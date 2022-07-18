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Беженцы в Грузии: Островок безопасности 

Белорусы, украинцы и русские встречаются в Батуми на берегу Черного моря – и очень хорошо ладят.

Skyline der Stadt Batumi am Schwarzen Meer bei Sonnenuntergang

На берегу Черного моря в Батуми Foto: Frank Sorge/imago

Я живу в Батуми с сентября 2021. Выезжала из осенней холодной Беларуси в город, где купаются в море прямо до Нового года. Кроме солнца здесь встретила тропические дожди, землетрясение, снег среди пальм и много знакомых. Грузины шутили, что холод в страну привезли белорусы, которые постоянно сюда релоцируются.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Я здесь как дома, не переживаю, что за мной „придут“, ведь я журналистка. Батуми уже не просто курортный город, а настоящий островок безопасности. Вот иду я по набережной, а навстречу мне коллеги с Харькова, Сибири, Сочи и всей Беларуси. Здороваюсь, обнимаюсь, договариваюсь встретиться еще. Это люди “политические“ или бежавшие от войны.

Батуми – это когда ты покупаешь кофе, и узнаешь, что заведение открыл белорус. Или, делаешь интервью с куратором фонда помощи Украине, а оказывается, он родственник убитого минского ИТ-шника в своей квартире сотрудником КГБ. Или на набережной видишь марафон бега тоже в пользу Украины. И понимаешь, что организатор – минчанин, о котором ты недавно писала. Он срочно эвакуировался из страны потому что к нему пришли. В Минске он „рисовал бегом“ украинский герб и русский военный корабль. И на новом месте он собрал сотни людей, делает добрые дела, хотя, у самого в вынужденной эмиграции пока не очень.

Или, прихожу на курсы по блогингу. И узнаю, что оператор, который нас обучает, был ранее в штабе Тихановского. Снимал для него сюжеты, парень этот из-за работы в международном розыске.

Здесь я встречаю удивительных людей. Например, девушка Саша, она дала видео комментарий известному порталу про Лукашенко. Уехала из Минска. За комментарий ее могут посадить. Саша скучала по своей стране, прошла курс по созданию ювелирных изделий и первое, что что она сделала – изделие в виде карты Беларуси со слезинкой. Сейчас у девушки своя мастерская, и клиенты по всему миру. Процент от выручки она отдает белорусскому батальону Калиновского и ВСУ. Кстати, кольцо с картой Украины носит сама Анджелина Джоли и Светлана Тихановская.

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Или, пришла я к косметологу, оказалось, она с Мариуполя, она чудом эвакуировалась из ада. Половину встречи мы говорим про мою кожу, а вторую – про взрывы, про жизнь ее семьи в подвале и про мародеров в ее квартире.

Или, гуляю мимо площади. Там почти каждый день акции солидарности. По приезду их проводили белорусы, потом присоединились украинцы и русские. Сейчас это коллаборация всех наций “За мир“. Все мы верим в лучшее, и каждый из нас вносит свой вклад в победу так как может!

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Kolumne Война и мир – дневник

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35, белорусский журналист, живет в Батуми (Грузия) с 2021 года

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