Политический произвол в Беларуси : Топ-10 абсурдных обвинений

Власть предоставила нам хит-парад правового дефолта. Янка Беларус рассказывает о происходящем в Беларуси в эти тревожные времена. Эпизод 58.

За последние полгода были задержаны более 32 тысяч беларусов. Зачастую не соблюдались даже минимальные формальности, а некоторые причины задержания выглядят по-настоящему глупыми. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Кабинет представителей Светланы Тихановской опубликовал десятку вопиющих задержаний и штрафов, наглядно подтверждающих правовой дефолт в Беларуси.

1) Протестовала зефиркой

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

75-летняя Ираида Миско, кандидат сельскохозяйственных наук, более 40 лет занимавшаяся наукой в научно-исследовательском институте, опубликовала фотографию с бело-красно-белой пастилой, которую уже не один год выпускает фабрика „Красный мозырянин“. Вскоре к ней домой пришли силовики, провели обыск и изъяли компьютер, а женщину оштрафовали на 540 рублей (около 180 евро). „Да, это так она выражает протест. Зефиркой“ – заявил в суде капитан милиции Евгений Семашко.

2) Кормление бедных

Волонтёры проекта „Уличная медицина“ Карина Радченко и Татьяна Лобоза были задержаны за то, что помогали бездомным. Обе девушки за раздачу супа уже получили по 15 суток ареста.

3) Чаепитиe

Несколько сотен человек задерживали во время соседских дворовых чаепитий. Людям присуждали штрафы и сутки по привычной схеме, хотя что они нарушали – непонятно.

4) Просьба представиться

Степан Латыпов просил сотрудников милиции сделать то, что они обязаны по закону – представиться. За это житель площади Перемен был задержан и уже 4 месяца находится за решёткой. За время своего ареста он был уже однажды госпитализирован.

5) Неподходящие штаны

Жительница Гродно Любовь Сарлай, мать двоих детей, была задержана за штаны с бело-красно-белой полосой. Рисунок на штанах заводской. Кроме того, эти штаны женщина носит с 2014 года и раньше проблем никогда не было. В протоколе задержания указано, что „цвет штанов нарушают общественно-политическую обстановку“. Женщине присудили 580 рублей (около 190 евро) штрафа. Эта сумма больше, чем её зарплата.

6) Неправильный флаг

Виталий Буйновский повесил на своём частном доме в Дзержинске флаг Японии (красный круг на белом полотнище). Это сочли несанкционированным пикетом. Мужчина 2 дня провёл в изоляторе временного задержания. Ранее его штрафовали 5 раз на общую сумму около 650 евро, в том числе за флаг с надписью „это не флаг“. „Может, завтра меня в японские шпионы запишут? Такое в истории уже было, и допустить, чтобы это повторилось, нельзя“, – считает Виталий.

7) Польский зонт

„Крутила в руках бело-красно-белый зонт“ – такая причина штрафа указана в протоколе у 65-летней Марии Ревуцкой. Минская пенсионерка 3 января после службы в костеле шла с красно-белым зонтиком с надписью Polska, который был привезен более 20 лет назад из Польши. Женщина говорит, что уже спускалась в подземный переход, когда к ней подскочили шесть молодцов в черном и сказали: „Пройдемте!“. За свою прогулку с зонтиком женщину оштрафовали на 870 рублей (около 280 евро). „Сказали, если я штраф не уплачу за месяц, то все мои личные вещи уйдут в доход государства. Будет очень жаль: они мне дороги. Но это две мои пенсии!“ – вздыхает пенсионерка.

8) Костюм Деда Мороза

Две девушки в Минске в предновогодние дни решили порадовать детей на улицах сладким и организовали благотворительный забег, во время которого они в костюмах Деда Мороза раздавали конфеты. Происходило это без какого-либо политического подтекста и лозунгов. В это же время в столице Беларуси происходили очередные акции протеста. Это и стало причиной задержания двух „Дедов Морозов“: на поимку демонстрантов были брошены четыре автобуса с силовиками.

9) Танцы вокруг елки

59-летнюю жительницу Гомеля Аллу Короленко приговорили к 7 суткам ареста за хоровод в лесу вокруг ёлки 25 декабря. Оказалось, что это „активное участие в несанкционированном митинге без разрешения горисполкома“. И хотя женщина ранее никогда к ответственности не привлекалась, судья Андрей Лагунович посчитал, что только арест сможет ее „перевоспитать“. Позже ей добавили ещё 15 суток за фотографию с флагом Белорусской социал-демократической партии, официально зарегистрированной!

10) Они танцевали вальс

В Смолевичах задержали весь класс школьников, возвращавшихся домой по центральной улице после репетиции вальса для выпускного бала. Детей поставили лицом к стене, несмотря на мороз, и держали так какое-то время.

Учительница, ранее преподававшая в этой гимназии, дала краткую справку об учениках этого класса. Это самый сильный класс, они 4 года подряд ежегодно становились „Классом года“, 5 учеников „идут“ на золотую медаль, трое являются дипломантами областной научной конференции школьников, в классе учатся многократные победители олимпиад по учебным предметам и победители музыкальных и спортивных конкурсов.