Конституционная реформа в Беларуси : Обещание Лукашенко

Президент намекает на свою отставку. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 38.

Лукашенко во время визита в 6 минскую больницу объявил, что покинет пост президента как только будет принята новая Конституция. Он же говорил ранее, что не собирается держать власть “посиневшими пальцами“, то есть через насилие. Но количество историй о насилии в отношении белорусов до сих пор льются информационной рекой в СМИ. Но это его первое заявление, когда он назвал конкретную дату своего ухода и обстоятельства.

Референдум новой Конституции должен будет пройти вскоре после Всебелорусского собрания 21 января 2021 года. Но это не значит, что он сдержит свои обещания. Ждем.

В телеграмм-канале белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман написал о возможных последствиях конституционной реформы, которую задумал нелигитимный президент:

“Если коротко, ему не хватит рейтинга и ресурсов удержать более сложную конфигурацию режима, чем сейчас, от расползания в стороны. Любое, даже поначалу декоративное, разделение полномочий или его переход на не-президентский пост, создаст ситуацию спящего двоевластия, где преемник или новая партия власти будут пытаться отстроиться от Лукашенко, чтобы не брать на себя его непопулярность или решать проблемы экономики и международной изоляции.

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Такое дистанционирование приведет к конфликту, но у Лукашенко едва ли будет возможность запихнуть пасту обратно в тюбик. Дальновиднее было бы передать власть надежному нейтральному человеку и получить от него (или лидеров оппозиции) гарантии себе и своим близким. Но по разным причинам, в первую очередь – из-за отрицания электоральной реальности, Лукашенко не готов на это пойти, потому что унизительно. А значит, цитируя текст, выход из тупика будет дольше и больнее, чем он мог быть. Но в любом из сценариев события 2020 года станут переломной точкой, которая пустила карьеру первого белорусского президента под откос“.

А в это время, штаб Светланы Тихановской подал первое заявление на расследование преступления силовиков по универсальной юрисдикции. К тому же, Светлана была приглашена на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена. Что очень почетно для белорусов. Их же не позвали на инаугурацию Лукашенко. Все было тайно от народа.

- Мы идем в правильном направлении, – говорит Алена, которая не пропускает ни одного воскресного мирного протеста против нелигитимного президента. – Наша победа близка!