W enn Sie die Texte dieser Sonderausgabe lesen, haben am Freitag weltweit trans Personen ihrer ermordeten Geschwister gedacht. Während sie trauern, hört die Hetze gegen die trans Community nicht auf.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Trans Menschen sind die neuen Sündenböcke der Rechten. Trump, Musk und andere Rechtskonservative und Fundamentalisten geben einer marginalisierten Minderheit die Schuld an den multiplen Krisen der Welt. Sie unterstellen ihnen sogar eine Verschwörung. Ein perfides Manöver, um von eigenen Fehlern und Verbrechen abzulenken.

Bei der Kampagne gegen trans gibt es keine Hemmungen: In den USA verglich ein republikanischer Abgeordneter trans Menschen im Live-Fernsehen mit einem Krebsgeschwür. In Berlin-Kreuzberg stürmten 38 Po­li­zis­t:in­nen ein Treffen von trans Frauen. Diese Zurschaustellung staatlicher Gewalt entriss marginalisierten Menschen einen der wenigen sicheren Orte.

Gleichzeitig gefährden sogenannte Trans-Register, wie jenes in Baden-Württemberg, Menschen, die einfach nur ihren Vornamen oder Geschlechtseintrag ändern lassen wollen. Künftig könnten diese Daten direkt an Polizei und Verfassungsschutz gemeldet werden. Dadurch entsteht Misstrauen gegenüber und Unsicherheit in der trans Community. Werden solche Register auch in anderen Bundesländern eingeführt? Wie werden solche Register unter einer AfD-Regierung genutzt?

Trotz dieser akuten Bedrohungslage sollen Hoffnung und Solidarität statt Repression und Hetze im Fokus dieser Ausgabe stehen. Hier wird nicht einfach über die trans Community berichtet; in diesem Schwerpunkt sprechen, schreiben, fotografieren und illustrieren trans Menschen und ihre Verbündeten selbst. Und – wir konnten es selbst kaum glauben, liebe Lesende – dies ist tatsächlich das allererste Mal, dass sich ein überregionales Medium dezidiert dem Thema trans widmet.

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22 Seiten hat die gedruckte Sonderausgabe. Das ist nicht wenig, aber lange nicht genug, um all das unterzubringen, was bisher kaum einen Platz in der Medienlandschaft gefunden hat. Auch in dieser Ausgabe fehlen manche Themen, andere konnten wir nur streifen. In den Produktionsablauf haben wir einen extra Schritt eingeführt, um diskriminierenden oder falschen Sprachgebrauch zu vermeiden: das Sensitivity Reading. Trans Re­dak­teu­r:in­nen haben jeden einzelnen Text gelesen, gegebenenfalls einzelne Begriffe oder Passagen angepasst.

 Das hier soll kein trans washing sein

Unser Ziel ist es, mit dieser Ausgabe die trans Community in ihrer Bandbreite respektvoll darzustellen. Das umfasst verschiedene Vorstellungen von Transsein, von Geschlecht, von Gefahren und von Zukünften. Zugleich ist uns bewusst, dass diese Zeitung nicht nur trans Menschen lesen. Manche Lesenden werden Begriffe oder Konzepte nicht auf Anhieb verstehen. Wir möchten Sie trotzdem dazu einladen, sich mit uns auf diese besondere Ausgabe einzulassen.

Der Community möchten wir sagen: Das hier soll kein „trans washing“ sein. Wir wissen, dass diese trans taz nur ein Anfang sein kann. Mit einer einzigen Ausgabe ist es nicht getan. Um das Vertrauen der trans Community wird sich die taz auch in Zukunft bemühen müssen.

Für den Rest der Medienlandschaft soll diese Ausgabe ein Appell sein: Lasst uns unsere Verantwortung ernst nehmen! Lasst uns trans Menschen zuhören, trans-Themen aufgreifen und trans Au­to­r:in­nen beauftragen. Das heißt auch: Ego hinten anstellen und Platz machen für eine würdevolle Repräsentation.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Der Druck auf die trans Community wächst. Umso wichtiger ist es, solidarisch füreinander einzustehen. Trans Menschen sind weder eine Mode noch eine Gefahr, trans Menschen nehmen niemandem etwas weg. Ihr Kampf für Selbstbestimmung ermöglicht es uns allen, freier zu leben.

Trinity Bouché, Johannes Drosdowski, Anna Fastabend, Raweel Nasir, Jyn Rimmele, Carmen Seils, Franziska Seyboldt und Amelie Sittenauer (Kernteam transtaz)