piwik no script img

Zollabkommen von Indien und den USAKalkulierte Annäherung

Natalie Mayroth

Kommentar von

Natalie Mayroth

Die Zolleinigung kommt auf den ersten Blick überraschend – Modi suchte zuletzt die Nähe zu Putin. Doch die USA bleiben ein wichtiger Partner.

Protest mit Masken von Trump und Modi
Viele InderInnen sind gegen das Abkommen: wie hier bei einer Protestaktion in Kalkutta Foto: Debajioti Chakraborty/Middle East Images/imago

D ass sich Indien und die USA nun doch auf eine Zolleinigung zubewegen, ist ein Signal. Seit fast elf Monaten verhandeln Washington und Delhi über ein Freihandelsabkommen. Dass ausgerechnet die langatmigen Gespräche mit der EU schneller zum Abschluss kamen, hatte mit dem angespannten Verhältnis zwischen Indien und den USA zu tun. Provokante Aussagen Donald Trumps – darunter die Behauptung, er habe einen Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan vermittelt, hatten die Beziehungen auf einen Tiefpunkt geführt.

Umso bemerkenswerter ist, dass nun wieder Bewegung in die Gespräche kommt. Der hochrangige Besuch aus Brüssel Ende Januar könnte dabei als Katalysator gewirkt haben – Washington könnte den Eindruck gewonnen haben, gegenüber der EU ins Hintertreffen zu geraten.

Zuletzt hatte Premierminister Narendra Modi andere Prioritäten gesetzt. Erst Anfang Dezember empfing er Wladimir Putin in Delhi. Trotz Ukrainekrieg, westlicher Sanktionen und wachsender geopolitischer Spannungen hält Modi an den Beziehungen zu Russland fest. Doch diese Nähe darf nicht darüber hinwegtäuschen: Modis wirtschaftlicher Blick richtet sich längst woanders hin.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Seit Jahren orientiert sich das Land Richtung Westen: Freihandelsabkommen mit den Efta-Staaten, Großbritannien, Australien, Neuseeland und zuletzt der EU markieren diese Ausrichtung. Sollten nun auch die USA dazukommen, wäre das der vorläufige Höhepunkt dieser Strategie.

Allerdings wird die Annäherung in Indien kritisch gesehen, auch wenn viele Unternehmen aufatmen, da die massiven Zölle von 50 auf 18 Prozent auf indische Waren sinken. Vieles deutet darauf hin, dass Delhi dem Druck aus Washington nachgegeben hat. Ohne die USA geht es eben doch nicht. Zu eng sind die wirtschaftlichen Verflechtungen und Abhängigkeiten, und Millionen InderInnen arbeiten in den USA. Modi mag außenpolitisch gern strategische Autonomie beschwören. In der Realität aber zeigt sich: Wenn es ernst wird, orientiert sich Indien am Westen. Nicht unbedingt aus Loyalität, sondern eher aus Kalkül.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Natalie Mayroth

Natalie Mayroth

 Reporterin
Natalie Mayroth schreibt seit 2015 für die taz. Seit 2017 berichtet sie aus Indien und Südasien. Sie kam damals mit einem JournalistInnen-Stipendium nach Indien. In München absolvierte sie 2014 ihren Magister in Europäischer Ethnologie, Soziologie und Iranistik. Natalie Mayroth ist deutsch-iranischer Herkunft.
Themen #Indien #Narendra Modi #Donald Trump #USA #Freihandel #Handel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Narendra Modi und seine Bodyguards laufen über eine Straße
Handelsabkommen zwischen EU und Indien Geeint im Wunsch nach Wachstum und Unabhängigkeit
Kommentar von Sven Hansen

Trumps Zollpolitik lässt Brüssel und Delhi enger zusammenrücken. Strategisch ist das sinnvoll, der moralischere Partner ist die Modi-Regierung nicht.

Friedrich Merz zusammen mit Indiens Premierminister Narendra Modi
Neues Freihandelsabkommen Die EU setzt auf Indien

Beim Indien-EU-Gipfel sollen ein Handelsabkommen und eine neue Sicherheitspartnerschaft auf den Weg gebracht werden. Auch wenn Differenzen bleiben.

Von Natalie Mayroth
China demonstriert bei dem Gipfel seine Nähe zu Russland: Ehrengarde am Flughafen Tianjin für Putin am Sonntag
Beziehungen zwischen China und Indien Elefant Modi tanzt mit dem Drachen Xi

Am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin betonen Chinas Xi und Indiens Modi die gemeinsamen Interessen beider Länder.

Von Fabian Kretschmer und Natalie Mayroth
Zu sehen ist das Cover der Indien-Eidtion mit einem Bild von Narendra Modi.
Die neue Sonderedition der LMd

Modi und die Farbe der Macht

Mit seiner autoritären Politik gefährdet Indiens Premier Modi den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes. Diese Sonderausgabe analysiert die Lage im bevölkerungsreichsten Land der Welt – wie immer bei Le Monde diplomatique mit Sorgfalt und Scharfsinn recherchiert.

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
2
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
3
Stockende Gebäudesanierung Teure Kältewelle für Arme
4
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
5
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
6
Rücktritt des ADAC-Chefs Er hat für Klimaschutz geworben