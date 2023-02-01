Пропаганда в Беларуси : Замерзать нужно только на западе

Государственная пропаганда в белорусских СМИ напоминает новости советской эпохи. В Минске судебные приговоры также выносятся заочно.

Я родился в СССР. Я помню, что после программы „Спокойной ночи, малыши“ по ТВ шла программа для взрослых „Время“. В ней пафосно рассказывали как хорошо мы живем, а Запад загнивает. Сегодня я включаю белорусское ТВ и с ужасом ловлю дежа вю. Только вот мне не 5 лет, у меня есть выход в Интернет и я понимаю, что вранье пропаганды просто ужасно.

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Я смотрю в окно, там везде лежит снег, температура минус 3. А В Европе теплая зима и завывания по нашему ТВ, что там все замерзнут на смерть – это смешно. Кажется, даже Бог дает агрессору морозы, у остальных зима с +10 как в Берлине.

Я живу в стране, в которой „иногда не до законов“ стало приказом от лица, считающего себя президентом независимой страны. При том, что страну он фактически продал своему восточному сюзерену.

Каждый день здесь новые задержания и так называемые суды с драконовскими приговорами. Здесь можно лауреата Нобелевской премии держать в клетке и в наручниках, отказывать в праве ведения судебного процесса на одном из двух государственных языков. Здесь разговор на родном белорусском языке – уже экстремизм.

Здесь можно предъявлять абсурдные обвинения. Оказалось, что культурный менеджер, создатель магазина национальной символики и сувениров Symbal.by Павел Белоус на протяжении десяти лет вел активную деятельность, направленную на смену государственной власти неконституционным путем. Он „под видом культурно-исторического развития распространял идеи белорусского национализма“.

Кружки и майки с белорусским орнаментом, которые так приятно было дарить иностранцам, сегодня хуже бомб для этого режима. Павлу Белоусу, который был задержан 15 ноября 2021 года, может грозить до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют по четырём статьям Уголовного кодекса, в их числе „госизмена“ и „руководство экстремистским формированием“.

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Заочные суды сегодня в Беларуси – обычная практика. Лидерку демократических сил Светлану Тихановскую, а также ещё пятерых членов её Координационного совета просят прийти к 10 утра 17 января с паспортами в Минский городской суд. Все фигуранты находятся за пределами Беларуси. Возможный приговор закрытого суда по словам юристки Офиса Тихановской Кристины Рихтер преследует единственную цель – возможность неправомерно лишать гражданства по политическим мотивам тех белорусов и белорусок, до которых не сможет добраться абсолютно слепая белорусская Фемида. Интересно, что „суд“ в качестве доказательства вины использовал бюллетени 2020, где „галочкa“ стоит напротив С.Тихановской.

Всё это мне напоминает времена „военного коммунизма“, когда надо было уничтожить „врагов народа“, отобрать и присвоить себе их имущество, не допустить никакого инакомыслия.

Кажется, Лукашенко хочет отбросить Беларусь на сто лет назад и способствовать созданию СССР 2.0. в худшем его проявлении. Всё, лишь бы сохранить свою дурно пахнущую власть.