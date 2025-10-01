München dpa/taz | Rund um die Geschehnisse am Morgen in München sind noch viele Fragen offen. Was wir wissen und was nicht:

Was wir wissen:

Die Tat: Ein Haus im Münchner Stadtteil Lerchenau ist wohl am frühen Morgen in Brand gesteckt worden. In dem Haus wurden Sprengfallen gefunden, vor Ort stand außerdem ein völlig ausgebrannter Transporter. In der Nähe, am Lerchenauer See, wurde eine schwer verletzte Person entdeckt, die später verstarb.

Zusammenhang mit dem Oktoberfest: Das größte Volksfest der Welt bleibt zunächst bis 17.00 Uhr geschlossen. Grund ist eine Sprengstoffdrohung, die mit der Explosion im Münchner Norden zusammenhängen soll. Es gibt ein entsprechendes Schreiben des Täters.

Was wir nicht wissen:

Der*­die Täter: Wer hinter den Ereignissen steckt, ist bislang unklar.

Der*­die Tote: Die Identität der Person, die tot am Lerchenauer See gefunden wurde, ist unbekannt. Auch ist nicht bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Art der Verletzungen der verstorbenen Person sowie die genaue Todesursache sind bisher nicht bekannt.

Die Hintergründe: Die genauen Hintergründe der Tat sowie das Motiv sind derzeit unklar.

Möglicher Zusammenhang mit Antifa-Aktion: Die Polizei gab an einen Zusammenhang des Hausbrandes mit der Antifa zu prüfen. Auf der Website indymedia.org wurde am frühen Morgen ein Text mit dem Titel „Antifa heißt Angriff“ gepostet. Darin hieß es: „In den frühen Morgenstunden haben wir im Münchner Norden einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesuche abgestattet. Zudem ging für einen Fascho sein Morgenspaziergang nicht besonders gut aus.“ Nach taz-Recherchen wurde der Artikel bis zum frühen Vormittag jedoch wieder gelöscht. Die Website indymedia.org wird oft von linksradikalen Gruppen genutzt. Wer die Texte postet, ist aber nicht immer eindeutig, da die Seite von allen Menschen anonym genutzt werden kann. In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, in denen Rechtsextreme auf der Seite gefälschte Bekennerschreiben veröffentlichten.