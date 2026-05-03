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Merz und Social MediaVorsicht mit dem weichen Ei

Silke Mertins

Kommentar von

Silke Mertins

Social Media ist fies! Besonders gegen Friedrich Merz. Der klagt: „Kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen.“ Der alte Mann braucht Nachsicht.

Demonstranten mit Plakaten zur Stadtbild-Aussage von Merz
Wird Merz die Demo-Eier wieder los? Foto: Florian Wiegand/dpa

U nser Land ist so gemein geworden. Jetzt werden schon Menschen, die sich der Herausforderung des „lebenslangen Lernens“ stellen, auf Social Media beschimpft, Azubis quasi. Nehmen wir beispielsweise unseren Mann im Kanzleramt, Friedrich Merz. Noch im Rentenalter hatte er sich entschlossen, etwas Neues auszuprobieren, was er bis dahin noch nie gemacht hatte: regieren. Er hat uns und sich also ins kalte Wasser geworfen und nun strampelt er vor sich hin.

Doch statt anzuerkennen, dass einem als Anfänger auch schon einmal Fehler unterlaufen können – zumal man um die 70 auch nicht mehr so ganz schnell lernt – wird der deutsche Bundeskanzler auf Social Media beschimpft. Das ist Ageismus und voll ungerecht! Kein Wunder, dass Merz im aktuellen Spiegel sagt: „Ich bin nur gelegentlich auf Social Media unterwegs. Aber wenn Sie mal schauen, was dort über mich verbreitet wird, wie ich da angegriffen und herabgewürdigt werde – kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen.“

Meine Tochter hat für mich mal auf Tiktok nachgeschaut und Folgendes festgestellt: Merz wird vorgeworfen, dass er schuld an den hohen Dönerpreisen sei, dass er seine Texte und E-Mails mit dem Zwei-Finger-Suchsystem eingibt, dass er in jeder Hinsicht ein schlechter Bundeskanzler sei. Und das nicht nur Olaf Scholz besser gewesen sei, sondern viel schlimmer noch: Altkanzlerin Angela Merkel.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Mensch, Leute, geht es noch unsensibler? Merz leidet unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung, denn Merkel hat ihm nach Kohls Niedergang vor gefühlt 100 Jahren den Job als Kohl-Nachfolger weggeschnappt.

Und dann war da noch die Sache mit dem Gelege. „Merz, leck Eier!“, stand auf einem Schüler-Plakat bei einer Demo gegen die Wiederinkraftsetzung der Wehrpflicht. Daraus ist sogar ein Musikvideo entstanden. Das war so um Ostern herum und jeder würde sofort an Ostereier denken. Wie dem auch sei, Merz sieht sich wohl ins falsche Licht gerückt und das ist ja bekanntlich sein gutes Recht. Vielleicht möchte er keine Eier lecken. Vielleicht ist er sogar allergisch. Oder steht nun mal nicht drauf. Womöglich hat er auch etwas gegen die Zeile mit dem „geldgeilen Opa“, identifiziert sich halt nicht so, auch wenn er sieben Enkelkinder hat.

Merz hat also recht: Er ist weder eine Mimose (Scholz über Merz) noch ein Weichei (Mertins über Merz). Tatsächlich ist kein Bundeskanzler vor ihm je auf Social Media so fies, so gemein, so menschenfeindlich behandelt worden.

Achtung, Achtung, hier meldet sich der automatische Faktencheck der taz mit einigen ganz, ganz wenigen Ausnahmen:

1. Angela Merkel: Sie wurde regelmäßig als „Volksverräterin“, „Verbrecherin“, „dumme Schlampe“ sowie am Galgen hängend dargestellt. Außerdem mit Hitler-Bart (Eurokrise) und als Taliban (2015) sowie als Hure. „Hau ab!“ und „Merkel muss weg!“ fluteten unablässig die sozialen Medien.

2. Olaf Scholz: Ihn beschimpfte man auf Social Media als „Volksschädling“, „Versager“, „Kriegstreiber“ und „Drecksau“.

3. Bundeskanzler Helmut Kohl wurde in der Vor-Social-Media-Zeit, als man seine Meinung noch mit Aufklebern auf dem Auto zur Schau trug, jahrelang als „Birne“ verspottet, als provinzieller Fettwanst, der kein Englisch sprechen konnte. Dumm wie Brot obendrein. Mein persönlicher Lieblingsaufkleber: Kohl hebt ein Bügeleisen ans Ohr und fragt: „Hallo, wer spricht da?“

Doch Kohl hat eben auch gesagt, dass man als Bundeskanzler solche Beschimpfungen „aushalten muss“; es habe ihn ja niemand gezwungen, Bundeskanzler zu werden. Doch das ist bei Friedrich Merz anders. Er folgte einem inneren Zwang, Bundeskanzler werden zu müssen. Er ist zudem ein sehr empfindsamer Mann.

