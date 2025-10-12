Trauer um Diane Keaton: Goodbye Annie Hall
Millionen auf der Welt haben ihre Filme gesehen. In Hollywood wurde sie zur Ikone. Jetzt ist die legendäre Schauspielerin verstorben.
Einem Millionenpublikum wurde Keaton bekannt durch ihre Rolle als Annie Hall in Woody Allens Kultfilm „Der Stadtneurotiker“ (Orignialtitel: „Annie Hall“), für den sie mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Auch ist vielen ihre Rolle als Kay, der Ehefrau der Michael Corleones im Mafia-Epos „Der Pate“ in Erinnerung. Ihre subtile Eleganz, ausgeprägte Klugheit und ihr distinktiver Modestil prägten Generationen und machten Sie zur Hollywood-Ikone.
Keaton wurde 1946 in Los Angeles geboren, sie wuchs mit drei Geschwistern im kalifornischen Santa Ana auf. Nach der Ausbildung zur Schauspielerin in New York gab Keaton schon mit 22 Jahren ihr Broadway-Debüt im Musical „Hair“. dpa/taz
