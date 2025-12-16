piwik no script img

Wiederaufbau in der UkraineDer große bekannte Unbekannte

Das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum soll deutsche Unternehmen für die Ukraine mobilisieren. US-Finanzriese Blackrock ist bereits in Stellung.

Friedrich Merz scheint hinter Wolodymyr Selenskyj, mit erschöpftem Gesichtsausdruck, entlangzuschleichen, den Blick leicht lüstern wirkend gesenkt. Im Hintergrund sind die Ukraine- und Europaflagge zu erkennen
Merz wirft ein Auge auf die Ukraine – ganz wie der alte Arbeitgeber Blackrock Foto: Kay Nietfeld/dpa

Von

Mathias Brüggmann

„Investitionen in der Ukraine sind Zukunftsinvestitionen – auch für Sie“, ruft Bundeskanzler Friedrich Merz Hunderten Firmenvertretern und Managerinnen im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin zu. Dort haben sich am Montag Politiker und Investoren zum 8. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum getroffen. An den Kremlherrscher Wladimir Putin fügt Merz über deutsches und europäisches Engagement in der Ukraine hinzu: „Wir lassen nicht nach, wir legen nach.“

Seine CDU-Parteifreundin und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche unterstreicht, dass Deutschland das größte Geberland der Ukraine sei und es deshalb „völlig legitim“ sei, eine Beteiligung deutscher Firmen bei Aufträgen in der Ukraine zu fordern.

Doch wie groß die Rolle deutscher Firmen bei einem Wiederaufbau der Ukraine, dessen Finanzbedarf die Weltbank auf 542 Milliarden Dollar schätzt, sein wird, steht in den Sternen. Auch wenn in dieser Woche in Berlin Ver­tre­te­r:in­nen der Ukraine, der USA, Deutschlands und einiger EU-Staaten um Bedingungen für ein Kriegsende gerungen haben. Am Donnerstag soll die Frage entschieden werden, ob beim Finanzdienstleister Euroclear in Brüssel eingefrorene dreistellige russische Zentralbankreserven als Kredite an die Ukraine gegeben werden. Eine Frage, die im Falle der Nichttransferierung der Milliarden in die Ukraine laut Merz „die Handlungsfähigkeit der EU über Jahre beschädigen würde“.

Doch längst haben andere ein Auge nicht nur auf diese Milliarden geworfen, sondern auf die am Ende für den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur benötigten Riesensumme: Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock mit Sitz in New York.

Blackrock soll Aktionsplan ausarbeiten

Die ukrainische Premierministerin Julija Swiridenko, die ursprünglich beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum an der Seite von Merz auftreten sollte, gab kurz zuvor bekannt: Mit Blackrock „wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet. Ihre vorrangige Aufgabe ist es, so schnell wie möglich einen Aktionsplan auszuarbeiten“, schrieb Swiridenko auf X nach einem Onlinetreffen mit Trumps Unterhändler Steve Witkoff, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Blackrock-Chef Larry Fink.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte am Montag den Deutschen in Berlin für ihre Unterstützung: „Ich schätze sehr, dass deutsche Unternehmen nach dem russischen Überfall unerschrocken geblieben und in der Ukraine geblieben sind.“ Doch auch er hatte zuvor von einem Treffen mit Fink berichtet.

Verwunderlich ist das nicht: Schon die Ampelregierung unter Olaf Scholz (SPD) musste die Erfahrung machen, dass die USA bereits unter der Regierung von Joe Biden beansprucht hatten, den Wiederaufbau der Ukraine durch Blackrock planen zu lassen. Das berichteten Vertraute aus dem Kanzler-Umfeld der taz seinerzeit. Selenskyj selbst sprach erstmals im Mai 2023 von einer möglichen Führungsrolle Blackrocks beim Wiederaufbau – spätestens da war der große bekannte Unbekannte im Spiel.

