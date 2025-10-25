piwik no script img
Logo klima update°
Foto: Kristin Rabaschus

Will die EU nicht Klima-Vorreiter sein? Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Geplantes EU-Klimaziel für 2040 ist zu schwach. Die Welt ist weit weg vom 1,5-Grad-Pfad. Geld für Klimaanpassung fließt nicht an die nötigsten Orte.

Jonas Waack
von Jonas Waack und Sandra Kirchner

Die EU ringt um ihr Klimaziel für 2040. Nun zeigt ein Rechtsgutachten im Auftrag der Grünen-Fraktion im Europaparlament: Der aktuelle Vorschlag der Europäischen Kommission könnte gegen Völkerrecht verstoßen, weil er das 1,5-Grad-Ziel verfehlt. Die Anrechnung außereuropäischer Klimaprojekte schwächt das Ziel zusätzlich und birgt rechtliche Risiken für die EU-Staaten. Darüber sprechen Sandra Kirchner und Jonas Waack im klima update°.

Die Zwischenbilanz zum globalen Klimaschutz fällt düster aus. Forschende zeigen in einem Bericht: Die Welt ist nicht auf einem 1,5-Grad-Pfad – und selbst dort, wo Fortschritte sichtbar sind, geht alles viel zu langsam. Um das Limit noch einzuhalten, müsste der Umbau von Energie, Industrie, Verkehr, Gebäuden und Landwirtschaft in einem nie dagewesenen Tempo erfolgen.

Finanzhilfen für Klimaanpassung fließen nicht dorthin, wo es am nötigsten wäre. Laut einem Bericht von Brot für die Welt erhalten besonders gefährdete Länder zu wenig Hilfe, um sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen. Generell sind neun von zehn Ländern gemessen an ihrem Risiko unterfinanziert.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „klima update°“ #Klimawandel #Europäische Union
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Logo klima update°
Hamburg hat die Zukunft gewählt Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Susanne Schwarz und Verena Kern

Der Klima-Volksentscheid in Hamburg war erfolgreich. 2024 gab es einen Rekordanstieg beim CO₂. Deutsche wollen nachhaltig reisen, aber tun es nicht.

Cover mit Ulrike Winkelmann, Sabine am Orde, Ann-Kathrin Leclerc und Anne Fromm
Druckschluss der Werktagstaz Wie überlebt Journalismus ohne Papier?
Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde, Ulrike Winkelmann, Anne Fromm und Ann-Kathrin Leclere

Die taz erscheint werktags nur noch digital. Was bedeutet das für unseren Journalismus, unseren Alltag in der Redaktion und die Leserschaft?

Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan Eine fragile Waffenruhe?
Podcast „Fernverbindung“ von Anastasia Zejneli und Thomas Ruttig

Nach einem Luftangriff in Kabul kam es zu schweren Gefechten an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Wie es für die Region weitergehen kann.

klimawandel

Männer mit Helmen in einer kargen Landschaft
Umwelt-NGOs siegen gegen Ölkonzern Gericht verurteilt TotalEnergies wegen Täuschung

Es ist das erste Urteil gegen einen Ölkonzern wegen Greenwashing. Das französische Energieunternehmen wird wegen irreführender Klimawerbung belangt.

Von Christine Longin

23.10.2025

Ein Demonstrant mit Merz Make und Schild: Gegen Schulden, gegen Klimaschutz, Mit AfD
Europäischer Klimaschutz Die CDU am Scheideweg
Kommentar von Jonas Waack

Der CO2-Handel ist die zentrale Klimaschutzidee der CDU – und steht unter Beschuss. Beteiligt Kanzler Merz sich daran, ist seine Partei endgültig unglaubwürdig.

23.10.2025

Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future mit Protestschildern auf dem Schiff MS Katamaran vor Borkum
Fossile Energie aus der Nordsee Grüne und Umweltschützer appellieren an Abgeordnete

Die Bundesregierung gießt ihre Zustimmung zu niederländischen Gasbohrungen im deutschen Meer in ein Gesetz. Der Bundestag könnte das noch aufhalten.

Von Jonas Waack

23.10.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
2
Rechtsruck in Deutschland Feindbild Demokratie
3
Durchsuchung wegen Tweet Das wache Auge der Staatsanwaltschaft
4
Forscher über den Aufstieg der AfD „Rechts überholen geht nicht gut“
5
Todesschüsse auf Lorenz A. in Oldenburg Polizei ermittelt gegen Polizeiopfer
6
Erfolg für Equal Pay Mitarbeiterin muss sich nicht mit Mittelmaß zufriedengeben