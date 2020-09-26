Игры в прятки в Беларуси : Тайно на работе

Минский таксист выражает свое недовольство Лукашенко. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 14.

В среду в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко. Это вызвало волну протестов по всей стране, начались жесткие разгоны. Власти, в основном, Европы не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. С таким заявлениями выступили власти Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании, Польши, США, Украины, Канады, Нидерландов.

Сегодня утром я вызвала такси, чтобы поехать на встречу по работе. Прыгнув в машину, таксист пошутил:- А я вас ждал возле 4 подъезда, – мужчина средних лет показывает мне вперед, – а вы подкрались незаметно – тихо так, также тихо, как вчерашняя инаугурация (смеется).

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- Да, – говорю. – Мне вчера даже сердце разболелось. Сложная новость.

- Кроме матов нет никаких комментариев, – говорит мужчина. – Я давно работаю в такси, развожу людей и вижу, как много в городе военных, переодетых в спортивные костюмы, они проверяют столицу на наличие опасности для действующего президента.

- На крышах домов работают снайперы, в городе и за городом тоже. После выборов наш президент летал на самолете. Сейчас, чтобы проехать по городу, расчищаются улицы от людей и машин. Как он собирается передвигаться дальше? Если за него проголосовало 80, 1 % голосов, то почему вчера все было тайно? Где это люди, которые за него?

Вечером в Минске люди снова вышли на незапланированные акции протеста. ОМОН стрелял в воздух, разгоняли протестующих водометами с краской. Машины, которые сигналили в знак проста били дубинками, а если те уезжали, за ними велась погоня.

- Вы видели видео, как вчера таксист спас парня, убегавшего от ОМОНа? – спрашиваю. – Погоня была как в фильме «Такси»?!- Да, видел, и правильно водитель сделал. Уважаю. Наш президент – гарант Конституции, гарант закона. Если он их нарушает вдоль и поперек, то как простому гражданину быть тогда? Нам только и остается – спасать и защищать свой народ самим, защищать друг друга и помогать. Мы очень за это время сплотились. Но все же страшно представить, что будет дальше.

Наутро Министерство иностранных дел сообщило: попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Президента не отражают мнения большинства международного сообщества.

Генеральный прокурор Андрей Швед пообещал: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности. Ни один блогер, ни один высказавшийся в интернете гражданин. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц.

А это значит, что белорусские власти начали серьезную охоту на тех, кто не поддерживает Лукашенко. И даже я, когда пишу эту колонку, понимаю, что и за мной могут прийти…сегодня или завтра.