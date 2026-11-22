I n der Welt von 2026 wäre der Brexit von 2016 nicht passiert. Europa muss zusammenstehen, um in der Welt zu bestehen, das wissen heute alle. Was die Verteidigung der Ukraine angeht, spielt es keine Rolle, ob Großbritannien Teil der EU ist oder nicht. Vorläufig jedoch wird das neue weitreichende Abkommen, das London und Brüssel geschlossen haben, blockiert – weil die EU verlangt, dass britische Universitäten Studierende aus EU-Staaten von den für Ausländer geltenden Studiengebühren ausnehmen.

Die britische Regierung hat dafür jetzt sechs Monate Zeit, sonst tritt alles andere nicht in Kraft. Dabei besteht „alles andere“ auch schon vor allem aus britischen Zugeständnissen, nämlich der Selbstverpflichtung, in einigen Wirtschaftsbereichen EU-Regeln automatisch komplett zu übernehmen. Das Junktim mit Studiengebühren ist ein verheerendes Zeichen. Viele „Eurokraten“ schicken ihre Kinder gerne auf britische Spitzenuniversitäten, weil es in der EU keine Spitzenuniversitäten gibt.

Sie verlangen nun Vergünstigungen. Eine kleine Zahl bildungsprivilegierter Europäer soll es besser haben als Afrikaner, Asiaten und Amerikaner. Mit welchem Recht? Und wer kommt auf die absurde Idee, dass das wichtiger ist als die strategische Einheit Europas? Nichts hindert die EU daran, selbst die Förderung für die Studenten auf der Insel lockerzumachen.

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Aber nein, die britischen Universitäten sollen auf Einnahmen verzichten, im Namen Europas. Die britische Regierung könnte im Gegenzug die Milliardensummen einfordern, die ehemalige EU-Studenten noch an offenen Studienkrediten aus der Zeit vor dem Brexit schulden. Doch Andy Burnham traut sich nicht, seinen „Reset“ mit Europa zu dem schmutzigen Geschäft zu machen, wie es die EU gerade praktiziert.

In der EU wird mit zweierlei Maß gemessen. So verlangt in Brüssel niemand von Kanada die Übernahme von EU-Recht oder günstigere Studiengebühren für Europäer. Bei Großbritannien fällt die EU in den krämerischen Kleingeist von vor zehn Jahren zurück.