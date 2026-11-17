Ein vergleichsweise positives Bild von der Entwicklung der Einkommen in Deutschland zeichnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Der Abstand zwischen hohen und niedrigen Einkommen „hat sich seit 2020 kaum verändert“, schreibt DIW-Wissenschaftler Markus Grabka in seiner neuen Studie. Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich habe in dieser Hinsicht nicht zugenommen.

Der Bericht, der am Mittwoch offiziell erscheint, lag der taz vorab vor. Die neuesten verfügbaren Daten reichen nun bis 2024 und 2025. Sie sind ein Beitrag zu der politischen Debatte über die Frage: Wird Deutschland ungerechter? Auch die aktuelle Diskussion über die Bezahlbarkeit des Lebens – laufen die Preise den Einkommen davon? – spielt eine Rolle.

Unbestritten ist, dass die Ungleichheit der Einkommen seit Mitte der 1990er Jahre stark zunahm – unter anderem durch Steuersenkungen für hohe Einkommen und die kärgliche Sozialleistung Hartz IV. Seit einigen Jahren sei dieser Prozess aber mehr oder weniger zum Halten gekommen, argumentiert Grabka. Das sei an den Haushaltsnettoeinkommen zu sehen. Diese Größe umfasst die Einkünfte, die die hiesigen Privathaushalte etwa aus Lohnarbeit und staatlichen Leistungen beziehen. Die Spreizung zwischen hohen und niedrigen Bezügen der Top- und Geringverdiener habe zwischen 2020 und 2024 mehr oder weniger stagniert, heißt es im DIW-Bericht.

Denselben Befund leitet Markus Grabka aus der Armutsquote ab. Diese beschreibt den Anteil derjenigen Personen, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte zur Verfügung haben. „In den letzten sechs Jahren bis 2024 stagniert die Niedrigeinkommensquote bei etwa 17 Prozent“, schreibt der DIW-Verteilungsforscher. Während sie Mitte der 1990er Jahre unter 11 Prozent lag, stieg sie bis 2019 auf 17 Prozent, bis 2021 auf 17,4 Prozent. Seitdem ist sie leicht gesunken. Diese Schwankungen in den vergangenen Jahren interpretiert Grabka als Stagnation, auch wegen statistischer Unschärfen.

Böckler-Stiftung eher kritisch

Einen anderen Akzent setzt die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung. In ihrem neuen Verteilungsbericht heißt es: „Die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen in Deutschland befindet sich nach den aktuellsten Daten auf dem zweithöchsten Niveau seit 1992.“ Auch „die Quote der Haushalte, die in Armut leben, liegt ganz nah beim Höchststand über die letzten gut drei Jahrzehnte“. Böckler-Forscherin Dorothee Spannagel betont, dass die Werte in den vergangenen Jahren höher waren als 2019. „Streiten kann man sich darüber, ob dieser Anstieg 'nennenswert’ ist – das ist natürlich eine normative Frage der Bewertung“, schreibt Spannagel.

DIW-Wissenschaftler Grabka untermauert seine positive Sicht der Entwicklung mit weiteren Daten. 2025 äußerten sich 86 Prozent der im Rahmen der Langzeituntersuchung Sozio-oekonomisches Panel befragten Bür­ge­r:in­nen einigermaßen bis sehr zufrieden mit ihrem Haushaltseinkommen (siehe Interview). Um 2005 herum waren das erst 76 Prozent – für Grabka ein deutliches Zeichen der insgesamt besseren finanziellen Situation der großen Bevölkerungsmehrheit.

Darauf deute auch hin, dass mittlerweile viel mehr Leute Geld zurücklegen könnten. Während vor 20 Jahren 57 Prozent der Haushalte sparten, waren es vergangenes Jahr 72 Prozent. Grabka: „Mehr Menschen können sich einen höheren Konsum leisten oder alternativ sparen.“ Für solche Verbesserungen macht der DIW-Forscher auch politische Entscheidungen wie die Einführung und die regelmäßige Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns verantwortlich.