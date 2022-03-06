Эвакуация из пригорода Киева : „Они нас уничтожают“

В Ирпене уже несколько дней идут ожесточенные бои. Тысячи людей оказались в ловушке. Местных жителей эвакуируют под обстрелами.

Sie können diesen Text auch auf Deutsch lesen.

Київ taz | Стоит ужасный грохот. Идет ожесточенный бой. Огромный столб черного дыма поднимается в небо. Только что 5 или 6 снарядом попали в многоэтажный жилой дом, который разделает украинских и российских военных как щит. Это город Ирпень, пригород в 10 километрах от Киева. Проезд туда закрыт, только небольшие автобусы на огромной скорости носятся туда-обратно. Идет эвакуация местных жителей, которых в городе осталось несколько десятков тысяч.

До полномасштабного вторжения России в Украину этот населенный пункт считался достаточно привлекательным для молодых семей. От недалеко от Киева, вокруг леса и красивейшая природа, а цены на жилье немного ниже, чем в столице Украины. Поэтому в последние несколько лет здесь выросло множество современных жилых комплексов. Но за неделю это все превратилось в руины.

Николай, который оттуда эвакуирует свою семью говорит: „Мы очень усердно работали, чтобы купить себе в Ирпене квартиру. Мечтали иметь свое жилье. А сейчас мы теряем все, о чем так мечтали. Кроме того, что мы успели сейчас схватить с собой, у нас больше ничего нет“. Таких как Николай в этой бесконечно веренице людей – тысячи.

Как только началось наступление российских войск на пригородные города Киева, украинские военные взорвали мост через реку, который соединял Ирпень и Киев. Это было сделано стратегически, чтобы танки противника не могли продвигаться дальше.

Из-за этого эвакуация мирного населения из города очень осложнена. Люди, которые из других районов Ирпеня смогли добраться до этого моста, пытаются его перейти через реку. Тысячи молодых и пожилых мужчин и женщин с детьми и домашними животными в спешке и панике преодолевают этот путь. А в это время над их головами летят снаряды.

Они еще не понимают, где оказались.

Среди них есть совсем маленькие дети, которые беспрерывно плачут, пугаясь грохота в небе. Еще больше стариков, которые едва передвигаются. Украинские военные и волонтеры переносят через реку очень старую бабушку на одеяле. Она крепко схватилась за свою тросточку, глаза закрыты, а на ее бледном лице нет ни одной эмоции. На какую-то долю секунды кажется, что она больше не живет.

Несмотря на налаженную схему эвакуации, тысячи людей укрываются от обстрелов под тем самым разрушенным мостом, пока ожидают своей очереди в автобус. Когда путь через реку позади, людей грузят в маленькие бусы. Они без окон, потому что до войны в них доставляли грузы, а сейчас их смелые водители-волонтеры под снарядами эвакуируют людей. Когда такой бус преодолевает 400-500 метров от моста к более безопасному месту, они пересаживаются в другие, уже пассажирские автобусы, и их везут в Киев.

Вот прибывает очередной такой бус, на котором написано краской „Дети. Люди. Волонтер“. Из кромешной тьмы автобуса выходят испуганные и заплаканные женщины, дети, старики. Они еще не понимают, где оказались. А продолжающийся грохот от разрывающихся снарядов не дает им чувства безопасности. Кто может бежать, бежит в другой автобус, кто на инвалидной коляске – ждет, пока его повезут.

Бои усиливаются, темпы эвакуации снижаются

Пожилая пара, очевидно, не попавшая в такой маленький бус, решает идти от моста до ближайшего блок-поста, где ждут эвакуационные автобусы, пешком. Если женщина еще медленно-медленно идет, то потерявший последние силы мужчина падает на колени посредине пути.

К нему бегут военный и волонтер, чтобы поскорее убрать мужчину с открытой местности, куда в любую минуту может упасть снаряд. Они хватают его под руки и тянут. Когда жизненно важные 200 метров позади, пожилой мужчина просто становится на колени и пытается прийти в себя. Он молчит, у его жены шок. Они отказываются от любой помощи.

Начинает темнеть, а бои усиливаются, поэтому темпы эвакуации снижаются. Те, кто не успел сегодня покинуть город, будут пробовать сделать это завтра.

Крымчанин Дмитрий после аннексии Крыма переехал в Ирпень вместе с семьей. Когда началось вторжение, он вывез своих жену и ребенка в безопасное место, а сам организовал волонтерскую группу в Ирпене. На бусах с другими волонтерами он развозил гуманитарную помощь для тех, кто еще оставался в городе, а другие занимались эвакуацией.

В субботу, 5 марта, на его транспорт, обозначенный красными крестами, была совершена атака. Водитель одного из эвакуационных бусов получил ранение в тазобедренную артерию, а другая машина была посечена осколками. Все волонтеры остались живы, но у гражданского населения пропала еще одна возможность эвакуироваться.

Российская армия бьет по мирному населению

В воскресенье, 6 марта, спасение людей из Ирпеня продолжилась, но интенсивность боев значительно увеличилась. Никаких перемирий, никаких зеленых коридоров для гражданских – никаких послаблений от российских военных, продолжающих наступление на Киев. На глазах у журналистов ракета прилетела непосредственно на одну из центральных улиц города, по которой бежали люди к пункту эвакуации. Несколько жизней оборвалось мгновенно.

„Они нас уничтожают“, – тихим голосом сказал пожилой мужчина, которому удалось эвакуироваться

Журналист Андрей Дубчак, который заснял этот момент на видео, говорит: „Российская армия целенаправленно бьет по мирному населению, которое пытается выйти из Ирпеня. Это задокументированный факт. На моих глазах погибла женщина, мальчик, девушка-подросток, а мужчина получил очень тяжелые ранения. Очевидно, это была семья“. На кадрах видно, как после удара в разные стороны разлетелись их чемоданы и сумки, а клетка с домашним животным так и осталась стоять рядом со своими хозяевами.

„Они нас уничтожают“, – тихим голосом сказал пожилой мужчина, которому таки удалось эвакуироваться из обстреливаемого города.

Спасающиеся люди оставляют все позади, они пытаются лишь спасти свои жизни. Они не знают, куда их отвезут эти эвакуационные автобусы, где они проведут следующую ночь и последующие дни. Как и не знают, когда смогут вернуться домой, и останется ли еще что-то от него, когда это произойдет. Несмотря на то, что впереди полная неизвестность, позади осталась смерть, и это единственное, что их может радость среди этого беспросветного кошмара.