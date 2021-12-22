Осуждение Тихановского в Беларуси : Почти 100 лет тюрьмы

Политический соперник президента Лукашенко получает длительный срок заключения.Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 111.

14 декабря Гомельский областной суд вынес приговор политзаключенному Сергею Тихановскому, а также проходившим по этому же уголовному делу людям. Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы, Попов и Саков – к 16-ти, Лосик и Цыганович – к 15-ти, а Статкевич – к 14.

Кроме того, фигурантам „дела Тихановского“ необходимо выплатить в эквиваленте 1 миллион долларов компенсации причиненного ими ущерба государству.

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Сергей Тихановский – предприниматель, оппозиционер и блогер популярного YouTube – канала „Страна для жизни“. Сейчас канал имеет более 300 тысяч подписчиков, на момент задержания Сергея, аудитория была в два раза меньше. С 2019 года Тихановский снимал по Беларуси интервью с обычными людьми, показывал их уровень жизни, отсутствие работы или маленькие зарплаты, и резко высказывался о политиках страны.

По-настоящему заметным и „опасным“ для власти он стал тогда, когда в одном из видео заявил, что хочет баллотироваться в кандидаты в президенты. Но не смог, его задержали. В итоге, вместо него выдвинулась его жена. По независимым подсчетам голосов именно Светлана Тихановская была выбрана народом.

„Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов, – обратилась к своей аудитории Светлана Тихановская. – Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом“.

- Приговор Сергею Тихановскому – это сюр, – комментирует писатель и активист Анатолий Баташев. – Невиновного человека, политика приговорили к 18 годам тюрьмы. Вопрос, насколько такого рода приговоры отвечают духу Союзного государства? Ведь у нас в России такой азиатчины нет. В политических делах надо как-то меру знать.

- Эти сроки – проекция страхов лукашистов, месть за пережитый ими шок, – комментируют ситуацию журналист Дмитрий Навоша. – Ну и продолжение избранной тактики: чтобы каждого трясло от страха, чтоб даже помыслить не смел о выборах, правах и свободе.

- Если вы в Беларуси и не можете писать по сегодняшним новостям ничего – сделайте хотя бы день тишины, – призывал Антон Мотолько, автор блога „Мотолько помоги“, недавно тоже признанного экстримистским каналом, за подпись на который можно получить срок. – Только не надо делать вид, что ничего не происходит и важные вопросы сегодня – про выбор сгущёнки или как забронить столик на Новый год.

Государственные медиа ликуют от этих сроков. Мол, теперь будете знать, как шатать режим.

Вчера Лукашенко подписал закон „Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь“. Сейчас в Беларуси можно получить уголовный срок от 6 до 12 лет лишения свободы за призыв к санкциям.

Мне кажется, скоро быть белорусом станет опасно. Люди продолжают уезжать из страны ежедневно.

По состоянию на 15 декабря в Беларуси признаны политическими заключенными 920 человек.