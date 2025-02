berlin taz | Der größte Balken ist grau und braun. Er zeigt die mit Abstand größte Wählerwanderung der Bundestagswahl 2025, also bisherige Nichtwähler:innen, die sich diesmal für die AfD entschieden.

In der Statistik wird sichtbar, wie die in Teilen rechtsextreme Partei die größte Bewegung in der Wäh­le­r:in­nen­schaft abholt: Fast 2 Millionen der AfD-Wähler:innen waren 2021 nicht zur Wahl gegangen. Deshalb profitiert die AfD wie erneut von der historisch hohen Wahlbeteiligung von diesmal 84 Prozent: Sie nährt ihr gutes Wahlergebnis maßgeblich durch Menschen, die bei der letzten Bundestagswahl nicht gewählt hatten.

Deutlich weniger als die Hälfte gewinnt sie jeweils von CDU, FDP und SPD – in dieser Reihenfolge. Trotzdem wechselten insgesamt mehr als 2 Millionen ihrer Wäh­le­r:in­nen mit ihrer Stimmabgabe zur AfD.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Union gewinnt von enttäuschten Ampel-Wähler:innen

Von allen Parteien gewann nur die Union mehr dazu, wenn auch nicht mit großem Abstand. Auch sie mobilisierte einige Nichtwähler, insgesamt allerdings nur knapp 1 Million. Dafür verlor sie durch den kurzen und heftigen Anti-Migrations-Wahlkampf über 900.000 Wäh­le­r:in­nen an die AfD.

Es wäre fast ein runder Tausch, wären da nicht die vielen ehemaligen Wäh­le­r:in­nen von SPD und FDP, die zur Union wechseln. Rund 1,8 Millionen enttäuschte So­zi­al­de­mo­kra­t:in­nen und 1,3 Millionen Liberale wählten diesmal christdemokratisch.

Insgesamt verlor die SPD die meisten Wäh­le­r:in­nen – anteilig an ihrem Wahlergebnis im Jahr 2021 ist jedoch besonders die Selbstauflösung der FDP bemerkenswert: Nicht nur verlor sie sehr viele Wäh­le­r:in­nen an die Union, auch scheint die neoliberale Pipeline Richtung AfD weit offen zu sein.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ganze 800.000 ehemalige Wäh­le­r:in­nen der FDP wählten diesmal AfD. Die totalen Verluste der FDP sind damit nicht vollständig erklärt. Viele ehemalige Wäh­le­r:in­nen dürften diesmal also gar nicht gewählt haben.

Linke und BSW mobilisieren

Das Ergebnis des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist zwiespältig. Das BSW mobilisierte hunderttausende Nicht­wäh­le­r:in­nen und genausoviele enttäuschte Wäh­le­r:in­nen von der SPD. Weniger kamen von der Linken – die in diese Richtung trotzdem ihren größten Verlust zu verzeichnen hatte.

Insgesamt bekam die Linke aber mehr Stimmen zusammen, hauptsächlich aus der linken Hälfte des politischen Spektrums. Zwar schenkten auch hunderttausende Nicht­wäh­le­r:in­nen der Linken ihre Stimmen, aber deutlich mehr kamen von den Grünen und der SPD.

Mit großem Abstand lässt sich bei den Grünen und Union die stabilste Wäh­le­r:in­nen­schaft feststellen. Nur 1,2 Millionen Wäh­le­r:in­nen entschieden sich 2021 für die Grünen und 2025 für eine andere Partei. Merz' letzte Wahlkampfmanöver scheinen die Kern­wäh­le­r:in­nen­schaft der Union nicht verschreckt zu haben, denn bei der Union sind es ebensoviele.