeinBockAufNazi-Konzert ein Zeichen gegen rechtsaußen zu setzen. „Man kann sich jeden Tag entscheiden, ob man sich menschlich verhält“, appellierte die Band Sportfreunde Stiller.

Mit dabei bei auch die Punkband ZSK, deren Sänger Joshi vorab im taz-Interview gesagt hatte, es sei schwer ruhig zu bleiben angesichts des drohenden Rechtsrucks. (taz)

14.04 Uhr: Vorbereitung auf Oder-Hochwasser

Die Kommunen entlang der Oder in Brandenburg bereiten sich wegen des erwarteten Hochwassers auf Überschwemmungen vor. Ein Sprecher der Stadt Frankfurt (Oder) sagte am Sonntag, dass die verstärkten Vorbereitungen am nördlichen Teil der Oder-Promenade begonnen hätten. Aktuell gebe es aber keine Veränderungen bei der Lagebeurteilung. Der Pegelstand in Frankfurt (Oder) lag am Sonntagnachmittag bei 4,30 Metern. Es gilt Alarmstufe 1. Im Normalzustand sind es etwa 2,10 Meter.

Laut Pegelportal des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt soll am Dienstag die Alarmstufe 3 erreicht werden, am Mittwochabend dann die höchste Stufe 4. Die Prognose ist aber mit Unsicherheiten behaftet. Richtwert für das Ausrufen der Alarmstufe 4 ist ein Pegelstand in Frankfurt (Oder) von 6 Metern. (dpa)

11.21 Uhr: Grünen-Kandidatin spricht von „Entscheidungswahl“

Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Brandenburger Landtagswahl, Antje Töpfer, hält das Ergebnis der Wahl für wegweisend. Es werde eine „Entscheidungswahl“ darüber, in welchem Land wir leben wollten, sagte Töpfer nach ihrer Stimmabgabe in Falkensee (Landkreis Havelland). Sie blicke daher mit gemischten Gefühlen auf diese Wahl.

Die Grünen, die aktuell noch an der Regierung beteiligt sind, müssen um ihren Einzug in den Landtag bangen. Der Kampf um die meisten Stimmen dürfte unter Berücksichtigung der vergangenen Umfragen zwischen AfD und SPD ausgetragen werden. In jüngsten Umfragen lag die AfD knapp vor der SPD, die in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten stellt. Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt.

Die Grünen lagen zuletzt bei etwa 4 Prozent. Töpfer tritt für die Grünen zusammen mit Benjamin Raschke als Kandidaten-Duo an. (dpa)

10.51 Uhr: Woidke optimistisch

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) blickt dem Ergebnis der Brandenburger Landtagswahl „optimistisch entgegen“. Seine Partei sei „ge- und entschlossener“ in diesen Wahlkampf gegangen, weil man gewusst habe, dass es um viel geht, sagte Woidke nach der Stimmabgabe in seinem Heimatort Forst (Landkreis Spree-Neiße). In den schlechten Umfrageergebnissen, die schon Monate zurückliegen, sei eine „gewisse Hoffnungslosigkeit“ suggeriert worden. Nun sehen die Umfragen wieder besser aus.

Andere Parteien hätten versucht, aus der Landtagswahl eine Abstimmung über die Ampel-Regierung im Bund zu machen, sagte Woidke. „Ich glaube, das zahlt sich nicht aus.“ Hier sei die Intelligenz der Brandenburger und Brandenburgerinnen ein Stück weit unterschätzt worden. Es gehe um Stabilität im Land und eine Landesregierung, die dann fünf Jahre arbeiten müsse, ergänzte Woidke.

Woidke hatte angekündigt, dass er nur bei einem SPD-Wahlsieg weiter in Regierungsverantwortung bleiben will. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie gut die AfD abschneidet. In jüngsten Umfragen lag die AfD knapp vor der SPD, die in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten stellt. Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. (dpa)

10.16 Uhr: Baerbock rechnet mit hoher Wahlbeteiligung

Außenministerin Annalena Baerbock rechnet bei der Landtagswahl in Brandenburg mit einer hohen Wahlbeteiligung der Bevölkerung. Man habe in den vergangenen Tagen gespürt, dass die Leute um die Bedeutung dieser Wahl wüssten, sagte die Grünen-Politikerin nach ihrer Stimmabgabe in Potsdam. „Es geht um viel.“

„Heute scheint ja schön die Sonne, deswegen ist hoffentlich ein Tag der Hoffnung“, sagte Baerbock mit Blick auf das Ergebnis ihrer Partei im Land. Die Brandenburger Grünen müssen um ihren Einzug ins Landesparlament bangen. Umfragen sahen die Partei vor der Wahl bei etwa 4 Prozent und somit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Im aktuellen Landtag sind die Grünen Teil der Regierung mit CDU und SPD.

Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist die Wahlbeteiligung vor drei Wochen höher ausgefallen als bei vorangegangenen Wahlen. In Sachsen bedeutete die Beteiligung von 74,4 Prozent einen Rekord bei Landtagswahlen, in Thüringen gab es mit 73,6 Prozent den zweithöchsten Wert seit 1990. (dpa)

09.48 Uhr: Wirtschaftsweise Grimm sieht AfD als Gefahr

Vor dem Hintergrund der Landtagswahl in Brandenburg hat die Wirtschaftsweise Veronika Grimm die AfD als Gefahr für den Wirtschaftsstandort beschrieben. „Ausländerfeindlichkeit, ein Ausstieg aus der EU oder auch eine Rückkehr zu einem traditionelleren Familienbild – all das dürfte die wirtschaftliche Dynamik empfindlich bremsen“, sagte die Ökonomin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgabe). Dabei sei Brandenburg, unter anderem als Vorreiter bei der Energiewende, auf einem guten Weg, fügte sie hinzu.

Das Wirtschaftswachstum in dem Bundesland liege über dem Bundesdurchschnitt, die Arbeitslosenquote darunter. „Die Menschen vergleichen vermutlich aber nicht die Zahlen, sondern sehen vor allem viel Veränderung und erleben die zunehmend destruktive bundespolitische Diskussion“, sagte Grimm. „Die AfD nutzt die Verunsicherung und suggeriert den Leuten, ihre Programmpunkte könnten ihnen schnell weiterhelfen.“ Das Gegenteil sei jedoch der Fall.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratscher, warnte ebenfalls vor den Folgen einer starken AfD für die Wirtschaft. Der Erfolg der Partei sei „höchst schädlich für die Wirtschaft“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ und beschrieb einen „Teufelskreis“: Dort, wo es besonders viel Zustimmung für die Rechtsaußen-Partei gebe, würden Fachkräfte und Unternehmen häufig abwandern. „Im Umkehrschluss steigt die Frustration derjenigen, die zurückbleiben.“ Von einer solchen Entwicklung profitiere wiederum die AfD. (afp)

09.02 Uhr: Wahl-Wetter: Sonnenschein am Sonntag

Menschen in Berlin und Brandenburg sollten den Sonnenschein am Sonntag genießen – denn Regen ist schon in Sicht. Das Wochenende endet sonnig und trocken mit Höchsttemperaturen um die 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Wind weht schwach.

In der Nacht zum Montag zieht flacher Nebel auf und es kühlt auf 12 bis 7 Grad ab. Die Woche startet noch heiter, am Montag zeigen sich aber schon erste Wolken. Die Temperaturen erreichen 24 Grad.

Regen zieht dann in der Nacht zum Dienstag von Westen her auf, außerdem kündigen die Meteorologen örtlich Nebel an. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Dienstag kommt das ungemütliche Wetter in Berlin und Brandenburg an: Der Wetterdienst sagt Wolken, schauerartigen Regen und stellenweise Gewitter vorher. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 20 Grad. (dpa)

08.00 Uhr: Wahllokale in Brandenburg geöffnet

In Brandenburg sind an diesem Sonntag die Wahllokale seit 8 Uhr geöffnet. Die rund 2,1 Millionen Wahlberechtigen können ihre Stimme bis 18 Uhr abgeben. Stimmberechtigt sind alle Bran­den­bur­ge­r:in­nen ab 16 Jahren.

In den letzten fünf Jahren wurde das Land von Ministerpräsident Dietmar Woidke regiert, dessen SPD zusammen mit CDU und Grünen eine Dreierkoalition gebildet hatte.

