Силовики в Беларуси : Милиция с народом?

Силовики пишут открытое письмо. Готовы ли они пойти против действующей власти? Янка Беларус рассказывает о происходящем в Беларуси. Эпизод 43.

Известный и влиятельный оппозиционный Телеграм-канал NEXTA Live, у которого 1 686 604 подписчиков, опубликовал текст открытого письма действующих и бывших сотрудников белорусских правоохранительных органов. В нем изложены требования признать недействительными прошедшие выборы Президента Республики Беларусь и провести новые в соответствии с международными правилами. А также высказано недовольство возникшей в глазах общества дискредитацией самой профессии из-за действий руководства ряда силовых структур.

«Очевидная фальсификация результатов выборов Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года привела к полному правовому дефолту, расколола белорусское общество и поставила под угрозу независимость и суверенитет нашей страны. Несправедливые выборы стали главной причиной общественного хаоса, стремительной потери внешнеполитического влияния, уничтожения экономического потенциала, падения спортивного и культурного имиджа Республики Беларусь в глазах всей мировой общественности.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Мы все знаем, что большинство среди нас – это достойные люди и настоящие профессионалы своего дела. Тем не менее, огромное количество наших коллег были втянуты в исполнение преступных приказов со стороны группы людей, незаконно удерживающих власть в нашей стране. Прикрываясь лозунгами патриотизма, эта группа людей, нарушая Конституцию, отстаивает исключительно свои материальные интересы, пытаясь нашими руками подавить волю белорусского народа для сохранения своих должностей и незаконно нажитого имущества» – говорится в письме.

Для большей безопасности подписи собираются в закрытом режиме (как прежде под письмом белорусских врачей, которое подписали уже около 6000 человек) – и будут обнародованы после превышения отметки в 1000 подписей. К слову, численность ОМОН, который в основном и занимается разгоном мирных протестов, около 1500 человек. А это означает что если внутри армии уже бродят настроения по урегулированию кризиса и восстановления в стране верховенства права и законности, то вероятность «дворцового переворота» не такая уж иллюзия.

По-моему, если милиция и армия всё же перейдут на сторону народа, то весь этот сюрреалистический ад, в котором мы живем уже 4 месяца, наконец-то закончится. А ещё я хочу по воскресеньям прогуливаться в одежде любых цветов не опасаясь задержания на глазах у детей. Я хочу не видеть проезжающие мимо водомёты, готовые к применению в минусовую температуру. Я хочу не слышать больше абсурдные, а порой и откровенно хамские высказывания властей в свой адрес. И уж, конечно, я хочу жить в свободной стране. Своей свободной стране.