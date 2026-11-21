A ch, was war das früher schön doch in Colonia! Das hat – allerdings auf Kölsch – schon der Karnevalslieddichter Willi Ostermann (1876–1936) getextet. Da war auch der Karneval noch ein Ort harmloser Feierfreude, oder jedenfalls fast. Zum Beispiel der 11. 11., der in Düsseldorf als „Hoppeditz’ Erwachen“ und in Köln als „Elfer im Elften“ zum Auftakt der Session gefeiert wird, mit symbolischer Übergabe des Rathausschlüssels an die Jecken.

Derweil wird dieser 11. 11. anderswo – etwa in Frankreich und Polen – weitaus ernster als Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Waffenstillstand von Compiègne begangen. Aber davon ein andermal.

Im Rheinland feiert man – abgesehen von einer Pietätspause um Weihnachten herum – bis Aschermittwoch durch. Und das ist ja auch eine schöne Sache, mit (möglichst) geistreichen Büttenreden und Kostümen.

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Der Kölner Auftakt in der Altstadt war dabei nie besonders auffällig und in der Hierarchie der Karnevalstermine eher untergeordnet. Das ist seit einigen Jahren anders. Ob es nun an der verstärkten Werbung des Kölner Tourismusamts liegt oder an Social Media: Inzwischen strömen nicht erst zu Weiberfastnacht – also dem Donnerstag vor Rosenmontag und Aschermittwoch –, sondern schon am 11. 11. Massen in die Stadt – oft weniger an rheinischen Bräuchen interessiert als am Besäufnis. Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn schon um 10 Uhr morgens schwer Alkoholisierte durch die Straßen taumeln, in privaten Hauseingängen lungern, dorthin pinkeln oder sich übergeben.

Hotspot im Univiertel

Ein Hotspot ist seit Jahren in die Zülpicher Straße im Univiertel, für deren studentisch-karnevalistische Kneipenkultur das Kölner Tourismusamt seit Jahren kräftigst wirbt. Und das mit Erfolg: Massen strömen heran und benehmen sich oft derart daneben, dass die Anwohner regelmäßig ihrerseits das Kotzen kriegen und Beschwerde bei der Stadt einlegen. Die blieb bisher eher hilf- und ratlos; letztlich ist man in Köln ja immer irgendwie stolz auf Touristen aller Art.

Man beschloss dann aber doch, die Zugänge zu besagter Straße bei Überfüllung zu sperren. Genützt hat es wenig: Wie Handyfotos 2022 belegen, hatten Karnevalisten die Wachhabenden an den Zugängen bestochen und waren durchgelassen worden.

Darob recht verzweifelt, bot die Stadt in den Folgejahren die Uni-Wiese als Ausweichfläche an, eigentlich ein Landschaftsschutzgebiet. Es funktionierte. Die Jecken kamen und ließen die Wiese erwartungsgemäß vermüllt und zertrampelt zurück. Also wurde ab 2025 der eine Teil des Rasens mit Platten abgedeckt und der Rest eingezäunt. Alkohol und Musik gab es nicht und die Wiese sollte künftig auch nicht mehr als Karnevalstreff dienen. Aber die Stadt fand angeblich keinen andern Ort, und es blieb dabei. Der BUND hatte sogar zeitweilig eine Klage erwogen.

Und dieses Jahr? Da nieselte es am 11. 11. in Köln andauernd, was den Andrang im Univiertel und auch am Chlodwigplatz in der Südstadt – dem neuen, nein: zusätzlichen Feier-Sauf-Kotz-Areal etwas bremste. Mit 1.000 Polizisten, Glas- und Messerverbot sowie Straßensperrungen hatte man vorgesorgt. Trotzdem gab es wie je Platzverweise und sexuelle Belästigungen, wie Mitarbeiterinnen des Projekts Edelgard, der Initiative gegen sexualisierte Gewalt, berichteten. Aber das Chaos blieb aus.

Die karnevalistische Ur-Entspanntheit allerdings ist weg: Um den Ansturm zu kanalisieren, nehmen viele Wirte inzwischen am 11. 11. sowie den Tagen vor Aschermittwoch rund 20 Euro Eintritt, bei verbindlicher Voranmeldung. Spaß macht ihnen das nicht.