Der Flur vor der Schulbibliothek der Hamburger Stadtteilschule Groß Flottbek ist kinderleer. Lehrerin Emma Evertz schließt die Tür auf und tritt einen Schritt beiseite. An den Wänden des ehemaligen Klassenraums stehen graue Stahlregale, aufgehellt durch Hunderte bunte Buchrücken. Mangas, Comics, Sachbücher, Romane über die erste Liebe oder den Schulalltag. Für geübte Lesende ebenso wie für jene, die sich mit jedem Wort abmühen.

Zwischen den Regalen liegen Sitzkissen für alle, die am liebsten sofort loslesen wollen. Neben der Tür steht ein Schreibtisch, hier sitzt die Pausenaufsicht. „Unsere Schulbibliothek ist ein Safe Space, und dafür braucht es Regeln“, sagt Evertz. „Hier wird nicht gespielt, nicht gestritten, nur leise gesprochen. Handys sind tabu.“ Genau das schätzen die Schülerinnen und Schüler.

Die Bibliothek ist mehr als ein Raum voller Bücher. Sie ist ein Rückzugsort in einem lauten, oft wuseligen Alltag mit knapp 600 Kindern und Jugendlichen. Abgeschirmt vom Pausenhoflärm tauchen sie hier zwischen Buchdeckeln in fremde Welten ein. Was romantisch klingt, hat einen praktischen Kern.

Schon vor mehr als 25 Jahren gab die UNESCO ein Schulbibliotheksmanifest heraus. Darin heißt es: „Die Schulbibliothek vermittelt den Schülern die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, entwickelt die Phantasie und befähigt sie so zu einem Leben als verantwortungsbewusste Bürger.“ In Zeiten, in denen etwa ein Viertel der Grundschulkinder nicht ausreichend lesen kann, wirken diese Worte dringlicher denn je.

Während Programme wie das tägliche Leseband, das inzwischen in vielen Bundesländern umgesetzt wird, gezielt die Lesekompetenz trainieren, geht es in den Schulbibliotheken eher um Interesse am Lesen, das Entdecken neuer Bücher. Kurzum: um Lesekultur.

Das Problem: Anders als Leseflüssigkeit oder Textverständnis lässt sich Lesekultur schlecht messen. Studien zu positiven Effekten von Schulbibliotheken gibt es in Deutschland kaum. Zitiert wird meist eine 17 Jahre alte Erhebung aus Großbritannien. Der britische National Literacy Trust hat 2009 mehr als 17.000 Schülerinnen und Schüler an 112 Schulen zu ihrem Leseverhalten und ihrer Schulbibliothek befragt.

Das wenig überraschende Ergebnis: Wer regelmäßig die Schulbibliothek aufsucht, liest besser, mehr und auch öfter in der Freizeit. Ob die Bibliothek gute Lesende hervorbringt oder gute Lesende eher in die Bibliothek gehen, lässt die Studie offen. Für Studienautorin Christina Clark zeigt der Zusammenhang dennoch, wie wichtig Schulbibliotheken für die Lesesozialisation sind.

Bücherei für alle

„Ich glaube, Schulbibliotheken können einen sehr einfachen Zugang zu Büchern schaffen, gerade für Kinder und Jugendliche, die zu Hause kaum Bücher haben und auch nicht von sich aus in die städtischen Büchereien gehen“, sagt Lehrerin Emma Evertz. Ein ganz wichtiger Vorteil ist der Standort. Die Kinder und Jugendlichen müssen nicht den oft weiten Weg zur nächsten Bücherei auf sich nehmen. Die Bücher sind an einem Ort, an dem sie sich täglich aufhalten.

Dazu kommen weniger organisatorische Hürden: Es braucht keinen Bibliotheksausweis und keine Unterschrift der Eltern. Die Einführung in die Bibliothek erfolgt idealerweise im Unterricht. An der Hamburger Stadtteilschule gibt es in der fünften Klasse feste Lesezeiten in der Bibliothek. Dabei üben die Kinder nicht nur das Lesen, sondern entdecken auch neue Bücher und Genres. In höheren Klassen nutzen sie die Bücher für Recherchen und Referate.

Die Erfolge sind sichtbar, sagt Evertz. „Viele Kinder sind fast täglich hier, und längst nicht alle sind starke Lesende, die sich in dicke Wälzer vertiefen.“ Manche kämpfen sich mühsam, aber hartnäckig durch Comics und Sachbücher mit vielen Bildern und kurzen Texten. Wer in der Pause nicht fertig wird, leiht das Buch aus und nimmt es mit nach Hause.

Viel Angebot, wenig Struktur

Argumente für eine gut ausgestattete Schulbibliothek gibt es also genug. Doch bei der Umsetzung knirscht es gewaltig. Einheitliche Vorgaben fehlen, zuständig sind in der Regel Kommunen und Schulträger. Manche Städte haben gute Lösungen gefunden. In Frankfurt helfen Mitarbeitende der Stadtbücherei den Schulen beim Aufbau von Leihsystemen und bei der Auswahl der Bücher. In Hamburg verleihen die Bücherhallen auch Bücher an Schulen. Ein bis zwei Euro kostet die Leihe eines Buches pro Jahr, dafür bleibt der Bestand aktuell und für die Kinder relevant.

