dpa/taz | Bundesweit sind am Freitagnachmittag die Gen-Z-Demos gestartet. In Frankfurt am Main sollen es laut Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen 1.100 Menschen sein, in Hamburg 5.000 und in München 1.200. In Berlin waren es taz-Schätzungen zufolge etwa 4.000 Menschen – die Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen selbst sprechen von 15.000. Laut der Initiative „Gen Z regelt“ waren diesmal knapp 90.000 Menschen dabei – deutlich weniger als bei den ersten großen Jugendprotesten vor knapp drei Wochen.

In vielen Städten war das Polizeiaufgebot hoch. In Köln hatte die Polizei versucht, eine Demo in der Innenstadt zu untersagen. Doch das Verwaltungsgericht hat dies am Vorabend gekippt. Die Polizei hatte trotzdem massive Kontrollen angekündigt und zudem bei Protestierenden, die auf der vergangenen Demo festgenommen wurden, sogenannte Gefährderansprachen gehalten. Alleine in Frankfurt, wo es nach den vergangenen Protesten am 31. Oktober zu Krawallen kam, sind laut ZDF über 2.000 Po­li­zis­t:in­nen im Einsatz.

Bis in die frühen Abendstunden blieb es bei oft regnerischem Wetter zunächst weitgehend friedlich. Erst später gab es mancherorts Randale.

Die Proteste sind Teil einer europaweiten Mobilisierung. Unter dem Motto „Fight for our future, not their wars“ versucht die Youth Strike Coalition, ein Zusammenschluss aus 50 Organisationen aus 25 europäischen Ländern, die Jugendproteste zusammenzuführen. Kernforderung ist dabei ein Stopp der Aufrüstung und Militarisierung, bei gleichzeitigen Investitionen in Bildung und Soziales. In Italien findet am Freitag ein Generalstreik statt, viele Zehntausend Protestierende werden auch zum Beispiel in Frankreich erwartet.

In Deutschland hatte die Initiative „Schulstreiks gegen die Wehrpflicht“ zum fünften landesweiten Schulstreik gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht aufgerufen. Erweitert wurde dieser Protest durch Aufrufe der Jugendbewegung „Gen Z regelt“, die erstmals am 31. Oktober auf die Straße gegangen war. An dem Tag beteiligten sich laut Ver­an­stal­te­r:in­nen bis zu 120.000 Menschen an den Protesten.

Polizei setzt Wasserwerfer in Leipzig ein

Nach den weitgehend friedlichen Protesten Zehntausender Menschen für die Anliegen der jungen Generation ist es am späteren Abend mancherorts zu Ausschreitungen gekommen.

Die Demo verlief ohne große Zwischenfälle. Einige Böller und Pyrotechnik werden gezündet, aber es blieb ruhig. Die Polizei war mit einem Großaufgebot dabei. Zahlreiche Hundertschaften begleiteten den Demozug, in den Seitenstraßen reihten sich die Einsatzfahrzeuge aneinander. Sogar mehrere Wasserwerfer fuhren auf. Die Endkundgebung auf dem Neuen Pferdemarkt war von fünf Wasserwerfern umstellt. Im Hintergrund standen Räumpanzer bereit.

Nach dem Ende der „Gen Z regelt“-Demonstration warfen Vermummte Böller und Flaschen in Richtung von Polizisten, Beamte rannten ihnen hinterher. Mülleimer und Baustellen-Absperrungen landeten auf der Straße, Flaschen gingen zu Bruch.

Der Protestzug war zuvor durch die Hamburger Innenstadt gezogen, vom Bahnhof Dammtor zur Sternschanze. In der Spitze waren laut Polizei 4.000 Menschen dabei – etwas weniger als erwartet.

Nicht nur in Hamburg, auch in Leipzig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehrfach wurde Pyrotechnik gezündet während des Demozugs mit rund 2.500 Teilnehmern, weshalb er vorübergehend gestoppt wurde. Später seien etliche Teilnehmer in den Süden der Stadt gezogen, teilte die Polizei mit. Dabei seien Beamte mit Feuerwerkskörpern beworfen worden.

Die Polizei habe daraufhin Wasserwerfer dorthin verlegt und sie, nachdem es zu weiteren Angriffen auf die Einsatzkräfte gekommen sei, dann auch eingesetzt. Laut einem Sprecher waren fünf Hundertschaften der Polizei im Einsatz. Ein Polizist sei durch ein Knalltrauma verletzt worden. Mehrere Personen wurden festgesetzt – nach Polizeiangaben wegen des Verdachts, während und nach der Versammlung Straftaten begangen zu haben.

In Bremen stoppte die Polizei den Aufzug vorübergehend wegen Pyrotechnik und des Werfens von Farbkugeln. Zuvor waren mehrere mit roter Farbe gefüllte Weihnachtskugeln auf ein Parteibüro der CDU geworfen worden. Teilnehmer hätten zudem versucht, ein Auto in Brand zu setzen. Dabei sei es zu leichten Beschädigungen gekommen.

In Berlin beteiligten sich der Polizei zufolge etwa 4.000 Menschen an einem friedlichen Protestzug von „Gen Z regelt“, die Initiative selbst sprach von bis zu 15.000 Demonstranten. Auch in Städten wie Erfurt, Potsdam und Magdeburg verschafften sich junge Menschen auf der Straße Gehör.

Eskalation in Frankfurt wiederholt sich nicht

In Frankfurt am Main, wo die Lage nach den Protesten am Halloween-Abend vor drei Wochen eskaliert war und es schwere Krawalle und Plünderungen gab, blieb es diesmal ruhig. „Die Bilder vom 31. Oktober haben sich nicht wiederholt“, bilanzierte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen am Abend. Die Polizei sei mit weit über 2.000 Einsatzkräften stark vertreten gewesen.

Bei der Kontrolle einer Personengruppe nach dem Ende der Jugendproteste wurden vier Menschen vorläufig festgenommen. Laut Polizei steht einer von ihnen im Verdacht, an den Ausschreitungen am 31. Oktober in der Stadt beteiligt gewesen zu sein.