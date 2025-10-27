piwik no script img

Klimaschutz in der Schifffahrt„Die USA könnten die COP30 sabotieren“

Germanwatch-Experte David Ryfisch kritisiert die vertane Chance auf einheitliche Klimaregeln in der Schifffahrt. Die USA verhinderten dies.

Containerschiffe im Hamburger Hafen
Containerschiffe im Hamburger Hafen: Gebe es ein Dekarbonisierungsziel für die Schifffahrt, wäre der Klimaschutz schon viel weiter Foto: reuters/Cathrin Müller
Hermannus Pfeiffer

Interview von

Hermannus Pfeiffer

taz: Alle Ampeln schienen auf „Grün“ zu stehen, als vor zwei Wochen der Umweltausschuss der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) über ein Klimapaket für die globale Schifffahrt entschied. Werftindustrie, Reedereien und auch Umweltverbände waren vor dem Treffen optimistisch gestimmt. Was ist passiert?

David Ryfisch: Die USA haben auf beispiellose Art und Weise Druck auf Regierungen aufgebaut und sogar Ver­hand­le­r:in­nen mit massiver Einschüchterung unter Druck gesetzt. Alle Regeln der Diplomatie wurden auf der IMO-Sondersitzung missachtet.

taz: Was beabsichtig die US-Regierung mit ihrer Blockadepolitik?

Ryfisch: Das Verhalten der US-Regierung zeigt, dass sie zum Schutz fossiler Interessen keine Tabus mehr kennt. Sie sabotiert etablierte multilaterale Prozesse und Institutionen. Nun wurde ein über Jahre erarbeitetes Rahmenwerk für globalen Klimaschutz in der internationalen Schifffahrt auf den letzten Metern aufgehalten. Leider hat es an ausreichend Führung und Widerstandskraft der vielen progressiven Stimmen gefehlt.

Im Interview: David Ryfisch

ist Ökonom und leitet bei der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch den Bereich zukunftsfähige Finanzflüsse.

taz: Sind es allein die Vereinigten Staaten, die das IMO-Klimapaket torpedieren?

Ryfisch: Nein, weitere Petrostaaten wie Saudi-Arabien und Russland unterstützten sie dabei. Eine knapp ausreichende Anzahl an Regierungen änderte daraufhin in letzter Minute ihre Position – trotz mehrheitlicher Übereinstimmung, dass der Schifffahrtssektor dringend dekarbonisiert werden muss. Besorgniserregend ist dabei auch, dass die EU nicht mit einer Stimme sprechen konnte – Griechenland und Zypern spalteten sich von den restlichen Mitgliedstaaten ab.

taz: Dabei gibt es sogar starke wirtschaftliche Interessen an einer Dekarbonisierung.

Ryfisch: Tatsächlich haben sich Wirtschaftsakteure – insbesondere große Reedereien – deutlich für das Rahmenwerk positioniert. Auch die Wasserstoffwirtschaft, die mit dem Rahmenwerk einen wichtigen Nachfrageschub erfahren hätte, muss einen weiteren Rückschlag verdauen. Weitere Wirtschaftsakteure gehören zu den Verlierern, sie haben nun mit zusätzlicher Unsicherheit zu kämpfen. Dies gilt beispielsweise für wasserstoffabhängige Branchen wie etwa Stahl, die dringend eine robuste Nachfrage nach Wasserstoff brauchen.

taz: Ist dies das endgültige Aus für eine umweltverträglichere maritime Wirtschaft?

Ryfisch: So weit würde ich nicht gehen: Die endgültige Entscheidung der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO wird nun aber zumindest um ein Jahr vertagt.

taz: Befürchten Sie Auswirkungen, die über die maritime Wirtschaft hinausreichen?

Ryfisch: Nach dieser Woche in London muss damit gerechnet werden, dass die USA bereit sein könnten, die anstehende COP30 in Brasilien zu sabotieren. Das Drama von London ist daher ein Weckruf an alle Regierungen vor der anstehenden COP: Die Klimadiplomatie ist im Kreuzfeuer der Staaten, die das fossile Geschäftsmodell verlängern wollen. Regierungen pro Klimaschutz müssen die kurze Zeit nun nutzen, um eine starke Allianz zu formen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimaschutzziele #Schifffahrt #Dekarbonisierung # UN-Klimakonferenz in Belém 2025 #Donald Trump #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Männer mit Helmen in einer kargen Landschaft
Umwelt-NGOs siegen gegen Ölkonzern Gericht verurteilt TotalEnergies wegen Täuschung

Es ist das erste Urteil gegen einen Ölkonzern wegen Greenwashing. Das französische Energieunternehmen wird wegen irreführender Klimawerbung belangt.

Von Christine Longin
Ein Arbeiter inspiziert Solarmodule auf einer Solarfarm in Dunhuang, 950 km nordwestlich von Lanzhou in der Provinz Gansu.
Kampf gegen Klimawandel Ohne China geht es nicht
Gastkommentar von Adair Turner

China ist der weltweit größte Treibhausgas-Emittent – und Vorreiter in Sachen grüne Technologie. Es braucht ein euro-chinesisches Klimaabkommen.

Ein Evergreen-Containerschiff läuft in den Hafen von Hong Kong ein.
Schifffahrt vor Klima-Verhandlungen Die Konkurrenz rückt zusammen

Klimaschutz in der Schifffahrt ist bisher regional zersplittert. Das soll sich bei Verhandlungen ändern. Die Industrie hat ehrgeizige Pläne.

Von Hermannus Pfeiffer
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump will Ukrainekrieg beenden Nur eine drohende Niederlage zwingt Putin zu Zugeständnissen
2
Folgen hoher Preise „Notgroschen“ oft zu klein
3
Der Wahnsinn mit der Plastikfolie La Folie de la Frischhalté
4
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
5
Frauen an der Staatsspitze Rechtspopulistische Politikerinnen lösen Männer ab
6
Ende der Boheme Das ist Kunst. Das kann weg