Wer erst nach dem Krieg kommt, für den ist die Party vorbei. Der bekommt nur die Reste, keine Filetstücke

Oliver Gierlichs, Geschäftsführer Bayer Ukraine

Trump steigerte das noch. Zusatzpapiere zu seinem von Witkoff und Kushner mit Moskau ausgehandelten 28-Punkte-Plan für die Ukraine sahen vor, die in Europa eingefrorenen 210 russischen Milliarden zur Absicherung von US-Investitionen beim Wiederaufbau der Ukraine und in Russland einzusetzen.

Ukrainisches Wachstumspotenzial

Oliver Gierlichs, Geschäftsführer von Bayer in der Ukraine und Präsident der Deutsch-Ukrainischen Auslandshandelskammer in Kyjiw, rief indes deutsche Unternehmen zu einer größeren Marktpräsenz in der Ukraine auf – jetzt. Denn: „Wer erst nach dem Krieg kommt, für den ist die Party vorbei. Der bekommt nur die Reste, keine Filetstücke.“

Die Ukraine biete „unverändert großes Wachstumspotenzial in den Bereichen Technologien, Agrar, Verteidigung und bei Rohstoffen“, unterstrich Merz. Und da stünden deutsche Unternehmen bereit zur Förderung – die USA indes haben mit Kyjiw bereits ein entsprechendes Abkommen zur Gewinnung seltener Erden unterzeichnet.

Indes tut Deutschland eine Menge zur weiteren Unterstützung der Ukraine: 170 Millionen Euro werden jetzt zusätzlich laut Kanzler zur Ertüchtigung der von Russland massiv angegriffenen Energieinfrastruktur mobilisiert. Die Bundesregierung wolle mit europäischen Beteiligten einen 500 Millionen Euro umfassenden European Flagship Fund für Investitionen kommendes Jahr schaffen.

Ohnehin kann die Ukraine trotz massiver russischer Angriffe dieses Jahr noch mit einem Wirtschaftswachstum von „knapp 2 Prozent“ rechnen, ergeben die Berechnungen der Ukraine-Wirtschaftsexperten von Berlin Economics und dem Institut für Wirtschaftsforschung und Politikberatung (IER), die der taz vorliegen. Größte Probleme seien aktuell die massiven Stromausfälle und ein erheblicher Arbeitskräftemangel. Sollte der Krieg in Kürze enden, rechnet die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) schon 2026 mit 5 Prozent Wirtschaftswachstum.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Blackrock #Unternehmen #Ukraine #Friedrich Merz #Wolodymyr Selenskyj
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Innere der beschädigten Wohnung in einem Wohnhaus, das von einem russischen Drohnenangriff getroffen wurde, mit Blick auf das Nachbarhochhaus, welches unbeschädigt scheint
Friedensverhandlungen für die Ukraine Verkehrte Welt
Kommentar von Barbara Oertel

Die Verhandlungen für einen Waffenstillstand in der Ukraine scheinen gut gelaufen zu sein. Doch herausgekommen ist relativ wenig.

Die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und der ukrainische Wirtschaftsminister Oleksii Sobolev nehmen am 15. Dezember 2025 am 8. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin teil.
Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum Wirtschaft pocht auf Gegenleistung für Ukraine-Hilfen

Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft will von Ukraine-Hilfen profitieren. Wirtschaftsministerin Reiche schwört auf den Standort Ukraine.

Von Jonas Waack
Wolodymyr Selenskyj begrüßt Steve Witkoff per Handschlag in einem Raum des Kanzleramtes, Friedrich Merz steht daneben
Verhandlungen über ein Ende des Kriegs Worum es beim Ukraine-Gipfel in Berlin geht

Die Gespräche über einen möglichen Friedensschluss in der Ukraine gehen in Berlin in eine entscheidende Phase. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
2
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
3
Anklage wegen Hitlergruß Unglaublicher Verdacht: Ist der Rechtsextreme ein Nazi?
4
Rechtsextremer Wahlsieg in Chile Der Pinochetismus ist zurück
5
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer
6
Reaktionen in Israel auf Terroranschlag Die Politik mit der Angst