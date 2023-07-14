Умер политзаключенный в Беларуси : Наш Пушкин

Художник Алесь Пушкин умер „при невыясненных обстоятельствах“ в Гродно. Пушкин уже третий политзаключенный с 2020 года, который погиб за решеткой.

Ночью 11 июля в реанимации „при невыясненных обстоятельствах“ умер белорусский политзаключенный Алесь Пушкин. Об этом сообщила в Facebook его жена.

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По данным „Радио Свобода“, Алеся в бессознательном состоянии доставили в больницу в Гродно 10 июля. Там ему провели операцию, во время которой сердце известного белорусского художника остановилось. Ему было 57 лет.

Это уже третий политзаключенный с 2020 года, который погиб за решеткой. Донос на него написала „добровольная помощница“ режима Ольга Бондарева. Она увидела на выставке в Гродно портрет антисоветского подпольщика Евгения Жихаря. Ценой сигнала, поданного Бондаревой, для её автора, Пушкина, стал приговор „за реабилитацию нацизма“ – пять лет тюрьмы.

Я хочу, чтобы имя этой „замечательной“ женщины знал весь мир. То что она ведет провластный и пророссийский телеграм-канал, и то, что в прошлом на нее было заведено уголовное дело за контрабанду сигарет в Польшу пусть останется как пример нового „гражданского общества“, который создается властями вместо настоящего, разрушенного почти до основания за последние два с половиной года. Но то, что на руках Бондаревой не только маникюр, а кровь конкретного человека, Алеся Пушкина, мы должны помнить. Все мы…

Алесь Пушкин – знаковая фигура белорусского национального движения. Он уже заслужил свое место в будущем учебнике истории. А те, кто его убил, заслужили проклятие. Возможно, это сравнение покажется кому-то неуместным, но это все равно что убить животное из Красной Книги. Или ангела. Алесь был очень сильным человеком, но в то же время он был наивным, добрым и невинным словно ребенок. Он прошел через страшную войну в Афганистане, где его сажали на гауптвахту за дневник на белорусском языке. Мальчика с крепкими убеждениями.

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В 1999 году он устроил свой самый известный перформанс „Навоз для президента“: художник нагрузил навозом старую тачку, положил сверху портрет Лукашенко, табличку „За пятилетнюю работу“, наручники и конституцию с поправками 1996 года, которые расширяли полномочия президента до диктаторских. Он подкатил тачку к главному входу администрации, опрокинул тачку, а портрет Лукашенко проткнул вилами.

Алесь Пушкин со студенческих времен участвовал в реставрации исторических зданий и расписывал церкви. Самой известной его работой стала роспись новой церкви святого Николая Чудотворца в родном поселке Бобр. Художник работал над ней в 1996-1997 годах. На фреске „Страшный суд“ Пушкин изобразил среди грешников Лукашенко в окружении омоновцев. (Церковь в 2011 году, вероятно, целенаправленно сожгли)

Теперь он убит. Замучен. Уверен, что это сделано по прямому указанию. Лукашенко должен был люто его ненавидеть за то время, когда он еще не мог с ним расправиться.

Но также я уверен, что в Минске обязательно будет памятник Пушкину. Нашему Пушкину. Полному тезке русского. Ведь имя Алесь по-русски это Александр.