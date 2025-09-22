piwik no script img

Trauerfeier für Charlie Kirk

Bernd Pickert
Kommentar von Bernd Pickert

Die MAGA-Szene inszeniert die Trauerfeier für Charlie Kirk wie ein Event eines evangelikalen Gottesstaates. Der Umbau der US-Demokratie geht weiter.

Menschen heben die Arme in die Luft
Logische Widersprüche stören nicht weiter in der MAGA-Welt Foto: Jon Putman/imago

D ie Trauerfeier für den am 10. September ermordeten rechten Agitator Charlie Kirk wirkte wie die Propagandaveranstaltung eines evangelikalen Gottesstaats. Es war eine Mischung aus evangelikalem Megachurch-Event und dem Kitschpomp, der politische Veranstaltungen in den USA schon immer kennzeichnet.

US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident J.D. Vance, Trumps Stabschefin Susie Wiles sowie ihr Stellvertreter Stephen Miller, zehn Kabinettsmitglieder, der FBI-Chef, die Geheimdienstkoordinatorin, republikanische Senatoren und Abgeordnete und das Who is Who der rechtsradikalen Medien- und Influencerszene. Dazu Tesla-Chef Elon Musk, Dana White, Chef der Ultimate Fighting Championship (UFC) und weitere Prominente aus der MAGA-Welt kamen in Arizona zusammen, um vor zehntausenden An­hän­ge­r*in­nen die Heiligsprechung ihres „Märtyrers“ Charlie Kirk zu vollziehen und der politischen Linken den Kampf anzusagen.

Eine solche Konzentration von Macht ist selten in einem Football-Stadion. Aber sie ist ehrlich. Denn alle verdanken unter anderem Charlie Kirk, dass Rechtssein unter jungen US-Amerikaner*innen wieder cool ist. Ebenso, dass sie jetzt an den Stellen sitzen, wo sie sitzen.

Vom verschwörungstheoretischen Podcaster Kash Patel, der jetzt das FBI leiten darf, bis hin zum früheren Fox-News-Moderator Pete Hegseth, der kompetenzfrei das Pentagon führt, oder Trumps Justizministerin Pam Bondi, die ihr Amt ganz in den Dienst der Bekämpfung von Trumps Geg­ne­r*in­nen stellt: Dass sie alle nach Arizona kommen, um sich posthum bei Kirk zu bedanken, hat eine Logik.

Die in westlichen Ländern wohl schamloseste Gleichsetzung von rechter Politik, Religion und Staatsapparat seit der spanischen Franco-Diktatur kennzeichnet das Regierungshandeln in den USA mindestens seit Kirks Ermordung. Drei Tage Trauerbeflaggung an allen Bundesgebäuden und Botschaften für einen rechten Politaktivisten – das ist eine neue Stufe des Kulturkampfs von oben.

Die Reden waren geprägt von „wir“ und „sie“, „gut“ und „böse“, „wir“ und „unsere Feinde“. Die Rede von Stephen Miller, die nicht wenige an die Reden eines anderen Hetzers im Berliner Sportpalast in den 1930er Jahren erinnerte, kontrastierte scharf mit der Botschaft von Kirks Witwe Erika, die erklärte, dem Mörder ihres Mannes zu vergeben, wie es Jesus Christus und ihr Mann getan hätten. Das Publikum applaudierte beiden. Logische Widersprüche stören nicht weiter in der MAGA-Welt.

Mit Erika Kirk hat das Propaganda-Unternehmen Turning Point USA eine neue Geschäftsführerin. Sie kündigte an, die Mission ihres ermordeten Mannes weiterzuverfolgen. Die hatte er selbst vor kurzem mit zwei zentralen Zielen beschrieben: Trumps Regierung zu stärken und J.D. Vance 2028 zum Wahlsieg zu verhelfen. Turning Point ist mit Kirks Tod endgültig zur zentralen Vorfeldorganisation der MAGA-Bewegung geworden, die Vermischung von spiritueller Führung und politischem Machtmissbrauch wird sich weiter verschärfen. Von Heilung, wie sie noch zu Beginn der Veranstaltung von einigen der christlichen Mu­si­ke­r*in­nen besungen wurde, kann nicht die Rede sein. Von Endkampf hingegen umso mehr.

Bernd Pickert

Bernd Pickert

 Auslandsredakteur
Jahrgang 1965, seit 1994 in der taz-Auslandsredaktion. Spezialgebiete USA, Lateinamerika, Menschenrechte. 2000 bis 2012 Mitglied im Vorstand der taz-Genossenschaft, seit Juli 2023 im Moderationsteam des taz-Podcasts Bundestalk. Bluesky: @berndpickert.bsky.social In seiner Freizeit aktiv bei www.geschichte-hat-zukunft.org
Charlie Kirk #Rechts #USA unter Trump #Trauerfeier #Religion
Kommentieren
5 Kommentare

 / 
  • JA

    Auch Erika Kirk muß - wie schon ihr Mann - von irgendwas leben.



    Und CEO klingt doch schon mal nicht schlecht.

  • W

    Der letzte Satz umreißt es gut: Die globale Rechte bläst zum letzten Gefecht. Man(n) will auf Biegen und Brechen den Status quo ändern/ zurück drehen, und dann für alle Zeiten zementieren. In dieser Welt Anschauung gibt es keinen Platz für Andersdenkende, und es ist immer religiös aufgeladen. God wills it! Wer nicht mitmachen will, wird unterdrückt oder verschwindet auf die eine oder andere Weise. Die Midterms werden die letzten freien und fairen Wahlen in diesem Land. Demokratie möchte ich nicht mehr sagen in diesem Fall.

    • CH
      @wheredallthegoodpeoplego:

      Die Midterms wird es nicht mehr geben und wenn dann nicht fair. Die Demokratie in den USA ist tot. Hier und da noch ein zucken mehr aber auch nicht.

  •

    Bei aller gerechtfertigter Kritik: der Begriff "Kitschpomp" ist unangebracht und sogar anmaßend.



    Die USA und ihre Bewohner sind 'crazy'. Das sind sie aber nicht erst seit gestern. Ob mit Jazzmusik wie in New Orleans, ritualisierten Tänzen bei irgendwelchen Urwaldvölkern oder eben wie hier mit Kitsch ... dies sollte uns herzlichst egal sein.

  • S

    Ist das wirklich eine Nachricht wert? Dann bitte über alle Trauerfeiern von erschossenen Amerikanern berichten. Da hätten wir dann ca. 43 Berichte über US-Trauerfeiern pro Tag. Das wäre doch mal was.

