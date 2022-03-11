Беларусь и война в Украине : Со стороны Украины

В Беларуси разные позиции по войне в Украине: мнение белорусов – а мнение лукашистов.

Беларусы против войны. В войну ввязался не белорусский народ, а вполне конкретный человек. К несчастью, у этого конкретного человека есть армия. Летом 2020 мы еще надеялись, что армия с народом. Но увы, она очень определенно против народа.

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С 2020 у нас ежедневные задержания, сроки на годы ни за что и обыски, после которых квартиру проще сжечь, чем восстановить. Так что армия у нас – личная охрана одного конкретного безумного социопата, который даже не является нашим президентом.

И поэтому мне обидно слышать от друзей, что убежавших в другие страны белорусов дискриминируют. Им отказывают в аренде жилья, в обслуживании, им говорят: „Вы – агрессоры!“Поймите, мы бежим, потому что нас второй год уже изнутри убивают.

Те, кто уехал, сейчас собирают лекарства, одежду и одеяла и уже отправили несколько таких грузов-карго в Украину. Мы ведем партизанскую войну. Белорусы, под покровом ночи и страхом попасть в тюрьму, уже сделали диверсию – испортили участок железной дороги на юге страны, чтобы российские танки не смогли там проехать. В Telegram-канале на 27000 человек публикуются поминутно данные от людей, живущих около военных баз, о взлетевших российских самолетах и ракетах.

Меня часто спрашивают: „Янка, почему ты до сих пор в Беларуси?“ Потому что я вижу какую пользу для мира я могу оказать, оставаясь тут. В том числе этим текстом. И не я должна уезжать отсюда…

В соцсетях в первые же дни войны белорусы писали на 4 языках, включая немецкий: „Ich spreche mich dagegen aus, dass das Land meines Heimatlandes, der Republik Belarus, für eine Aggression gegen das brüderliche Volk der Ukraine genutzt wird!“ Пожалуйста, разделяйте нас: есть белорусы, а есть лукашисты! Белорусы хотят остановить это безумие. А лукашисты – возглавить его.

Но есть интересный момент – Лукашенко пока не вводит свою армию в Украину, не только из-за страха стать изгоем для мирового сообщества, но и потому, что белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.

Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.

Я лично знаю белорусов, которые сейчас в добровольческом отряде, сражаются на стороне Украины. К сожалению, один наш прекрасный парень уже погиб под Киевом. Но знаете что эти ребята говорят? „Мы наведем тут порядок, а потом все вместе с украинцами-однополчанами вернемся и восстановим справедливость в Беларуси!“