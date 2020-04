+++ Corona News vom Donnerstag +++ : Weltweite Armut durch Krise?

Eine halbe Milliarde Menschen könnten in Armut stürzen. Mehr als 14.600 Todesfälle in den USA. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Mehr als 10.000 Infektionen in Russland

9.53 Uhr: In Russland gibt es inzwischen mehr als 10.000 nachweislich Infizierte. Die Behörden meldeten mit 1.459 Ansteckungen erneut einen Tageshöchstwert. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionsfälle binnen 24 Stunden auf 10.131, wie das Nationale Coronavirus-Reaktionszentrum mitteilt.

„Wir wollen keinen Überwachungsstaat“

9.32 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken stellt sich gegen Forderungen nach einer Pflicht für die Nutzung einer Corona-App. „Wenn wir solche Dinge für verpflichtend erklären, dann verkehren wir den Effekt ins Gegenteil“, sagt Esken der RTL/ntv Nachrichtenredaktion. Eine freiwillige Nutzung sei besser. Zudem könnten die Menschen nicht gezwungen werden, ihr Handy bei sich zu tragen. „Wir wollen keinen Überwachungsstaat.“

Deutschland: Pflicht-Quarantäne für Einreisende aus Ausland

9.20 Uhr: Ab Freitag gilt in Deutschland eine verpflichtende Quarantäne von zwei Wochen für Menschen, die aus dem Ausland einreisen. Bei Verstößen gegen die neuen Regeln drohen Bußgelder in Höhe von 150 Euro bis 25.000 Euro, kündigte das Innenministerium an. Bund und Länder hätten sich auf eine Musterverordnung geeinigt, die bundesweit einheitliche Maßstäbe festsetzt und die bereits zum Osterverkehr gelten soll. Demnach müssen Zurückkehrende zunächst in 14-tägige häusliche Quarantäne, um abzuklären, ob sie infiziert sind. Ausnahmen sollen für Berufspendler, Geschäftsreisende, den Güterverkehr sowie Transitreisende gelten. Einreisende aus dem Ausland sind zudem verpflichtet, sich nach der Ankunft am Ort der häuslichen Quarantäne bei den dortigen Behörden zu melden; wer dies nicht tut, kann mit einer Strafe von 150 Euro bis 2.000 Euro belegt werden. (afp)

Lagarde: Großangelegte Streichung von Schulden „undenkbar“

9.15 Uhr: EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich gegen eine generelle Streichung von Schulden im Zusammenhang mit der Viruskrise ausgesprochen. “Das scheint mir völlig undenkbar zu sein“, sagt sie dem französischen Radiosender France Inter. Es sei jetzt nicht die Zeit, um die Frage nach einer Schuldenstreichung zu stellen. Jetzt gehe es darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten. (rtr)

Italien könnte bis Ende April teilweise hochfahren

9.06 Uhr: Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hält eine Lockerung von Verboten im Kampf gegen die Pandemie bald für möglich. Einige der Maßnahmen könnten bis Ende April heruntergefahren werden, wenn Wissenschaftler eine Verlangsamung der Virusausbreitung bestätigten, sagt Conte in einem BBC-Interview. “Wir müssen Bereiche aussuchen, die ihre Aktivität wieder hochfahren können.“ (rtr)

Hilfsorganisationen kritisieren Hafenschließungen

9.02 Uhr: Mehrere Seenotrettungsorganisationen haben die Entscheidung Italiens angeprangert, alle Häfen zu schließen. Die leidenden Bürger Italiens dürften nicht der Grund dafür sein, „jenen Hilfe zu verwehren, die nicht Gefahr laufen, in einem Intensivbett zu ersticken, sondern zu ertrinken“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Organisationen Ärzte ohne Grenzen, SOS Méditerranée, Sea Watch und Open Arms vom Mittwoch.

Zuvor hatte das italienische Innenministerium erklärt, dass die italienischen Häfen wegen der Pandemie nicht mehr als „sicher“ gelten könnten. Schiffe mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen dürfen demnach nicht mehr an italienischen Häfen anlegen. Das von der Organisation Sea-Eye betriebene Rettungsschiff „Alan Kurdi“ mit 150 geretteten Migranten an Bord sucht bereits seit mehreren Tagen auf dem Mittelmeer nach einer sicheren Anlegestelle. (afp)

Johnsons Zustand bessert sich

8.54 Uhr: Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson bessert sich nach Angaben seiner Regierung. Johnson habe sich aufsetzen und mit dem medizinischen Personal sprechen können, sagt Kulturminister Oliver Dowden dem BBC. „Ich glaube, es läuft besser für ihn.“ Er sei weiter auf der Intensivstation. (rtr)

