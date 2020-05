+++ Corona News am Donnerstag +++ : Impfstoffkandidaten zum Jahresende?

Laut Paul-Ehrlich-Institut könnte noch 2020 über Zulassungen geredet werden. Spahn äußert Verständnis für Proteste. Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Antisemitismusbeauftragter: Proteste sind „hochgefährlich“

9.22 Uhr: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen als „hochgefährlich“ kritisiert. Diese Art von Protesten bilde ein Sammelbecken, „in dem sich neben teils sehr obskuren anderen Geisteshaltungen verschwörungswütige Antisemiten und Holocaust-Leugner finden“, sagte Klein der Süddeutschen Zeitung. Es sei absolut nicht hinnehmbar, dass auf Demonstrationen die Schoah relativiert werde, indem etwa die Maskenpflicht mit dem Tragen des Judensterns im Nationalsozialismus verglichen werde. (epd)

Hubertus Heil will Schlachthof-Ausbeutung einschränken

7.45 Uhr: Nach den jüngsten Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen hat Bundesarbeitminister Hubertus Heil Konsequenzen angekündigt. Da Teile der Branche Gesetzesvorgaben effektvoll umgangen hätten, müsse gesetzgeberisch nachgeschärft werden, sagt der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Dazu werde er am Montag Vorschläge vorlegen. Es könne nicht sein, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa in solchen Schlachthöfen ausgebeutet und gesundheitlich gefährdet würden und dass wegen einzelner Unternehmen, die sich nicht an die Regeln hielten, ganze Landkreise wieder in den Lockdown geschickt würden. „Es ist Zeit, da aufzuräumen“, sagte Heil. (rtr)

Städtetag fordert Rettungsschirm für Kommunen

6.58 Uhr: Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, geht davon aus, dass die Steuereinnahmen auf kommunaler Seite 2020 um etwa 20 Milliarden Euro geringer ausfallen dürften. Das sei „ein dramatischer Einbruch“, sagt er im Deutschlandfunk. Dedy fordert einen Rettungsschirm für die Kommunen, der „in dieser Größenordnung angelegt sein müsste“. Die Steuerschätzer von Bund, Ländern und Gemeinden legen im Laufe des Tages ihre Prognose vor. (rtr)

Neuinfektionen steigen leicht, bleiben aber unter 1.000

5.27 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 933 auf 172.239, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer steigt um 89 auf 7.723. (rtr)

Jens Spahn äußert Verständnis für Proteste

5.16 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hat die Sicherheitsbehörden bei friedlichen Demonstrationen im Zusammenhang mit den Corona-Einschränkungen zur Nachsicht angehalten, selbst wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden. „Für alle größeren Menschenansammlungen gilt: Wer Abstandsregeln nicht einhält, gefährdet sich und andere. Sollte man deshalb eine friedliche Demonstration auflösen? Ich habe große Zweifel, ob das verhältnismäßig wäre“, sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er habe Verständnis für die Proteste. „Mir ist sehr bewusst, wie tief wir in die freiheitlichen Rechte der Bürger eingegriffen haben. Da ist eine Debatte darüber, wie weit und wie lange Auflagen in Corona-Zeiten gehen, selbstverständlich“, so der Minister. (rtr)

Quarantäne-Einhaltung soll per App überprüfbar sein

4.22 Uhr: Die Gesundheitsämter sollen die Einhaltung der häuslichen Quarantäne künftig über eine Handy-App kontrollieren können. Geplant sei eine „Webapplikation zur Entlastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei dem Prozess des Symptom-Checks in häuslicher Quarantäne befindlicher Personen“, heißt es in einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine schriftliche Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle, die dem Handelsblatt vorliegt. Aktuell werde vom Start-up Climedo Health sowie dem US-amerikanischen Bigdata-Unternehmen SAS Institute eine technische Lösung entwickelt, die eine „freiwillige digitale Meldung“ durch Betroffene an das zuständige Gesundheitsamt erlaube. Das Ministerium verspricht sich von der digitalen Quarantäne-Überwachung eine Entlastung der örtlichen Behörden, die zurzeit telefonisch Informationen zum täglichen Gesundheitszustand entgegennehmen. (rtr)

