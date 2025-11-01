piwik no script img
Das Logo des Klima Update

Hurrikan, Schadensersatz, Klimakrankheit Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Was Hurrikan Melissa mit dem Klimawandel zu tun hat. Forderung nach Schadensersatz für CO2-Ausstoß. Gesundheitliche Risiken dank Erderhitzung.

Jonas Waack
von Jonas Waack und Verena Kern

Hurrikan Melissa hat in der Karibik schwere Verwüstungen angerichtet und mindestens 30 Menschenleben gekostet. In Jamaika war Melissa der stärkste Hurrikan, den das Land seit Messungsbeginn 1851 erlebt hat. Erste Analysen zeigen, dass der menschengemachte Klimawandel den Tropensturm stärker und zerstörerischer gemacht hat. Darüber sprechen Verena Kern und Jonas Waack im klima update°.

43 pakistanische Land­wir­t:in­nen aus der von der Flutkatastrophe 2022 besonders stark betroffenen Provinz Sindh verlangen Schadenersatz von den deutschen CO₂-Riesen RWE und Heidelberg Materials für die erlittenen Klimaschäden. Die Konzerne, argumentieren die Antragsteller:innen, hätten seit 60 Jahren gewusst, dass ihre Emissionen das Klima aufheizen, aber nichts getan, um Schäden zu verhindern. Damit liege eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht vor, sodass Schadenersatz geltend gemacht werden könne. Die Umweltjuristin Roda Verheyen sieht gute Erfolgsaussichten – auch aufgrund eines Präzedenzfalls.

Die renommierte Fachzeitschrift Lancet hat, wie jedes Jahr kurz vor der Weltklimakonferenz, einen Bericht zu den Folgen des Klimawandels für die menschliche Gesundheit vorgelegt. Demnach sind zwölf der 20 gemessenen Gesundheitsgefahren auf einem neuen Höchststand, zwei mehr als im vergangenen Jahr. Dazu gehört die Zahl der Hitzetage sowie die der Starkregen- und Dürretage. Das gefährde die Nahrungsversorung von Hunderten Millionen Menschen. Zugleich kritisiert der Bericht, dass weiterhin gigantische Summen in fossile Subventionen gesteckt werden – etwa 2,5 Milliarden US-Dollar pro Tag.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung.

Themen #Podcast „klima update°“ #Klimawandel #Pakistan #Klimaklage gegen RWE #Dürre #Hurrikan
klimawandel

Umgefallene Strommasten und Fussgänger in Santiago de Cuba
Hurrikan „Melissa“ Nur nicht hingucken
Kommentar von Nick Reimer

Die Folgen der Erderwärmung werden weltweit immer stärker spürbar. Wir wissen, was zu tun ist, um die Katastrophe abzuwenden, und tun doch nichts.

31.10.2025

ein Mann schaut zu wie ein Flugzeug abfliegt
Verkehrsministerkonferenz Mehr Straßen, mehr Flüge

Klimapolitische Ziele interessieren die Ver­kehrs­mi­nis­te­r:in­nen bei ihrem Treffen in Straubing wenig. Aber Geld wollen sie trotzdem.

Von Nanja Boenisch

31.10.2025

Ein Energiespeicher mit kunstvollgestalteten Wänden
Hoffnung für die Erneuerbaren Firmen und Entwickler investieren groß in die Energiewende

Eine britische Firma kündigt acht große Batterieprojekte an. Sie sollen grünen Strom speichern und Gas ersetzen. Alles ohne Förderung.

Von Nick Reimer

30.10.2025

