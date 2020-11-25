Репрессии в Беларуси : Уголовное дело за правду

Врач делает свою роботу. Это имеет последствия. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 37.

Проститься с убитым Романом Бондаренко пришли тысячи белорусов. Мужчина вечером вышел во двор собственного дома, чтобы посмотреть, как неизвестные срывают бело-красно-белые ленточки, был избит. Домой он больше не вернулся. Из РОВД в больницу попал в коме, а оттуда – в морг.

Следователи сообщили, что парень был пьян. Лукашенко сказал: выбрали одного человека и начали качать (протесты).После убийства началась новая волна протестов и репрессий.

Наталья Качанова, которая возглавляет Совет Республики прокомментировала в СМИ: – Наступила радикализация [протестов]. То, что он был пьяный – 100%. Сейчас разбираются, и уже установили, что в интернет выкинули ложную информацию, что он был трезвый. Но вы видели, как его [Бондаренко] подняли? Мемориал! Каждый день такие гибнут. Правильно президент сказал: зачистить город!

- Даже, если бы он был пьян, с каких пор у нас можно пьяных убивать, – возмущается в фейсбуке журналистка.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

О том, что Роман был трезв написала журналистка tut.by Катерина Борисевич. Через три дня, когда она вечером шла в магазин, ее задержали сотрудники в штатском, развернули домой, провели обыск и увезли в СИЗО КГБ. Генпрокуратура сообщила: заведено уголовное дело.

Задержали и врача, который обнародовал документ для СМИ. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

Родственники Романа претензий к СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына. Но у силовиков другая версия. Они продолжают давление на белорусов, а те не сдаются.

- Обожаю наших женщин, – говорит фотограф Дарья, которая делает снимки с протестов. – Больших усилий стоит выйти на женский демарш, когда прогулка с цветочком с большой вероятностью закончится арестом. Но чтобы не «светиться» перед акцией в чате обсуждают крема от кругов под глазами (шифруются). Эти женщины – мой неиссякаемый источник вдохновения.

За последние 6 месяцев заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.