Auch in der Flottbeker Schulbibliothek stammen die meisten Medien aus diesem Angebot, der Rest sind Spenden. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern haben Beratungsstellen für Schulbibliotheken eingerichtet. Sie helfen beim Aufbau, geben Buchtipps und bieten Fortbildungen für Lehrkräfte und Ehrenamtliche, etwa zur Leseförderung oder zur Integration der Bibliothek in den Unterricht. Institutionen wie die Stiftung Lesen verschicken Buchpakete, fördern Projekte und vergeben Preise. Doch all das funktioniert nur, wenn sich jemand kümmert – und genau daran scheitert es oft.

Wer soll es machen?

Meistens kümmern sich Lehrkräfte oder pädagogische Fachkräfte um die Bibliothek. Sie beaufsichtigen die Öffnungszeiten, kaufen Bücher und organisieren die Ausleihe zusätzlich zu ihren Unterrichtsaufgaben. Ob sie dafür Ausgleichsstunden erhalten, entscheiden Schulträger und Schulleitung. An der Hamburger Stadtteilschule teilen sich Deutschlehrkräfte und die Beauftragte für Schulmedien die Aufgaben. Ausgebildete Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die wenigstens stundenweise von örtlichen Büchereien ausgeliehen werden, gibt es nur selten.

Umso wichtiger sind Ehrenamtliche: Leseomas, Mütter und Väter, Oberstufenschülerinnen und -schüler. Doch ihr Engagement ist oft unverbindlich. Die Folgen sind sichtbar: Viele Schulbibliotheken werden mehr schlecht als recht am Leben gehalten. Im schlimmsten Fall bleibt ein muffiges Kabuff mit gespendeten Büchern aus Zeiten, als Enid Blyton noch Abenteuerromane schrieb, oder eine sonnengebleichte Bücherecke auf der Fensterbank im Klassenzimmer. Neue Bücher entdecken? Positive Leseerfahrungen sammeln? An solchen Orten eher schwierig.

Zu wenige Orte

Wie wenige solcher Orte der Lesekultur es eigentlich gibt, zeigt die Deutsche Bibliotheksstatistik. Rund 1.200 Schulbibliotheken haben sich dort registriert. Schätzungen gehen von etwa 2.400 bis 2.500 aus. Dem stehen knapp 32.000 allgemeinbildende Schulen gegenüber. Selbst mit Kooperationen kleinerer Schulen ist das ein Armutszeugnis. Besserung ist nicht in Sicht: Kommunale Haushalte sind knapp, Lehrkräfte fehlen überall.

Auch die Flottbeker Stadtteilschule spürt das. Obwohl die Schulleitung hinter der Bibliothek steht, bleibt sie derzeit an zwei Tagen geschlossen. Es fehlt an Personal. Gestrichene Stunden für Schulbegleitungen und Lehrkräfte verschärfen die Lage. Ehrenamtliche aus der Elternschaft zu gewinnen, ist schwierig. Immerhin nutzen ehrenamtliche Lesepatinnen und Lesepaten die Räume inzwischen für ihre Leseförderung.

Stadtbibliothek trifft Schulbibliothek

Dass es anders geht, zeigen einige Kleinstädte. Im fränkischen Gunzenhausen und im hessischen Kelsterbach wurden Stadt- und Schulbibliothek zusammengelegt. So blieben kleine Bibliotheksstandorte erhalten, und die Schulen profitieren vom Know-how einer öffentlichen Bibliothek.

Ein Vorreiter dieser Doppelnutzung kommt aus Hamburg. Seit fast 30 Jahren gibt es in Bahrenfeld die BüBa, die Kinderbücherei Bahrenfeld. Ihre Räume unter der Aula einer Grundschule stehen an zwei Vormittagen und zwei Nachmittagen auch Kitas und Familien aus dem Stadtteil offen, die übrige Zeit gehört den Schulkindern. „Die örtliche Bücherhalle hat 1997 geschlossen, und wir wollten diese Lücke füllen“, erzählt Claudia von Holten, die die BüBa ehrenamtlich leitet.

Die nächste Bücherhalle liegt 20 bis 30 Minuten entfernt, die BüBa nur wenige Minuten. Viele Kinder kommen allein, lesen nachmittags und gehen dann nach Hause. Mehr als 3.200 Medien stehen bereit, darunter viele mehrsprachige Titel. Ein Dutzend Ehrenamtliche kümmert sich um die Ausleihe und liest den Kindern vor.

Rund 25.000 Euro im Jahr kostet der Betrieb, finanziert von einem Förderverein, der Stadt und Stiftungen. Gut investiertes Geld, findet von Holten. Durch die Nähe zur Schule und die Zusammenarbeit mit Kitas erreicht die BüBa Familien, die sonst keine Bücher ausleihen würden. Genau hier können Schulbibliotheken mehr leisten als städtische Büchereien. Sie sind dort, wo die Kinder ohnehin sind. Vorausgesetzt, jemand hat Zeit, die Tür zu öffnen.