Zollabkommen von Indien und den USA: Kalkulierte Annäherung
Die Zolleinigung kommt auf den ersten Blick überraschend – Modi suchte zuletzt die Nähe zu Putin. Doch die USA bleiben ein wichtiger Partner.
D ass sich Indien und die USA nun doch auf eine Zolleinigung zubewegen, ist ein Signal. Seit fast elf Monaten verhandeln Washington und Delhi über ein Freihandelsabkommen. Dass ausgerechnet die langatmigen Gespräche mit der EU schneller zum Abschluss kamen, hatte mit dem angespannten Verhältnis zwischen Indien und den USA zu tun. Provokante Aussagen Donald Trumps – darunter die Behauptung, er habe einen Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan vermittelt, hatten die Beziehungen auf einen Tiefpunkt geführt.
Umso bemerkenswerter ist, dass nun wieder Bewegung in die Gespräche kommt. Der hochrangige Besuch aus Brüssel Ende Januar könnte dabei als Katalysator gewirkt haben – Washington könnte den Eindruck gewonnen haben, gegenüber der EU ins Hintertreffen zu geraten.
Zuletzt hatte Premierminister Narendra Modi andere Prioritäten gesetzt. Erst Anfang Dezember empfing er Wladimir Putin in Delhi. Trotz Ukrainekrieg, westlicher Sanktionen und wachsender geopolitischer Spannungen hält Modi an den Beziehungen zu Russland fest. Doch diese Nähe darf nicht darüber hinwegtäuschen: Modis wirtschaftlicher Blick richtet sich längst woanders hin.
Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Seit Jahren orientiert sich das Land Richtung Westen: Freihandelsabkommen mit den Efta-Staaten, Großbritannien, Australien, Neuseeland und zuletzt der EU markieren diese Ausrichtung. Sollten nun auch die USA dazukommen, wäre das der vorläufige Höhepunkt dieser Strategie.
Allerdings wird die Annäherung in Indien kritisch gesehen, auch wenn viele Unternehmen aufatmen, da die massiven Zölle von 50 auf 18 Prozent auf indische Waren sinken. Vieles deutet darauf hin, dass Delhi dem Druck aus Washington nachgegeben hat. Ohne die USA geht es eben doch nicht. Zu eng sind die wirtschaftlichen Verflechtungen und Abhängigkeiten, und Millionen InderInnen arbeiten in den USA. Modi mag außenpolitisch gern strategische Autonomie beschwören. In der Realität aber zeigt sich: Wenn es ernst wird, orientiert sich Indien am Westen. Nicht unbedingt aus Loyalität, sondern eher aus Kalkül.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!