piwik no script img

Trumps Niederlage in der ZinspolitikSieg gegen Rumpelstilzchen

Kai Schöneberg
Kommentar von Kai Schöneberg

Die Mini-Zinssenkung zeigt: Trump hat noch nicht die totale Macht, denn der wollte weiter runter. Das gibt Anlass für Hoffnung.

Das Siegel des Board of Governors des Federal Reserve Systemist
Noch ist die Fed ist unabhängig Foto: Andrew Harnik/ap/dpa

E inmal hat Donald Trump seinen Willen nicht durchgedrückt: Die US-Notenbank Fed hat den für viele Finanzentscheidungen weltweit wichtigen Leitzins nur – wie bereits vorhergesehen – um einen viertel Prozentpunkt gesenkt. Anders als die EZB in ­Europa ist die Fed nicht nur für die Geldwertstabilität, sondern auch für einen robusten Arbeitsmarkt zuständig. Der schwächelt in den USA – auch aufgrund Trumps absurder Zollpolitik. Also will die Notenbank Investitionen mit geringeren Zinsen ankurbeln. Ein normaler Vorgang also? Mitnichten!

Dahinter steckt ein erbitterter Machtkampf um die Fed. Bislang hat deren Chef Jerome Powell Trumps Rumpelstilzchenpolitik („Hohlkopf“, „Volltrottel“) cool abgeschmettert. Die Fed ist unabhängig, die US-amerikanischen Checks and Balances funktionieren hier – noch. Der eben von Trump installierte Stephen Miran, bislang Ökonom im Weißen Haus, hat bei seinem ersten Auftritt im zuständigen Fed-Gremium mit dem Vorschlag verloren, den Leitzins stärker zu drosseln. Eindeutig mit 11 zu 1 Stimmen.

Seit Monaten fordert Trump XL-Zinssenkungen um 3 Prozentpunkte und meint, sie würden die US-Wirtschaft boosten. Quasi alle Fachleute versichern jedoch, das billige Geld würde die Unternehmen nur kurz stimulieren, dann die ohnehin relativ hohe Inflation anheizen. Vor allem aber: Bekäme der Geldhallodri Trump Zugriff auf die Fed, wäre das Vertrauen in die US-Geldpolitik vollends geschreddert; ein globales Finanzbeben wäre die Folge.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Fachleute warnen längst vor einem Kollaps der weltgrößten Volkswirtschaft wegen hoher Schulden und dem irrwitzigen Handelsstreit. Was passiert, wenn Autokraten an der staubtrockenen Notenbankpolitik herumfuhrwerken („Geld drucken“), zeigte sich zuletzt in der Türkei, in Venezuela oder Argentinien: Finanzmärkte auf der Rasierklinge, Mega­inflation für Verbraucher*innen, Wirtschaftskrise.

Doch Trump gibt nicht auf. Nun versucht er, Fed-Gouverneurin Lisa Cook wegen angeblichen Hypothekenbetrugs zu entlassen. Ziel: Die Fed-Mehrheit mit weiteren Claqueuren knacken. Vor Gericht ist er gescheitert. Bislang.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Kai Schöneberg

Kai Schöneberg

 Ressortleiter Wirtschaft und Umwelt
Hat in Bonn und Berlin Wirtschaftsgeschichte, Spanisch und Politik studiert. Ausbildung bei der Burda Journalistenschule. Von 2001 bis 2009 Redakteur in Bremen und Niedersachsen-Korrespondent der taz. Dann Financial Times Deutschland, unter anderem als Redakteur der Seite 1. Seit 2012 wieder bei der taz als Leiter des Ressorts Wirtschaft + Umwelt, seit August 2024 im Sabbatical.
Themen #Fed #Zinspolitik #USA unter Trump #USA #Donald Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fed-Chef jerome Powel spricht vor US-Flagge

Geldpolitik in den USA

Fed senkt den Leitzins um Minispanne

Die US-Notenbank reagiert auf die Arbeitsmarktprobleme und signalisiert den Beginn einer möglichen Wende. Politischer Druck verschärft das Dilemma.
Eine Frau sitzt an einem Tisch, vor ihr ein Mikrofon

Nach Entlassung durch Trump

Ökonomen stellen sich hinter Fed-Gouverneurin Cook

US-Präsident Trump will die Ökonomin feuern. Nobelpreisträger wie Claudia Goldin, Joseph Stiglitz und Paul Romer betonen die Unabhängigkeit der Fed.
Lisa Cook steht in einem Gang

Machtkampf mit Notenbank

Trump will Fed-Gouverneurin feuern

Seit Monaten liefert sich US-Präsident Trump eine Keilerei mit der US-Notenbank, weil er Zinssenkungen will. Jetzt will er Vorständin Lisa Cook entlassen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Gewalt als Meme

War das Attentat auf Charlie Kirk ein „Brainrot Mord“?

2

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

3

Israelischer Vorstoß in die Stadt Gaza

Wie lange will die Welt noch zusehen?

4

Migration nach Deutschland

Willkommen in der deutschen Realität

5

Julia Klöckner und die Medien

Postfaktische Presseschau

6

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist