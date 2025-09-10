Gas- und Atomkraftwerke: Greenwashing durch die EU
Österreich scheitert mit der Klage gegen die EU-Kommission, Gas- und Atomkraftwerke als öko-nachhaltig einzustufen. Der Fehler ist die Taxonomie.
D ie EU-Kommission durfte Atom- und Gaskraftwerke als „ökologisch nachhaltig“ einstufen. Das EU-Gericht (EuG) sieht darin keinen Verstoß gegen EU-Recht. Am Mittwoch scheiterte eine Klage Österreichs. Die EU wollte Greenwashing verhindern und betreibt jetzt selbst Greenwashing. Das war allerdings kein skandalöser Alleingang der EU-Kommission. Die meisten EU-Staaten und eine Mehrheit des EU-Parlaments trugen es mit, dass Atom- und Gaskraftwerke auch das Nachhaltigkeitslabel erhalten.
Der Fehler ist schon in der zugrundeliegenden Taxonomieverordnung der EU angelegt. Indem auch Übergangstechnologien als „nachhaltig“ eingestuft werden können, wenn sie die Versorgungssicherheit garantieren, war für eine Banalisierung der Nachhaltigkeit Tür und Tor geöffnet.
Wer bei der Geldanlage auf ein ökologisch gutes Gewissen achtet, muss nun also weiterhin genau hinsehen und darf sich nicht auf vage Angaben der Fondsanbieter verlassen. Möglicherweise haben dann Anbieter, die ausdrücklich auf AKW- und Gaskraft-Investitionen verzichten und damit offensiv werben, doch wieder einen Wettbewerbsvorteil. Zuletzt ist der Markt für nachhaltige Geldanlagen massiv gewachsen, auf rund 12 Prozent im Vorjahr. Ein weiteres starkes Wachstum wird prognostiziert.
Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Allerdings bremsen US-Präsident Donald Trumps Anti-Woke-Kampagne und seine Ablehnung von Klimaschutz den Trend in den USA bereits spürbar. Immer mehr US-Unternehmen verschweigen inzwischen lieber, dass sie nachhaltige Ziele verfolgen. Insofern könnte die exzessive Ausweitung der Nachhaltigkeit durch die EU-Kommission das Label auch etwas aus der Kampfzone nehmen.
In Deutschland geht es derzeit aber weniger um private Anlagen, sondern vor allem um staatliche Vorgaben. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will den Energieversorgern den Bau neuer Gaskraftwerke vorschreiben, statt den Netzausbau für erneuerbare Energien zu forcieren. Von neuen AKW-Subventionsruinen spricht aber nicht einmal mehr die Union. Erneuerbare Energien sind eben auch ökonomisch am nachhaltigsten und werden sich durchsetzen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Diskussion um Wehrdienst
Doppelte Solidarität
Präsidentin der UN-Vollversammlung
Baerbocks bizarre Ämterrochade
Eröffnung der Automesse IAA
Bühne frei für Benzin und Diesel
Shitstorm um Autorin Caroline Wahl
Lasst die Frau Ferrari fahren!
Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie
Die Lust am Hass bleibt
Historikerin über rechte Körperpolitik
Die Fantasie vom schönen Volk