Репрессии в Беларуси : Задержания продолжаются

Спустя два года после фальсификации выборов люди все еще осуждены. Белорусы разочарованы Светланой Тихановской.

Каждый день я читаю о новых арестах целых семей, чьих детей тут же отправляют в приют, обысках и уголовных делах для невиновных людей. Спираль закручивается до страшного абсурда. Правозащитница Марфа Рабкова 6 сентября получила по суду 15 лет тюрьмы, ей 27 лет, у неё отнимают молодость и здоровье.

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Мой инсайдер работает в главном банке Беларуси, который контролируется государством. Он шокирован: „Пришел приказ „сверху“ уволить почти 300 человек. Знаешь за что? Они не участвовали в протестах-2020, они просто в друзьях в соцсетях у тех сотрудников банка, кто выходил на улицы Минска.

Тех людей уволили в „первую волну“ чисток. Этот приказ – уже третий. Кто будет работать я просто не знаю. Специалистов уже нет. Наверное, пришлют новых, проверенных КГБ, но ничего не понимающих в финансах“.

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Задержания во всех профессиональных сферах

Не лучше дела обстоят в медицине и образовании.

Весной были задержаны 35 травматологов, которых обвиняют в получении взятки от зарубежных компаний за установку импортных протезов. Что это как не желание монополизировать рынок протезов и попытка властей отвлечь внимание граждан от проблем в медицине? Ведь очередь на замену коленного сустава бесплатным отечественным – 5 лет.

Поставщик эндопротезов был один – немецкий Waldemar Link, где недавно уточнили, что компания полностью прекратила бизнес с Россией и Беларусью после развязывания ими войны в Украине.

Идеология добралась и до школ. 1 сентября детей заставили поклониться государственным гимну и флагу, а первый урок был посвящен „народному единству“ (с Россией).

„Политический Tinder“

На фоне этого террора избранная на президентских выборах Светлана Тихановская закономерно начинает терять доверие белорусов. Оторванность её Офиса, базирующегося в Вильнюсе, характеризует прошедший Конгресс, где живущие на Западе „демсилы“ занялись дележкой портфелей несуществующего правительства.

Сегодня все визиты Тихановской можно назвать „политическим Tinderом“. 2 года встреч – и, практически, нулевой результат. Ни одна из заявленных целей (свобода политзаключенным, прекращение репрессий, новые выборы) не выполнена. Новые цели Офис ещё не придумал. Но простому белорусу от их работы толку мало.

Тот, кто покинул Беларусь, часто подвергается дискриминации в ЕС. Те, кто остался, рискует сесть в тюрьму ни за что и надолго. Нас тут уничтожают – так или иначе…