Deshalb mein Appell: Seid vorsichtig mit diesem weichen Ei!

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Silke Mertins

Silke Mertins

 Redakteurin Meinung
Kommentatorin & Kolumnistin, Themen: Grüne, Ampel, Feminismus, Energiewende, Außenpolitik
Themen #talkshow #Friedrich Merz #Big Tech #Social Media #Bundesregierung
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12 Kommentare

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  • W

    Superlativ.!!







    Kein Kanzler hat es vor Merz geschafft, so ziemlich alle Teile der Gesellschaft so schnell und so nachhaltig zu enttäuschen - von Ökologen bis Ökonomen..alles dabei.







    www.wiwo.de/politi...m_campaign=parkett







    Gut..wer ein bißchen Menschenkenntnis hat wußte auch schon vorher: "er kann es nicht".. Und jetzt zeigt sich: er lernt es auch nicht mehr.



    Und naja..wer mit den Wirtschaftskonzepten des letzten Jahrhunderts die wachsenden Herausforderungen der Zukunft meistern will..was soll da schon bei heraus kommen.?







    Also lieber Hr Merz..es sei Ihnen geglaubt, daß sie es wirklich versucht haben, aber was nicht geht, geht eben nicht. Bitte sehen Sie ein, daß es mit Hr. Günther oder Hr. Wüst Politiker in der CDU gibt, die tatsächlich das Format zum Kanzler hätten. Politiker die auch die afd wieder in ihre Schmollecke zurück verweisen würden.







    Also bitte..ziehen Sie die richtigen Schlüsse. Und ganz wichtig: nehmen Sie Fr. Reiche gleich mit..!!!

  • S

    Deshalb mein Appell: Seid vorsichtig mit diesem weichen Ei!



    ----



    Stimmt ja, was Du schreibst Silke! Auch der Fakten(s)check ist wahr,



    Also wie sollen wir unseren dünnhäutigen BuKa-Azubi denn helfen?



    Klassisch? Jeder schickt Ihm ne Seite Mitleid?



    Oder mit Crowdfunding? "Notopfer Fritz ist einsam in Bärlin!"



    Ikea STYL vielleicht? "Fritz möchte von Mutti vom Bällebad abgeholt werden!"



    Fragen über Fragen bleibt da dem "gemeinen User", denn einen BuKa trösten müssen, ....?



    Ist das erste Mal für die Wähler in diesem unserem Lande!



    Mein Fazit: Warum hat Ihm keiner, bevor er den Job haben wollte die "Wahrheit" gesagt! Die absolute, unumstößliche Wahrheit des "Alten" auf dem Olymp?



    Ich wage die ja kaum hier hinzuschreiben, aber vielleicht liest er hier mit, besser lässt hier lesen & sich wichtiges ausdrucken, dann hilft ihm wahrscheinlich:



    "Wenn ein "Weichei" sich ins Internet verläuft, kommt es darin leicht um!"



    Ps. Eine schlimme Wahrheit, Fritz, aber da musst Du, selbst als Sauerländer Waldbauernbub, durch! Das Leben draußen ist hart, auch für SO alte Leute! :-)

  • R

    "Das war so um Ostern herum und jeder würde sofort an Ostereier denken."

    Natürlich würde das jeder.

    Und zwar ausschließlich an die vom Osterhasen.

    Auf einer sonnigen Wiese, wo sich die Sonne um die Erde dreht.

  •

    Weicheier lecken?



    Hopfen und Malz verloren!

  •

    Ja wie? Empfindlich isser sicher! Wollnich



    Empfindsam? Ah geh! Der Mann ist -



    Aus Westfälisch Sibirien - Sauerländer!



    Das reicht! Wollnichwoll

  • WW

    Merz hat ca. 15% Zustimmung. Das entspricht in etwa der Zahl der von ihm regierten Menschen die er nicht verachtet (Migranten, Frauen, Kranke, Rentner, Sozialhilfeempfänger, Homosexuelle, Menschen mit Empathie etc.), liegt aber weit über der Zahl derjenigen für die er Politik macht. Insofern sollte er eigentlich froh sein.

  •

    Sorry - die Nehmerqualitäten des einst



    In Letzter ☝️ Brilon 🌳 📯🦌🌲- als



    Lümmel von der letzten Bank - waren schon



    Immer - Boxer mit dem Glaskinn - Woll!



