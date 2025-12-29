piwik no script img

Umfrage zum BöllernNur Minderheit mag Feuerwerk

Auch wenn in diesen Tagen wieder tonnenweise Böller, Raketen und Fontänen verkauft werden: Die meisten Bundesbürger sind gegen die Knallerei.

Funken fliegen an einer brennenden Wunderkerze
Eine Wunderkerze zum Jahreswechsel tut es auch Foto: Julian Stratenschulte/dpa

KNA | Nur gut jeder fünfte Bundesbürger (22 Prozent) will zum Jahreswechsel privates Feuerwerk zünden. Drei Viertel (74 Prozent) geben an, zu Silvester auf pyrotechnische Artikel wie Raketen, Fontänen oder Böller zu verzichten, 4 Prozent wissen es noch nicht oder machen keine Angabe. Das teilte der TÜV-Verband am Montag in Berlin auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage mit.

Demnach sprechen sich knapp zwei Drittel der Bevölkerung (65 Prozent) für ein vollständiges oder teilweises Feuerwerksverbot aus. 43 Prozent seien für ein generelles Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk mit Ausnahme von Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen oder Tischfeuerwerk, hieß es.

Jeder Fünfte (22 Prozent) plädiert für ein Verbot von Böllern und Knallkörpern. 33 Prozent lehnen laut der Umfrage jegliches Verbot ab. Der TÜV verweist dabei auf die schweren Verletzungen, die alljährlich durch Pyrotechnik verursacht werden, etwa Knalltraumata, Verbrennungen oder abgerissene Finger und Hände.

56 Prozent der Befragten stört sich laut der Mitteilung auch an der enormen Menge von Feuerwerksmüll, der an den Tagen nach dem Jahreswechsel entfernt werden muss. 37 Prozent sehen Feuerwerk grundsätzlich als zu umweltschädlich an. 32 Prozent der Bürger fühlen sich durch Böller im öffentlichen Raum unsicher; dies gilt vor allem für Frauen (45 Prozent).

Für den TÜV-Verband hatte das Meinungsforschungsinstitut Civey eine repräsentative Gruppe von 2.500 Personen ab 18 Jahren Anfang Dezember befragt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Tierschutz #Müll
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an.
Unfälle durch Pyrotechnik zu Silvester Mediziner und Umweltschützer wollen Böllerverbot

Der Ärztekammerpräsident und die Umwelthilfe fordern, privates Böllern zu verbieten. Der Feuerwerksverband sieht Alkohol als das größere Problem.

Von Jonas Waack
Kleiner Hund versteckt sich unter einem Sessel
Nebenwirkungen des Böllerns Hund, Katz und Wildtiere in Alarmbereitschaft

Grelle Lichter und Explosionsgeräusche – Silvesterfeuerwerke bedeuten für Haus- und Wildtiere Stress, warnen Tierschützer:innen. Der beste Tipp: weglassen.

Ein Feuerwehrmann und ein Jugendlicher sitzen in einem Feierwehrauto
Maßnahmen gegen Jugendgewalt in Berlin Der lange Atem nach dem Knall

Drei Jahre ist es her, dass Angriffe auf Rettungskräfte an Silvester eine Debatte lostraten. Es gab Geld für Prävention, aber geht es auch weiter?

Von Uta Schleiermacher
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Desaster der Krankenkassen Versprechen gebrochen
2
US-Sanktionen gegen HateAid Europa darf nicht klein beigeben
3
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
4
Ein Gespräch über Israel und Palästina „Menschenrechte sind unteilbar“
5
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
6
Umsatz mit Ökolebensmitteln 2025 Bio stark gewachsen – aber nicht auf Deutschlands Feldern