piwik no script img
Logo klima update°
Foto: Kristin Rabaschus

Hamburg hat die Zukunft gewählt Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Klima-Volksentscheid in Hamburg war erfolgreich. 2024 gab es einen Rekordanstieg beim CO₂. Deutsche wollen nachhaltig reisen, aber tun es nicht.

Susanne Schwarz
von Susanne Schwarz und Verena Kern

taz | Die Hamburger*innen haben ihr Klimaschutzgesetz verbessert: Sie stimmten für einen Volksentscheid, den eine Initiative um Fridays for Future auf den Weg gebracht hatte. Damit muss die Hansestadt jetzt 2040 statt 2045 klimaneutral werden. Außerdem gibt es für jedes Jahr konkrete CO₂-Grenzen, die es einzuhalten gilt. Im rot-grünen Senat hat das nicht nur Fans. Was in der Stadt jetzt passieren muss, darüber sprechen Susanne Schwarz und Verena Kern diese Woche im klima update°.

Die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr einen besonders großen Sprung nach oben gemacht. Das liegt vor allem an der Nutzung fossiler Energien, aber auch an den Folgen der Klimakrise, die sich damit zunehmend selbst verstärkt. Hitze und Dürre begünstigen Waldbrände, raffen immer mehr Wälder dahin - die dann als wirksame CO2-Aufsauger entfallen.

Viele Deutsche finden Nachhaltigkeit beim Reisen wichtig - und reisen dann trotzdem nicht nachhaltig. Das hat eine Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen zusammen mit dem Umweltbundesamt gezeigt. Gut zwei Drittel der Befragtengaben 2024 an, dass ihnen ökologische oder soziale ⁠Nachhaltigkeit⁠ beim Reisen wichtig ist. Ausschlaggebend war das aber bei der konkreten Reiseentscheidung am Ende nur sehr selten.

Das klimaschädlichste Verkehrsmittel Flugzeug hat sich zudem - nach einer Corona-bedingten Pause - wieder zum beliebtesten Verkehrsmittel bei Urlaubsreisen entwickelt, noch vor dem Auto. 2024 gab es sogar einen neuen Rekordwert bei touristischen Verkehrsleistungen mit dem Flugzeug.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „klima update°“ #Klimawandel #Hamburg #Luftverkehr
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Cover mit Ulrike Winkelmann, Sabine am Orde, Ann-Kathrin Leclerc und Anne Fromm
Druckschluss der Werktagstaz Wie überlebt Journalismus ohne Papier?
Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde, Ulrike Winkelmann, Anne Fromm und Ann-Kathrin Leclere

Die taz erscheint werktags nur noch digital. Was bedeutet das für unseren Journalismus, unseren Alltag in der Redaktion und die Leserschaft?

Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan Eine fragile Waffenruhe?
Podcast „Fernverbindung“ von Anastasia Zejneli und Thomas Ruttig

Nach einem Luftangriff in Kabul kam es zu schweren Gefechten an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Wie es für die Region weitergehen kann.

Das Logo des Klima Update°
Veggie-Steak, Ukraine-Krieg, Erneuerbare Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Verena Kern und Susanne Schwarz

Das EU-Parlament will die Bezeichnung Veggie-Burger verbieten. Der Ukraine-Krieg verursacht hohe Emissionen. Erneuerbare sind nicht mehr aufzuhalten.

klimawandel

Kipp-Punkte des Ökosystems Fossilfreunde, hört endlich auf die Wissenschaft
Kommentar von Nick Reimer

Das Eisschild Grönlands droht wegen der Klimakrise zusammenzubrechen – mit fatalen Folgen für den Wasserpegel. Viele haben den Schuss nicht gehört.

17.10.2025

Ein Feuerwehrmann steht vor einem riesigen Feuer
Bericht der Weltwetterorganisation 2024 war 1,55 Grad zu warm

Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist höher als je zuvor – und heizt die Erde auf. Früher half noch die Natur.

Von Nick Reimer

16.10.2025

Ein E-Auto an einer Ladestation
Förderprogramm der Bundesregierung Bündnis will Kaufprämie für E-Autos bis 35.000 Euro

Verbände fordern, dass der Bund bei der Förderung klimafreundlicher Mobilität auf soziale Gerechtigkeit setzt. Auch die SPD selbst macht Vorschläge.

16.10.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz will Abschiebungen fürs Stadtbild Mit Verlaub, Herr Bundeskanzler
2
Aktivisten über Bezahlkarte „Die Bezahlkarte verhindert Integration“
3
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los
4
Überwachung der Zivilgesellschaft Repression mit Methode
5
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
6
Volksentscheid in Hamburg Klimaneutralität schon ab 2040