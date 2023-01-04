Запрещенная литература в Беларуси : „Экстремистские“ книги

На 400 страницах Беларусь перечисляет тексты, которые считаются экстремистскими и запрещены. Некоторые из них сейчас появляются за границей.

Недавно я был в зарубежной командировке, где общался с коллегами из стран бывшего СССР. Учитывая, что президент одной из них мечтает о восстановлении этого государства, нам было о чем поговорить и чем поделиться.

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Когда я возвращался домой в Минск, то словил себя на мысли, что мой паспорт излишне долго смотрели на границе. Стало немного страшно. Ведь с точки зрения власти, которая держит в тюрьме 32 моих коллег, я – иностранный агент. Которого не вычислили, к моему счастью. Потому что я не хочу быть номером 33.

Я сознательно возвращаюсь в Беларусь, понимая, что пользы изнутри от меня будет больше, чем если я эмигрирую и буду работать удаленно.

В Беларуси еще нет „Праздников костра“, какие были в Германии в 1933 году, но судя по списку экстремистских материалов больше чем на 400 страниц Министерство информации Беларуси к ним готово. В 2021 году чуть ли не ежедневно суды в стране находили „экстремизм“ в разном виде, в основном в сети.

За комментарий в Facebook люди садились в тюрьму в среднем на 3 года. Книги, найденные у белорусов дама, не соответствующие пропагандистской идеологии тоже могли стать причиной ареста. Под запрет в 2022 году попали книги именно белорусских авторов и написанные на белорусском языке. Большинство из них – на исторические темы.

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23 мая „экстремистским“ был признан роман Альгерда Бахаревича „Собаки Европы“. Конфискованный тираж книги, по словам автора, закатали в землю трактором. Потому что сжигать – неэкологично, а продавать запрещено. Сейчас Альгерд живет в Граце, а переводом на немецкий язык этой книги занимается Thomas Weiler.

Впрочем это не первая книга Бахаревича, выходящая в Германии. В 2010 году в лейпцигском издательстве „Leipziger Literaturverlag“ роман „Сорока на виселице“ вышел на немецком языке. В 2019 году в немецком издательстве edition fotoTAPETA вышел сборник избранных эссе Бахаревича „Berlin, Paris und das Dorf“ („Берлин, Париж и эта деревня“). В 2020-2022 годах по роману „Собаки Европы“ поставил спектакль Белорусский Свободный театр, который базируется в Лондоне, после того как его режиссер Николай Халезин получил политическое убежище в Великобритании в 2011 году.

Театр поддерживали Вацлав Гавел и Том Стоппард. В спектаклях белорусов принимали участие британские звёзды первой величины такие как Стивен Фрай, Джуд Лоу и другие. Они, конечно, тоже для режима Лукашенко неприятны и не вписываются в насаждаемую „культуру“. Их тоже надо запретить.

В списке „экстремистов“ не только популярные Telegram-каналы, но и значки, флаги, публикации, книги, интернет-страницы и фраза „Жыве Беларусь“. А ведь эта фраза до недавнего времени использовалась официальными лицами, включая Александра Лукашенко, под этим же девизом выходила белорусская парламентская газета.

У меня в Берлине вышла книга на немецком языке в соавторстве „Война и мир. Дневник“ ( немецком издательстве edition fotoTAPETA). Я не рискнул её привезти на Родину. Потому что пока о ней неизвестно диктатуре Лукашенко, она не под запретом. Пусть так и останется.