Wie schon bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zu Beginn des Monats wird auch in Brandenburg mit einem deutlichen Rechtsruck gerechnet.

Allerdings scheint sich hier die SPD deutlich besser halten und vielleicht sogar weiter regieren zu können. Die SPD hat in Brandenburg seit der Wiedervereinigung 1990 immer den Ministerpräsidenten gestellt. Dietmar Woidke, der seit 2013 im Amt, ist der nach Manfred Stolpe und Mathias Platzeck erst der dritte Regierungschef des Bundeslandes. (taz)

07.45 Uhr: SPD will Ministerpräsident Woidke im Amt halten

In den Ampel-Parteien und vor allem in der SPD wird mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Landtagswahl in Brandenburg geschaut. Denn nach den schwachen Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen gilt die Wahl des Parlaments in Potsdam auch als sehr wichtig für die Stimmung in den Regierungsparteien. Zwar gibt es in dem Bundesland nur rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte. Aber wenn Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sein Amt verteidigen sollte, kann die SPD darauf verweisen, dass sie trotz bundesweit schlechter Umfragewerte immer noch zwei Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sowie Regierungsbeteiligungen in wahrscheinlich allen sechs ostdeutschen Bundesländern vorweisen kann. Scheitert Woidke, könnte sich die Debatte über den Kurs der Kanzlerpartei und über Olaf Scholz verstärken.

Zuletzt hatte die SPD in Umfragen wieder deutlich zulegen können. Ihr wurden 25 bis 26 Prozent prognostiziert. Noch im August hatte sie nur bei 20 Prozent gelegen. Vor fünf Jahren war die SPD mit 26,2 Prozent stärkste Kraft geworden. (rtr/taz)

07.45 Uhr: Grüne und Linke müssen zittern

Die Grünen und die Linkspartei müssen befürchten, den direkten Einzug in den Landtag zu verpassen. 2019 kamen beide noch auf jeweils fast 11 Prozent. Zuletzt lagen sie beide unter 5 Prozent.

Die Grünen könnten den Einzug in den Landtag aber über eine Besonderheit des brandenburgischen Wahlrechts schaffen, weil bereits ein Direktmandat ausreicht, um im Landtag entsprechend des Zweistimmenergebnisses vertreten zu sein, auch wenn dies unter fünf Prozent liegen sollte. Und Marie Schäffer werden im Wahlkreis 21 (Potsdam-Babelsberg) gute Chancen auf das Direktmandat zugeschrieben. Der Einzug der Grünen in den neuen Landtag wäre eine Voraussetzung dafür, dass das bisherige Regierungsbündnis aus SPD, CDU und Grünen fortgesetzt werden könnte. (rtr/taz)

07.45 Uhr: AfD und BSW erwarten starke Gewinne

Die rechtsextreme AfD könnte auch in Brandenburg erstmals stärkste Partei werden. Ihr wurden zuletzt 27 bis 29 Prozent prognostiziert, damit läge sie vor der SPD. Vor 5 Jahren landete sie mit 23,5 Prozent auf Platz 2.

Das erstmals antretende BSW kann laut Umfragen mit rund 14 Prozent der Zweitstimmen rechen. (taz)

07.30 Uhr: Kleinparteien in der Prognose

Am Wahlabend muss der RBB erstmals auch Kleinparteien, die auf mindestens 2 Prozent der Stimmen kommen, in seiner in der TV-Berichterstattung explizit benennen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Donnerstag einer entsprechenden Beschwerde der Tierschutzpartei stattgegeben. Das Wahlergebnis nur in der Rubrik „Andere“ zusammenzufassen, sei in dem Fall nicht ausreichend.

Die Partei „Mensch, Umwelt, Tierschutz“ (Tierschutzpartei) tritt bei der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag neben 13 weiteren Parteien, politischen Vereinigungen und Listenvereinigungen an.

Der RBB hatte die zusammenfassende Darstellung der Wahlergebnisse mit der verfassungsrechtlich geschützten Rundfunkfreiheit begründet. Dies habe das Oberverwaltungsgericht im vorläufigen Rechtsschutzverfahren jedoch anders beurteilt, weil die Ausweisung des Wahlergebnisses am Wahlabend erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung kleinerer Parteien habe. (epd/taz)