    Und wenn einer wie das Wasser 💦 nicht halten



    kann - sich als Lüchenmaul auf dicke Hose eine pepita PseudoRockerJugend zusammenphantasiert - aber “wehe wenn sie losgelassen“ sich brutalstmöglich als aktiver rücksichtsloser Handlanger des WirtschaftsIndustriellenBankenKomplex versteht! Newahr

    Dann. Mit Verlaub - dann finde ich den feinen Herrn keineswegs “einen empfindsamen Menschen“. Im Gegenteil •



    Normal

  • IB

    Sich darüber zu belustigen, dass sich der mächtigste Mann im Land als "weiches Ei" zeigt scheint mir bei aller Antipathie zu seinen Positionen doch zu billig und einfach. Und sicher, der Ton politischer Debatten war auch in vergangenen Jahrzehnten selten zimperlich; dennoch gibt es qualitative Verschiebungen. Wenn sich inhaltlicher Dissens immer seltener in produktive Deliberation und immer öfter in vulgärste Beleidigungen, blanken Hass und Morddrohungen übersetzt, muss man eben doch zugestehen, dass das nicht nur ein Problem der merz´schen Befindlichkeit ist, sondern ein systemisches. Weil es dann nicht mehr darum geht die beste und klügste Idee auszudiskutieren, sondern den politischen Gegner zum Schweigen zu bringen und weil sich immer weniger Menschen bereit finden sich in einem solchen Klima noch zu engagieren und damit auch persönlich zu exponieren, was gerade auf kommunaler und Kreisebene immer mehr zum Problem wird.

    • S

      @Ingo Bernable:

      "...Wenn sich inhaltlicher Dissens immer seltener in produktive Deliberation und immer öfter in vulgärste Beleidigungen, blanken Hass und Morddrohungen übersetzt, muss man eben doch zugestehen, dass das nicht nur ein Problem der merz´schen Befindlichkeit ist, sondern ein systemisches..."







      Ja, stimmt. Nur ist es halt so, dass es mitnichten bei Merz anfing (siehe genügend Beispiele im Artikel) und schon gar nicht Merz der Politiker ist, der den stärksten unqualifizierten Gegenwind zu spüren bekommt.

      Nur zur Erinnerung, was die Dauerpolemik auch und gerade von CDU/CSU in altbewährter Zusammenarbeit mit Bild & Co in der letzten Regierung angerichtet haben:

      "Januar 2024 kehrte Robert Habeck von einem privaten Urlaub auf der Hallig Hooge zurück. Am Fähranleger warteten über 100 aufgebrachte Demonstranten. Als die Fähre versuchte wieder abzulegen, drängten einige Demonstranten massiv gegen die Absperrungen und versuchten laut Polizeiangaben sogar, das Schiff zu stürmen. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen."







      Statistiken des BKA zeigten über Jahre hinweg, dass insbesondere Robert Habeck und Annalena Baerbock am häufigsten Ziel von motivierten Beleidigungen und Bedrohungen waren.

  • S

    Es wird Zeit, dass sich die Jugend für Merz ein Äquivalent zum „Scholzen“ (etwas versprechen und dann nichts tun oder sich einfach nicht erinnern) einfallen lässt.

    Müsste bei Merz dann die Bereiche Wahlkampflügen (Schuldenbremse bleibt bestehen, unter mir werden Taurusraketen geliefert usw...), soziale Kälte (härtere Bürgergeldsanktionen, Rentenalter erhöhen, Familienversicherung abschaffen usw...), mehr oder weniger Fremdenfeindlichkeit (Stadtbildprobleme, "kleine Paschas", Sozialtourismus über aus der Ukraine geflüchteten, Asylbewerber klauen den Deutschen die Zahnarzttermine...), Klimawandelblindheit ("Heizungsgesetz" wird abgeschafft, Verbrenner-Aus verschieben, Erneuerbare nur "Übergangstechnologie"...). Nicht zu vergessen die Realitätsverleugnung, mit der er sich als Millionär zur Mittelschicht gehörend zählt.







    Naja, ist wohl schwer in einem Wort unterzubringen. Mir fiele schon eins ein, aber dann wird´s wieder nix mit der Nettiquette ;-)

  • D

    Keinen Bundeskanzler wie Merz musste man je ertragen.

    Beispiele? Z.B. die ganzen ausländerfeindlichen Sprüche. Reicht, denke ich

  •

    Sozial Media ist das Tor zur Hölle. Niemand hat es verdient, dass ständig und überhaupt Dreck über ihn ausgeschüttet wird. Die Wähler wollten Merz, jetzt haben sie ihn. Und nebenbei bemerkt: Seine Haltung zu Trump verdient jede Anerkennung. Aber all diese Troll-Vollidioten, die glauben ihre Missratenheit, ihre Verdorbenheit und ihre Idiotie ständig in's Netz spülen zu müssen, die sind das eigentliche Übel dieser Zeit.

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