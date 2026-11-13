N are Nikoghosyan verstaut die persönlichen Sachen in großen und kleinen Taschen. Sie gehören ihr und ihrem Bruder. Mit jeder Tasche, die sie gefüllt hat, schwindet ein Stück ihrer Geduld. „Ich hasse diese Wohnung. Und ich hasse diese ständigen Umzüge“, sagt die 22-Jährige. Sie muss nämlich schon wieder ausziehen. Doch eine neue Wohnung hat sie bislang nicht gefunden.

Seit sechs Jahren lebt Nare in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Für ihr Studium ist sie damals aus ihrem Heimatdorf in die Stadt gezogen. Hier teilte sie sich zunächst eine Wohnung mit drei anderen jungen Frauen aus demselben Dorf. Inzwischen arbeitet sie, ihr Bruder studiert. Doch nun müssen die Geschwister erneut auf Wohnungssuche gehen.

Der Anstieg der Immobilienpreise in Armenien begann bereits im Vorfeld der Parlamentswahlen in Russland im September. Da hatten Ex­per­t:in­nen eine erneute Mobilmachung prognostiziert. Die Situation verschärfte sich weiter, als bekannt wurde, dass die russischen Streitkräfte im Herbst um 120.000 zusätzliche Ver­trags­sol­da­t:in­nen aufgestockt wurden. In dieser Zeit setzte eine neue Migrationswelle aus Russland nach Armenien ein.

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„Im vergangenen Quartal hat sich der armenische Immobilienmarkt drastisch verändert“, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Agasi Tavadyan, Gründer der Datenplattform Tvyal.com. Die Katasterwerte von Immobilien seien im Durchschnitt um 23 Prozent gestiegen. „Noch deutlicher fällt der Anstieg auf dem Mietmarkt aus“, führt Tavadyyan aus. „Die Mieten haben sich um 19 bis 70 Prozent erhöht. Besonders stark sind die Preise in den Außenbezirken gestiegen.“

Es bleibt bloße Verzweiflung

Nare ist über diese Entwicklung verzweifelt. „Es ist zutiefst verletzend, im eigenen Heimatland wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt zu werden. Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet junge Menschen vor solche vollendeten Tatsachen stellen kann“, sagt sie und fügt an: „Ich habe keine Ahnung, wie wir eine neue Wohnung finden sollen. Wo überhaupt? Und zu welchem Preis?“

 Ich habe keine Ahnung, wie wir eine neue Wohnung finden sollen Nare Nikoghosyan

Es sind Armenier:innen, die in Jerewan auf Kosten der russischen Zu­wan­de­re­r:­in­nen das schnelle Geld verdienen wollen. Zugleich entfallen von den Ausländer:innen, die sich in Armenien einkaufen, 72 Prozent aller Immobilienkäufe auf russische Staatsangehörige.

Miete höher als Durchschnittslohn

Der Staat reguliert die Miethöhe nicht. Ver­mie­te­r:in­nen können astronomische Preise verlangen – und genau das tun viele von ihnen. Die Leidtragenden sind oft die Einheimischen. So muss auch eine Studentinnen-WG ihre Wohnung räumen, weil der Vermieter sie künftig teurer an Rus­s:in­nen vermieten will.

Inzwischen liegt die monatliche Miete für eine Zweizimmerwohnung in Jerewan oft bei 800 oder 1.000 Euro – das ist mehr als ein durchschnittlicher Monatslohn in Armenien.

Neben ihrem Studium und dem abendlichen Nebenjob müssen Nare und ihr Bruder nun auch noch eine neue Wohnung suchen. Viel Zeit bleibt ihnen dafür nicht – schließlich müssen sie nebenbei auch noch schlafen.

Sona Martirosyan ist Journalistin und lebt in Jerewan (Armenien). Sie war Teilnehmerin eines Osteuropa-Workshops der taz panterstiftung.

Aus dem Armenischen von Tigran Petrosyan.

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