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Умер политзаключенный в Беларуси: Наш Пушкин

Художник Алесь Пушкин умер „при невыясненных обстоятельствах“ в Гродно. Пушкин уже третий политзаключенный с 2020 года, который погиб за решеткой.

Mann in belarussischer Tracht wird abgeführt, im Vordergrund eine Schubkarre mit Dung und einem Porträt von Alexander Lukaschenko

Алесь Пушкин во время известного перформансa „Навоз для президента“, 21.Juli 1999 Foto: dpa

Ночью 11 июля в реанимации „при невыясненных обстоятельствах“ умер белорусский политзаключенный Алесь Пушкин. Об этом сообщила в Facebook его жена.

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По данным „Радио Свобода“, Алеся в бессознательном состоянии доставили в больницу в Гродно 10 июля. Там ему провели операцию, во время которой сердце известного белорусского художника остановилось. Ему было 57 лет.

Это уже третий политзаключенный с 2020 года, который погиб за решеткой. Донос на него написала „добровольная помощница“ режима Ольга Бондарева. Она увидела на выставке в Гродно портрет антисоветского подпольщика Евгения Жихаря. Ценой сигнала, поданного Бондаревой, для её автора, Пушкина, стал приговор „за реабилитацию нацизма“ – пять лет тюрьмы.

Я хочу, чтобы имя этой „замечательной“ женщины знал весь мир. То что она ведет провластный и пророссийский телеграм-канал, и то, что в прошлом на нее было заведено уголовное дело за контрабанду сигарет в Польшу пусть останется как пример нового „гражданского общества“, который создается властями вместо настоящего, разрушенного почти до основания за последние два с половиной года. Но то, что на руках Бондаревой не только маникюр, а кровь конкретного человека, Алеся Пушкина, мы должны помнить. Все мы…

Алесь Пушкин – знаковая фигура белорусского национального движения. Он уже заслужил свое место в будущем учебнике истории. А те, кто его убил, заслужили проклятие. Возможно, это сравнение покажется кому-то неуместным, но это все равно что убить животное из Красной Книги. Или ангела. Алесь был очень сильным человеком, но в то же время он был наивным, добрым и невинным словно ребенок. Он прошел через страшную войну в Афганистане, где его сажали на гауптвахту за дневник на белорусском языке. Мальчика с крепкими убеждениями.

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В 1999 году он устроил свой самый известный перформанс „Навоз для президента“: художник нагрузил навозом старую тачку, положил сверху портрет Лукашенко, табличку „За пятилетнюю работу“, наручники и конституцию с поправками 1996 года, которые расширяли полномочия президента до диктаторских. Он подкатил тачку к главному входу администрации, опрокинул тачку, а портрет Лукашенко проткнул вилами.

Алесь Пушкин со студенческих времен участвовал в реставрации исторических зданий и расписывал церкви. Самой известной его работой стала роспись новой церкви святого Николая Чудотворца в родном поселке Бобр. Художник работал над ней в 1996-1997 годах. На фреске „Страшный суд“ Пушкин изобразил среди грешников Лукашенко в окружении омоновцев. (Церковь в 2011 году, вероятно, целенаправленно сожгли)

Теперь он убит. Замучен. Уверен, что это сделано по прямому указанию. Лукашенко должен был люто его ненавидеть за то время, когда он еще не мог с ним расправиться.

Но также я уверен, что в Минске обязательно будет памятник Пушкину. Нашему Пушкину. Полному тезке русского. Ведь имя Алесь по-русски это Александр.

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Kolumne Война и мир – дневник

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45 лет. Журналист-фрилансер.С рождения живёт и работает в Минске. Коротко про себя говорит: „Моя жизнь очень хорошая. Мне всё очень интересно наблюдать, слушать, чувствовать, трогать и нюхать“. Писать старается на темы, которые бросают вызов.

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Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

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