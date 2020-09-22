5714981

Наcилиe в Беларуси: Спасение от ареста

Если ли право у силовиков на выстрелы? Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 11.

Foto: Valery Sharifulin/ITAR-TASS/imago

Историю рассказала мне подруга. Она живёт в Минске рядом с метро «Пушкинская», где 10 августа во время акции протеста погиб от выстрела со стороны силовиков Александр Тарайковский. Этот белорус стал первой жертвой творящегося сейчас в стране милицейского произвола.

На месте убийства Александра был устроен импровизированный мемориал, куда люди приносили цветы и свечи. Милиция убирала несколько раз его, но на следующий день люди восстанавливали памятные знаки о происшествии.

Tagebuch aus Minsk

Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Недалеко от этого места находится обычный супермаркет. В один из воскресных вечеров, когда в Минске уже традиционно происходят марши солидарности, моя подруга пошла за продуктами в него.

И услышала в магазине жуткий женский крик. Очень бледная девушка рыдала. Оказалось, что ОМОН хотел затащить ее в автозак, но какой-то парень оттолкнул силовиков в сторону и пошел вместо неё. Спас ее от ареста. Девушка не спросила ни имени его, в шоковом состоянии она и лица его не запомнила. Теперь она билась в истерике.

Неожиданно к ней подошёл мужчина в черном комуфляже и шлеме и просто обнял её. Окружающие были удивлены, так как решили, что это омоновец. Но это оказался байкер. Он прижал девушку к себе и гладил ее волосы, успокаивал. Когда она подняла на него глаза, то увидела, что и у него в глазах стояли слёзы.

Моя подруга вышла из магазина и решила пойти по, как ей казалось, безопасной соседней улице домой. Но там стояли автозаки и другая военная техника с ОМОНом внутри. А люди, находящиеся на этой улице, прижимались спинами к стенке напротив. Это выглядело страшно, будто их собираются расстреливать.

Моя подруга быстро вернулась опять в магазин. Неожиданно минут через десять раздался звук моторов и, когда она выглянула, то увидела, что военный транспорт уехал. А люди как ни в чем ни бывало вернулись к обычной жизни: пошли по своим делам, дети начали играть. Как будто ничего не произошло буквально сейчас.

Я не знаю, что в этой истории меня пугает больше: бесчинство, которое творят с людьми силовики с людьми, или то, что последние воспринимают это как должное.

Einmal zahlen
.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Kolumne Дневник из Минска

Kolumne von

45 лет. Журналист-фрилансер.С рождения живёт и работает в Минске. Коротко про себя говорит: „Моя жизнь очень хорошая. Мне всё очень интересно наблюдать, слушать, чувствовать, трогать и нюхать“. Писать старается на темы, которые бросают вызов.

Themen

So können Sie kommentieren:

Bitte registrieren Sie sich und halten Sie sich an unsere Netiquette.

Haben Sie Probleme beim Kommentieren oder Registrieren?

Dann mailen Sie uns bitte an kommune@taz.de

Den ersten Beitrag schreiben

Geben Sie Ihren Kommentar hier ein