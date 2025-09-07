piwik no script img

taz zahl ich

Verbot von Palestine ActionFriedlicher Protest für Gaza ist kein Terror

Stella Lueneberg
Kommentar von Stella Lueneberg

Die Einstufung der Pro-Gaza Initiative Palestine Action als Terrororganisation führt zu inakzeptablen Einschränkungen der Meinungsfreiheit in London.

Ältere Frau wird von britischen Polizisten in Uniform weggetragen
Friedlich demonstrieren und von der Polizei festgenommen werden? Hunderte Menschen erlebten das in London am vergangenen Samstag Foto: James Manning/PA

W ir erleben Zeiten, in denen Rentner wegen Plakataufschrif­ten wie „Ich bin gegen Völkermord, ich unterstütze Palestine ­Action“ als Terrorunterstützer gelten. Bei Protesten in London wurden deshalb am Samstag mehr als 400 Teilnehmende festgenommen. Sie protestierten gegen das Verbot von Palestine ­Action.

Die Organisation wirft Israel Völkermord an den Palästinensern vor und kritisiert die britische Rüstungsindustrie für ihre Mitschuld daran.

Unter anderem wegen der Beschädigung von Militärflugzeugen im Rahmen einer Aktion hat Großbritannien ­Palestine Action im Juli als Terrororganisation eingestuft. Demonstrierende, die sich nun gegen das Verbot starkmachen, gelten als Terrorunterstützer wie Mitglieder des IS oder al-Qaidas. Ist das verhältnismäßig?

Nein, denn auch die UN und Amnesty International verurteilen den britischen Einsatz der Antiterrorgesetze in diesem Fall scharf. So erklärt der UN-Menschenrechtsbeauftragte und Jurist Volker Türk in einer Pressemeldung, dass dieser Fall den Begriff Terrorismus über seine klaren Grenzen hinaus ausdehne. Nach interna­tio­nalen Standards müsste Palestine ­Action dann auch auf Tod, Geiseln oder schwere Verletzungen aus sein.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Nur weil das britische Terrorgesetz über eine sehr weite Definition terroristischer Aktivitäten verfügt, konnte es überhaupt zu dem Urteil kommen. Schwere Sachbeschädigung kann fatal sein, aber hier qualifiziert sich die Aktion nicht als krimineller Terror. So war das Beschädigen der Flugzeuge ein verhältnismäßiger Protest ohne Personenschaden, um symbolisch auf Missstände hinzuweisen – ein klassisches Beispiel zivilen Ungehorsams.

Unabhängig von der Organisation selbst wird es nun allen Briten erschwert, sich für Palestine Action und ihre Anliegen im Gazakrieg auszusprechen. Das ist ein schwerer, inakzeptabler Einschnitt in die Meinungsfreiheit.

Trotz der Gewalt auf der Demo waren viele der Festgenommenen friedlich protestierende Menschen älter als 60 Jahre, die jetzt mit happigen Anklagen und der Drohung von bis zu 14 Jahren Haft rechnen könnten.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Stella Lueneberg

Stella Lueneberg
Freie Mitarbeiterin für das Meinungsressort. Studierte im Master "Politics, Economics and Philosophy" in Hamburg und in London. Schreibt für die taz besonders gerne über Innenpolitik und den Westbalkan.
Themen #Gaza-Krieg #Nahost-Debatten #Palästina #Israelkritik #Terrorismus #Meinungsfreiheit #Demonstrationsrecht #Festnahmen #Palästina #Nahost-Konflikt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Foto das vier Brüder, die aufgereiht fotografiert werden und ähnliche Kleidung tragen

Israel-Resolution von Genozidforschern

Es ist ein Völkermord. Wo bleibt der zivile Ungehorsam?

Kommentar von Leon Holly
Israels Auslöschung von Gaza muss Konsequenzen haben, sagen Genozidforscher. Nicht nur Staaten müssen handeln, sondern auch die Zivilgesellschaft.
Menschen protestieren gegen die Tötung von Journalisten in Gaza - einer hält ein Schild hoch mitder Zahl 238 - das ist die Zahl der getöteten Journalisten

Eskalation in Gaza

Eine humanitäre Intervention ist nötig

Kommentar von Daniel Bax
Israel begeht im Gaza-Streifen am laufenden Band Kriegsverbrechen. Höchste Zeit, dass die internationale Gemeinschaft endlich handelt.
Pro-Palästina Demonstrierende halten eine riesige palästinensische Flagge hoch, wir blicken von unten nach oben, die Flagge füllt das Bild und eine Person hält sie von unten

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

Essay von Charlotte Wiedemann
Dem Freiheitskampf Palästinas wird universelle Bedeutung zu­ge­schrieben. Gerecht ist diese selektive Solidarität nicht, aber sie hat gute Gründe.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wir Boomer

Menno, habt Ihr’s gut!

2

Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker

Die Boris-Palmer-Show

3

Gespräch mit einem Polizisten

„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“

4

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme

5

Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie

Relativ unlustig

6

Angriff auf den Sozialstaat

Bloß keine Agenda 2030