piwik no script img

Gewalt gegen FrauenMehr Frauen suchen Hilfe auf dem Oktoberfest

Zur Halbzeit der Münchner Wiesn werden mehr Hilfesuchende als im Vorjahr registriert. Zwei Drittel von ihnen waren unter 30 Jahre alt.

Eine Person hält einen Flyer vom Oktoberfest mit Hinweisen zu einem Safe-Space für Mädchen und Frauen auf dem Festgelände
Viele Frauen fühlen sich auf der Wiesn nicht sicher Foto: Leonie Asendorpf/dpa

München dpa | In der ersten Woche des Oktoberfests haben mehr Mädchen und Frauen Hilfe gesucht als im Jahr zuvor. Die Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ verzeichnete mit 197 Fällen einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr. 2024 waren es 181 Fälle zur Halbzeit der Wiesn, wie die Betreiberinnen mitteilten.

Größtenteils ging es den Angaben zufolge darum, einen sicheren Heimweg zu organisieren, etwa weil Wiesn-Besucherinnen ihre Freundinnen, Partner oder Angehörigen verloren hatten oder weil ihnen das Handy oder die Handtasche geklaut worden war.

In zwölf der 197 Fälle suchten Wiesn-Besucherinnen Hilfe am „Safe Space“ auf dem Festgelände, nachdem sie sexualisierte oder körperliche Gewalt erfahren hatten. 14-mal war Beratung nach psychischen Krisen nötig – etwa wegen Panikattacken aufgrund des Gedränges auf dem Gelände oder weil die Betroffenen psychische Krankheiten hatten.

In sechs Fällen bestand der Verdacht, dass Wiesn-Gäste K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen haben. Im vergangenen Jahr wurden fünf dieser Fälle registriert. Die Dunkelziffer ist aber hoch, vermuten die Betreiberinnen.

Viele Hilfesuchende aus dem Ausland

Viele der Hilfesuchenden stammen aus dem Ausland, hauptsächlich aus den USA. 43 Prozent der Frauen und Mädchen, die sich am „Safe Space“ gemeldet hatten, kamen aus der Stadt München oder dem Landkreis München. Ähnlich wie in den Vorjahren waren auch in diesem Jahr zwei Drittel aller Hilfesuchenden jünger als 30 Jahre.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Frauenfeindlichkeit #Misogynie #Gewalt gegen Frauen #Oktoberfest #Sexualisierte Gewalt #Sexuelle Gewalt #München
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Perspektive auf eine große Menschenmasse zwischen den Ständen und Bierzelten des Oktoberfestes
Klimademo in München Die Massen ziehen – zum Oktoberfest
Nur rund zweitausend Teil­neh­me­r:in­nen demonstrieren in München für eine bessere Klimapolitik. Während der Internationalen Automobilausstellung waren die Straße und Plätze der Stadt voller.
Von Patrick Guyton
Die Grafik zeigt ein Megaphon in Holzschnittoptik
Die Wahrheit Korrekte Wiesn in Berlin
Kolumne Die Wahrheit von Andreas Rüttenauer
Lebenslänglich Bayer: Die Hauptstadt lockt mit etlichen oktoberfestartigen Vergnügungen. Doch nur eine findet auch beim Kenner Zustimmung.
Besucher stoßen auf dem Münchner Oktoberfest mit Maßkrügen voller Bier an.
Bayrischer Chatbot BreznBot Public Value ist wie Bier und Wiesn
Kolumne Flimmern und Rauschen von Steffen Grimberg
Pünktlich zum Beginn der Oktoberfestsaison, bringt der Bayrische Rundfunk den BreznBot ins Netz. Eine Art ChatGPT für Säufer.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Satire kann zu weit gehen Rassistische Gedankenspiele
2
Anerkennung eines Staates Palästina Viel mehr als reine Symbolpolitik
3
Gaza-Demo in Berlin Der Nahost-Diskurs öffnet sich
4
Warnung vor noch größerer Klimakrise Unfassbare drei Grad mehr für die heute Lebenden
5
Michael Barenboim über Kulturboykott „Es geht um Mitschuld“
6
Prozesswelle gegen Antifas „Ein klarer Versuch der Einschüchterung“