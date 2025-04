Semesterticket der Berliner Hochschulen: „Kaufen Sie sich halt ein neues Handy“

Berlin taz | Hat sich die S-Bahn bei der Übernahme der Zuständigkeit für das Deutschlandsemesterticket übernommen? Danach sieht es zum Start des Sommersemesters 2025 aus. Mehrere Studierende berichteten der taz von Problemen bei der Bereitstellung des digitalen Tickets. Sie beklagten auch Schwierigkeiten für Menschen mit älterem – oder gar keinem – Smartphone.

Bislang hatte die BVG die vergünstigten Deutschlandtickets ausgegeben, jetzt wechselte die Zuständigkeit zur S-Bahn Berlin GmbH. Damit veränderte sich auch das Prozedere: Konnten Studierende sich bislang das Ticket als QR-Code abspeichern – etwa auf einem iPhone ins „Wallet“ –, bedarf es nun der S-Bahn-App, um sich auszuweisen. Dazu muss bei einer Kontrolle auch eine Internetverbindung bestehen.

Wie Dirk Lubien, Studierender an der Humboldt-Uni (HU), der taz erläuterte, müssen Studierende sich via S-Bahn-App auf dem HU-Server einloggen, damit das personalisierte Ticket in der App aktiviert wird. Er habe das noch am Montagabend versucht, so Lubien, nachdem er eine Mail vom Hu-RefRat erhalten hatte. Darin wurde das Prozedere erklärt, es hieß unter anderem aber auch, dass „das Ticket nicht sofort in der App angezeigt wird, sondern es ein paar Tage dauern kann, bis es ausgeliefert wird“.

Zudem muss laut RefRat der Vorgang zu jedem Monatsbeginn wiederholt werden, obwohl das Deutschlandsemesterticket ein halbes Jahr gültig ist. Als Lubien sein Ticket aktivieren wollte, bekam er erst eine Fehlermeldung, anschließend war er offensichtlich über die HU eingeloggt, auf der App prangte aber nur der Text „Keine aktuellen Tickets“. Noch am Dienstagnachmittag habe er nicht über sein Ticket verfügt, berichtet er. Und in der S-Bahn sei er prompt kontrolliert worden.

Der Kontrolleur habe freundlich reagiert, ihm sei das Problem offenbar bekannt gewesen. Ob man auch bei Kontrollen in anderen Verkehrsverbünden Kulanz erwarten könne, wollte Lubien von ihm wissen, und erhielt als Empfehlung, bei einem S-Bahn-Kundenzentrum nach einer Lösung zu fragen.

Keine Chance mit altem Smartphone

Vor den Kundenzentren sollen am Dienstag viele Studierende mit ähnlichen Problemen Schlange gestanden haben – so berichtet es Helge Haack, ebenfalls Studierender an der HU. Er war zum Schalter im Ostbahnhof gegangen, weil sein iPhone 6 – wie andere ältere Smartphones – nicht von der S-Bahn-App unterstützt wird: Damit kann er faktisch sein Semesterticket nicht vorweisen.

Die S-Bahn stellt in solchen Fällen nun Chipkarten aus. Laut Haack gab man ihm aber zu verstehen, dass es sich um eine Gefälligkeitsleistung handele, die nur im aktuellen Semester angeboten werde. Schließlich hätten die Studierendenschaften vertraglich zugestimmt, dass NutzerInnen des Tickets zwingend über die entsprechenden technischen Endgeräte verfügen müssten.

Während seiner einstündigen Wartezeit habe er an die zehn Mal von MitarbeiterInnen der S-Bahn die Frage „Sind Sie hier, weil Ihr Telefon zu alt ist?“ gehört. Auch die Aussage „Sie haben ja dann ein Vierteljahr Zeit, sich ein neues Telefon anzuschaffen“ sei gefallen – aus Haacks Sicht eine Marginalisierung „im Namen einer technischen Notwendigkeit“, die lediglich behauptet werde. Ausgeschlossen würden Personen, die sich kein neues Smartphone leisten könnten, ebenso wie solche, die etwa aus politischen oder ökologischen Beweggründen keines nutzten.

Von der S-Bahn GmbH gab es auf taz-Anfrage bis Redaktionsschluss keine Antwort.