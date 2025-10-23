Umwelt-NGOs siegen gegen Ölkonzern: Gericht verurteilt TotalEnergies wegen Täuschung
Es ist das erste Urteil gegen einen Ölkonzern wegen Greenwashing. Das französische Energieunternehmen wird wegen irreführender Klimawerbung belangt.
taz | Drei Umweltorganisationen haben einen Sieg gegen den französischen Energieriesen TotalEnergies errungen. Ein Pariser Gericht verurteilte das Unternehmen am Donnerstag, weil es irreführende Werbung für seine Klimaziele betrieben hatte. Es ist das erste Urteil gegen einen Ölkonzern wegen „Greenwashing“, also falscher Aussagen zur Umweltfreundlichkeit. Vor der Klimakonferenz COP30 in Brasilien sei das ein „starkes Signal“ an die fossile Industrie, so die drei Umweltorganisationen.
Greenpeace France, Les Amis de la Terre France und Notre Affaire à Tous hatten 2022 gegen TotalEnergies geklagt. Sie reagierten damit auf eine große Kampagne von Total, das sich 2021 in TotalEnergies umbenannt hatte. Im Fernsehen, in Zeitungen und sozialen Netzwerken warb das Unternehmen mit Fotos von Windrädern und Solarpaneelen für sein Engagement in erneuerbare Energien. Gleichzeitig investierte es aber weiter massiv in Öl und Gas. TotalEnergies habe falsche Informationen über seine Ambitionen verbreitet, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen, entschied das Gericht. Außerdem habe der Konzern fälschlicherweise von sich behauptet, ein „wichtiger Akteur der Energiewende“ zu sein. Dadurch habe er die Verbraucher: innen in die Irre geführt.
„Diese historische Entscheidung hat weltweite Auswirkungen“, sagte Justine Ripoll von Notre Affaire à Tous (Unser aller Angelegenheit) der taz. „Wir hoffen, dass sich nun andere Gerichte ebenfalls mit Falschinformationen der Ölkonzerne zum Klima befassen.“ In einer gemeinsamen Mitteilung sprachen die drei Umweltorganisationen von einem „Wendepunkt beim Schutz der Konsument:innen, dem Erhalt des Klimas und dem Kampf gegen die Praktiken des Greenwashings.“ TotalEnergies kritisierte eine „Instrumentalisierung des Konsumentenschutzrechts“.
Das Gericht zwang den Konzern, die Falschinformationen zu korrigieren. Gleichzeitig verzichtete es aber darauf, dessen Kommunikation zum Thema Gas zu verurteilen. Die habe keinen direkten Bezug zum Konsumverhalten gehabt, hieß es. TotalEnergies hatte Gas als „Übergangsenergie“ auf dem Weg zu den Erneuerbaren angepriesen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert