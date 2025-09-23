piwik no script img

UN-GeneraldebatteTrump macht UN schwere Vorwürfe

Der US-Präsident zweifelt auf der Bühne der UN den Klimawandel an. Außerdem müsse das Experiment freier Grenzen enden, sagt er.

Auf einem Bildschirm ist US-Präsident Donald Trump zu sehen, wie er vor der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier spricht, direkt neben dem großen, raumnehmenden UN Logo
Trump donnert in der UN Vollversammlung, wie zu erwarten war Foto: Mike Segar/reuters
Von Hansjürgen Mai

Washington taz | US-Präsident Donald Trump hat bei der UN-Vollversammlung in New York sowohl die Vereinten Nationen selbst als auch Europa auf das heftigste kritisiert. Der 79-jährige Republikaner, der die USA seit seinem Amtsantritt aus vielen internationalen Organisationen zurückgezogen hatte, stellte sogar die Existenz der Vereinten Nationen in Frage. „Was ist der Zweck der Vereinten Nationen?“, fragte der US-Präsident am Dienstag.

Trump bezeichnete die UN als eine untätige Organisation, die anstatt Konflikte zu lösen, neue Probleme kreieren würde. „Die Vereinten Nationen haben so viel Potenzial, doch dieses Potenzial bleibt meistens ungenutzt,“ erklärte Trump während seiner Ansprache, in der er seine eigenen Leistungen und die seiner Regierung mehr als hervorhob.

Seine Regierung habe seit seinem Amtsantritt im Januar sieben Kriege beendet und die Migrationskrise, die von Ex-Präsident Joe Biden ausgelöst wurde, gestoppt. Als Dank für diese Leistung habe er weder Unterstützung noch einen Anruf von der UN erhalten, beklagte sich Trump.

„Alle sagen, ich sollte für diese Leistungen den Friedensnobelpreis erhalten“, so Trump.

Anerkennung Palästinas sei kontaproduktiv

Auch zu den Kriegen in Gaza und der Ukraine äußerte sich Trump. Die Anerkennung Palästinas durch immer mehr westliche Staaten, wie Frankreich oder Großbritannien in den vergangenen Tagen, sei kontraproduktiv. Es wäre eine Belohnung für die Brutalität der Hamas und würde die Friedensverhandlungen erschweren.

„Die Hamas hat wiederholt Friedensangebote abgelehnt. Wir dürfen den 7. Oktober nicht vergessen“, sagte Trump. Er forderte die Hamas auf, die verbleibenden Geiseln freizulassen und einen Waffenstillstand zu akzeptieren.

Um den Krieg in der Ukraine zu beenden, braucht es die Hilfe Europas. Trump gestand ein, dass er aufgrund seiner Beziehung zu Russlands Wladimir Putin davon ausgegangen war, dass dieser Krieg schnell beendet werden könnte. Das sei nicht der Fall und nun müssten die USA und Europa den Druck erhöhen.

Er verlangt von Europa und den Nato-Staaten, dass sie sämtlich Öl- und Gasimporte aus Russland sofort stoppen. Mit diesen Importen würde man nämlich einen Krieg gegen sich selbst finanzieren. „Wer hat sowas schon mal gehört?“, fragte Trump.

Klimakrise als größer Beschiss

Während seiner knapp einstündigen Rede stellte Trump viele Behauptungen auf, die nicht immer der Realität entsprachen. Dazu gehörten auch seine Aussagen zur Klimakrise. Diese bezeichnete Trump als den größten „Beschiss“ in der Geschichte. Er machte sich wie schon so oft über erneuerbare Energien lustig und behauptete fälschlicherweise, dass die neue Bundesregierung in Deutschland in Atomkraft und fossile Brennstoffe investieren würde.

„Ich bin der Präsident der USA, aber ich sorge mich um Europa. Ich liebe Europa. Ich liebe die Menschen Europas. Ich hasse es daher, dass die dortige Energie- und Migrationspolitik es zerstört“, erklärte Trump.

Im Gegensatz dazu befinde sich Amerika in einem goldenen Zeitalter, sagte er. Er lobte seine eigene Wirtschaftspolitik der Zölle, die zu massiven Investitionen in die USA geführt hätten.

Wie so oft rügte er nicht nur Biden, sondern auch den früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama. Deren fehlgeschlagene Politik habe Amerika geschadet, so Trump. Zu deren größten Fehlern zählt er neben der Klimapolitik auch deren Migrationspolitik.

Er forderte Europa und den Rest der Welt auf, die Migration einzudämmen und die Grenzen zu sichern. „Länder, die die Freiheit wertschätzen, verlieren rasant an Bedeutung aufgrund ihrer Politik in diesen beiden Bereichen [Anm. d. Red.: Migration und Energie]. Wenn sie wieder zu alter Stärke zurückkehren will, braucht man starke Grenzen und traditionelle Energiequellen“, behauptete er.

Trotz der harschen Kritik an der globalen Weltordnung erhielt Trump im Plenum am Ende viel Applaus.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Donald Trump #Klimawandel #Vereinte Nationen #Nahost-Konflikt #Palästina
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Französisch-saudische Nahost-Initiative „Es ist Zeit für Frieden und zwei Staaten“
Bei einer UNO-Konferenz hat Präsident Macron im Namen Frankreichs Palästina als Staat neben Israel anerkannt – und drängt zu einer Zweistaatenlösung.
Von Rudolf Balmer
Ein mit einem Maschinengewehr bewaffneter Siedler steht in einem Hauseingang, vor ihm stehen zwei schwer bewaffnete israelische Soldaten
Deutschland über Zweistaatenlösung Das Zögern der Deutschen
Immer mehr westliche Staaten erkennen Palästina an – Deutschland beharrt auf der Zweistaatenlösung und gerät damit in Europa in die Isolation.
Von Anna Lehmann
Menschen heben die Arme in die Luft
Trauerfeier für Charlie Kirk Propaganda und Kitschpomp
Kommentar von Bernd Pickert
Die MAGA-Szene inszeniert die Trauerfeier für Charlie Kirk wie ein Event eines evangelikalen Gottesstaates. Der Umbau der US-Demokratie geht weiter.

klimawandel

Frau mit braunen Haaren (Katharina Reiche) im Profil
Abwürgen der Energiewende Reiche bremst Wachstumsbranche
Durch den Kurswechsel der Wirtschaftsministerin in der Energiepolitik bleiben 65 Milliarden Euro an Investitionen aus. Das zeigt eine Studie.
Von Anja Krüger

22.9.2025

Eine Person mit Arbeitskleidung und Schutzhelm arbeitet beim Bau eines Tunnels unter der Erde an der Tunnelbohrmaschine.
Neubaustrecken bei der Bahn Die Schiene strauchelt
In Hannover demonstrieren Verbände für eine neue Bahntrasse, Österreich wartet auf neue Gleise von Deutschland aus. Und Minister Schnieder fehlt Geld.
Von Nanja Boenisch

21.9.2025

„Stop“ steht auf dem Plakat einer Frau
FFF-Demo in Frankfurt am Main Gegen den politischen Stillstand
In Frankfurt zogen bei großer Hitze rund 3000 Menschen von der Frankfurter Hauptwache zum Römer.
Von Yağmur Ekim Çay

21.9.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?
2
Tanit Koch beim NDR Wird „Klar“ nun klarer?
3
Anerkennung Palästinas im Westen Überfällig, aber ungenügend
4
Religiöse Siedler im Westjordanland Im Namen Gottes
5
Demokratie in Ostdeutschland Sie können auch anders
6
Berichterstattung über Coronapandemie „Medien haben die Regierung vor sich hergetrieben“