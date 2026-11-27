S chon an der Eingangstür riecht es nach Popcorn. Heute ist Filmabend im „Schloss“. Das ist ein Privathaus in Vilnius, das zu einer Zuflucht für Be­la­rus­s:in­nen geworden ist. Auch ich bin eingeladen. Doch mehr als der Film, der heute gezeigt wird, interessieren mich die Geschichten meiner Landsleute, deren früheres Leben – genau wie meines – auf der anderen Seite der Grenze zurückgeblieben ist.

Noch immer fliehen Menschen aus Belarus, denn dort werden weiterhin politische Strafverfahren eingeleitet. Olga, die in Wirklichkeit anders heißt, wohnt vorübergehend im Schloss, während sie ihre Aufenthaltsdokumente regelt und nach Arbeit sucht. Viel hatte sie bei ihrer Flucht nicht dabei: nur ihren Reisepass, ihr Handy und ein Ladegerät. Im August 2026 ist sie aus Belarus geflohen. Ihr Mann und ihre beiden Kinder blieben zurück.

Wegen ihrer Teilnahme an den Protesten im Jahr 2020 war sie verurteilt worden. Als ihr eine Haftstrafe in einer Strafkolonie drohte, floh sie über das russische Kaliningrad, von wo aus ein Zug durch Litauen fährt. Nun muss sie ihre Papiere regeln, Litauisch lernen, Arbeit finden und den Nachzug ihrer Familie vorbereiten.

taz panterstiftung Durch Spenden an die taz panterstiftung werden unabhängige und kritische Jour­na­lis­t:in­nen finanziell unterstützt. Die taz panterstiftung fördert Nachwuchs, den internationalen Austausch und Zivilcourage.

Sie ist nicht die Einzige, die ihre Kinder zurücklassen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Eine junge Frau gelangte auf einem ganz anderen Weg nach Litauen: Sie kletterte über den Grenzzaun und stellte sich den Grenzbeamten. In ihrer Heimat drohten ihr bis zu zwölf Jahre Gefängnis, weil sie Informationen über Sicherheitskräfte weitergegeben hatte, die an der politischen Verfolgung beteiligt waren. Ihre wichtigste Aufgabe ist es nun, die Betreuung ihrer Tochter in Belarus rechtlich abzusichern. Danach will sie sich in Litauen ein neues Leben aufbauen und ihre Tochter zu sich holen.

 Olga hatte bei ihrer Flucht nur ihren Reisepass, ihr Handy und ein Ladegerät dabei. Ihr Mann und ihre Kinder blieben zurück

Kirill Iwanow hat mehrere Monate Haft hinter sich. Anders als bei den beiden Frauen geht es in seiner Geschichte nicht um die Trennung von Kindern, sondern um den Versuch, möglichst viel von seinem früheren Leben zu bewahren. Er ist ausgebildeter Bauingenieur, arbeitet in Litauen inzwischen aber als Bauhelfer. Auch sein Privatleben hat Schaden genommen: Die Beziehung zu seiner Freundin, die er aus Belarus nach Litauen holen wollte, zerbrach während der langen Trennung.

Wohnen, Sprache lernen, sich unterstützen

Alle drei gelangten auf unterschiedlichen Wegen nach Litauen und fanden schließlich im Schloss Schutz. Das Schloss ist weit mehr als eine bloße Übernachtungsmöglichkeit. Im dritten Stock befinden sich die Wohnräume, während die beiden unteren Etagen für Treffen und Unterricht genutzt werden. Hier finden auch Sprachkurse statt. Ehemalige Bewohner:innen, die inzwischen auf eigenen Beinen stehen, unterstützen das Haus weiterhin mit Spenden und ehrenamtlicher Arbeit.

In den vergangenen sechs Jahren haben Tausende Be­la­rus­s:in­nen hier Hilfe gefunden. Hinter dem Schloss steht die Hilfsorganisation Dapamoga, die sich durch Spenden finanziert und von der ehrenamtlichen Arbeit freiwilliger Helfer lebt.

Der Filmabend beginnt. Gekommen sind nicht nur die derzeitigen Be­woh­ne­r:in­nen des Schlosses, sondern auch Menschen, die schon vor längerer Zeit ausgezogen sind. Jeder von ihnen hat seine eigene Fluchtgeschichte und seinen eigenen Weg in ein neues Leben. Manche haben inzwischen eine eigene Wohnung gefunden, andere leben noch immer unter diesem Dach.

Sie alle hoffen, eines Tages ein Zuhause zu finden, aus dem sie nie wieder fliehen müssen. Genauso wie ich.

Glafira Zhuk war Stipendiatin der taz panterstiftung.

Aus dem Russischen von Tigran Petrosyan.

Durch Spenden an die taz panterstiftung werden unabhängige und kritische Jour­na­lis­t:in­nen vor Ort und im Exil im Rahmen des Projekts „Tagebuch Krieg und Frieden“ finanziell unterstützt.