Altmaier: Zu früh für Selbstzufriedenheit

8.01 Uhr: Die Osterfeiertage sind nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) entscheidend für das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Es gebe im Augenblick zwar erste positive Nachrichten, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. „Aber es ist viel zu früh, um in Selbstgewissheit und Selbstzufriedenheit zu verfallen.“ Über Ostern müssten die Maßnahmen weiter diszipliniert und mit viel Verantwortungsgefühl umgesetzt werden. (rtr)

7.50 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier dringt auf eine Einigung der Finanzminister der Eurogruppe über milliardenschwere Hilfen. Es wäre wichtig, dass heute der Beschluss über die Mittel in Höhe von 500 Milliarden Euro gefasst werde, sagt Altmaier im Deutschlandfunk. (rtr)

1,5 Millionen Coronafälle

7.46 Uhr: Mehr als 1,5 Millionen registrierte Fälle weltweit. (afp)

Aktuelle Zahlen aus Deutschland

6.50 Uhr: In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bislang 2.107 Menschen infolge einer Ansteckung gestorben. Das sind 246 mehr als am Vortag. Mittlerweile wurden insgesamt 108.202 Infektionsfälle bestätigt. Wie viele Menschen binnen 24 Stunden wieder genesen sind, teilt das RKI zunächst nicht mit. Zuletzt hatte es gemeldet, dass 7.561 Patienten wieder gesund seien. (rtr)

Arbeitsleben: Wo bald Normalität einkehren könnte

4.41 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn stellt Unternehmen als Bedingung für eine Rückkehr in das Arbeitsleben, „dass man die Fabrik oder das Geschäft sicher für Mitarbeiter und Kunden organisieren kann“. Unternehmen oder Branchen, die nachweisen könnten, dass sie die Hygiene- oder Abstandsregeln sicherstellten, könnten leichter zurück in den Alltag, sagt er dem Handelsblatt. Überall, wo Menschen sich privat nahe kämen wie etwa bei Großveranstaltungen oder in Clubs, werde es noch eine längere Zeit dauern, „bis wieder Normalität einkehrt“. (rtr)

China: Leichter Anstieg der Neuinfektionen

3.25 Uhr: China verzeichnet den zweiten Tag in Folge einen leichten Anstieg bei den Neuinfektionen. Am Mittwoch seien 63 neue Fälle registriert worden, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Bei 61 der neuen Fälle handle es sich um Reisende, die aus Übersee nach China gekommen seien. Das sei der höchste Wert seit dem 25. März. Insgesamt seien nunmehr 81.865 Fälle in Festland-China bestätigt worden. (rtr)

„Schwerer als globale Finanzkrise von 2008“

3.00 Uhr: Rund eine halbe Milliarde Menschen könnten im Zuge der Krise nach Einschätzung von Oxfam in Armut stürzen. „Die Wirtschaftskrise, die sich rasch entfaltet, ist schwerer als die globale Finanzkrise von 2008“, heißt es in einem Bericht der Hilfsorganisation. Schätzungen zeigten, dass die weltweite Armut erstmals seit 1900 zunehmen könnte. Im schlimmsten Fall würde die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben und mit 1,90 Dollar am Tag oder weniger auskommen müssten, um 434 Millionen auf 922 Millionen zunehmen. Die Zahl derjenigen, die weniger als 5,50 Dollar am Tag zur Verfügung hätten, würde um 548 Millionen auf fast vier Milliarden steigen. (rtr)

USA, Spanien, Italien: Jeweils über 14.000 Todesfälle

0.05 Uhr: In den USA sind nach Zählungen der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen mehr als 14.600 Menschen nach einer Infektion gestorben. Allein am Dienstag wurden mehr als 1.900 neue Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben nur in Italien mit 17.669 Toten noch mehr Menschen. Spanien folgt hinter den USA auf Platz drei mit 14.555 Toten. (rtr)

Italien: Hoffnung auf weitere Verbesserung

0.00 Uhr: Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte hat in der Krise Hoffnung auf eine weitere Verbesserung gemacht. „Die Kurven für Italien verbessern sich. Die Zahl der Geheilten steigt stark an. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder aus der Krise. Wir sind in einer entscheidenden Phase“, sagte Conte Bild live. „Deutschland und Italien können sich nur wechselseitig helfen. Wenn wir wieder besser dran sind, helfen wir auch wieder anderen.“ (rtr)