Japan soll heute weitestgehend Ausnahmezustand beenden

3.19 Uhr: Japan wird im Laufe des Tages Medienberichten zufolge den Ausnahmezustand für 39 seiner 47 Präfekturen aufheben. In der vom Virus am härtesten getroffenen Hauptstadt Tokio und den umliegenden Präfekturen würden die Beschränkungen bestehen bleiben, berichten lokale Medien. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, die Lage Mitte Mai neu zu bewerten. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hatte vor einem Monat den landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Die Regierung meldete diese Woche einen Rückgang der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten um 20 Prozent. In Tokio sank die Zahl der Neuerkrankungen am Mittwoch auf nur noch 10. (rtr)

Nur drei Neuinfektionen in China gemeldet

3.01 Uhr: China meldet drei neue Coronavirus-Fälle, nach sieben tags zuvor. Alle neuen Infektionen seien lokal übertragen worden – zwei in der nordöstlichen Provinz Liaoning und einer in der Provinz Jilin, teilen die Gesundheitskommissionen des Landes mit. Die Gesamtzahl der mit dem Virus infizierten Personen liegt nach offiziellen Angaben nun bei 82.929, die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4.633. (rtr)

Paul-Ehrlich-Institut erwartet Ende 2020 Impfstoffkandidaten

1.28 Uhr: Der Präsident des für die Zulassung von Medikamenten zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, ist zuversichtlich, dass bis Ende des Jahres konkret über die Zulassung eines Impfstoffes gesprochen werden könne. „Ich gehe davon aus, dass es in Deutschland drei weitere klinische Prüfungen von Impfstoffkandidaten geben wird“, sagt Cichutek in einem Interview mit der Zeitung Mannheimer Morgen. Ab Herbst könne es bereits Prüfungen zur Sicherheit und zur Wirksamkeit des Impfstoffs geben. „Wenn all diese klinischen Prüfungen positiv ausfallen, unterhalten wir uns gegen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres darüber, wie man in Richtung einer Zulassung kommt.“ Cichutek ist optimistisch, dass grundsätzlich ein Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus entwickelt werden könne. „Wir kennen schon das Antigen, also den gefährlichen Erregerbestandteil, mit dem das Coronavirus in die Zellen eindringt“, betont er. (rtr)

Trump widerspricht seinem Gesundheitsexperten Fauci

0.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump hält die Warnungen des Gesundheitsexperten und Beraters Anthony Fauci vor den Risiken einer zu schnellen Wiedereröffnung der Wirtschaft für „nicht vertretbar“. „Für mich ist es keine vertretbare Lösung“, sagt Trump vor Reportern im Weißen Haus. Der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) hatte zuvor bei seiner Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Senats ausgesagt, dass sich der Staat bis zum Vorliegen eines Impfstoffs auf die bewährten Maßnahmen und Beschränkungen konzentrieren solle. Eine zu frühe Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens könne nicht nur Menschen, sondern auch die Erholung der Wirtschaft gefährden. (rtr)

Fünf Prozent der Spanier*innen könnten infiziert sein

0.00 Uhr: In Spanien deutet eine Studie darauf hin, dass 2,3 Millionen Menschen und damit zehnmal mehr als offiziell bekannt mit dem Virus infiziert sind. Bei der Erhebung seien 90.000 Personen in 36.000 Haushalten getestet worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Dabei habe sich gezeigt, dass hochgerechnet 5 Prozent der Bevölkerung infiziert sei, was bei 45 Millionen Einwohnern rund 2,3 Millionen bedeute. Nach offiziellen Angaben gibt es etwas weniger als 230.000 Covid-19-Fälle in Spanien. (rtr)

RKI: Reproduktionsfaktor sank am Mittwoch auf 0,81

0.00 Uhr: Der Reproduktionsfaktor „R“ in Deutschland sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weiter unter den kritischen Wert von „1“. Aktuell betrage er 0,81, teilt das Institut in seinem aktuellen Lagebericht mit. Am Dienstag hatte er bei 0,94 gelegen, am Montag bei 1,07. Ein Wert unter 1,0 bedeutet grob gesagt, dass ein Infizierter im Schnitt weniger als eine andere Person ansteckt. Dies ist nach Angaben des RKI ein wichtiges Ziel auch mit Blick auf die Lockerung von Beschränkungen. Das Institut hatte zuletzt aber auch erklärt, die Zahl allein sei nicht entscheidend, um die aktuelle Lage zu bewerten. (rtr)

