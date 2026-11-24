epd | Ob beim Kitabesuch, beim Schuleinstieg oder beim gewünschten Abschluss: Kinder aus geflüchteten Familien stoßen im deutschen Bildungssystem an vielen Stellen auf besondere Schwierigkeiten. Das zeigt eine Langzeitstudie, die nun als Sammelband erscheint. Das Forschungsteam gibt darin konkrete Empfehlungen, wie sich die Situation verbessern ließe.

Im Fokus der vor zehn Jahren gestarteten Untersuchung stehen Vorschulkinder und Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. Von den einbezogenen Kindern ab vier Jahren besuchten den Angaben zufolge 79 Prozent eine Kita – deutlich weniger als bei Familien ohne Migrationsgeschichte oder denjenigen, die schon länger in Deutschland leben.

Eltern wollen Kinder gerne in die Kita schicken

Die Mehrheit der Eltern, deren Kinder keine Kita besuchten, gab an, keinen Platz gefunden zu haben. Am zweithäufigsten wurden fehlende Informationen über diese Betreuungsmöglichkeit angeführt. „Die Befürchtung, dass Familien mit Fluchthintergrund sich aktiv gegen eine Kitabetreuung ihrer Kinder entscheiden, trifft auf den Großteil der befragten Eltern nicht zu“, heißt es in der Studie. Ein großer Teil der Eltern nannte demnach als Argument für den Kitabesuch die Erwartung, dass die Kinder so besser Deutsch lernen.

Der Studie zufolge erhielten 32 Prozent der geflüchteten Kinder, die eine Kita besuchten, gezielte Sprachförderung. Bei den Kindern ohne Kitaplatz waren es nur 7 Prozent. Es müsse „kritisch hinterfragt werden, ob ausreichend Maßnahmen zur Sprachförderung angeboten werden“ und diese einfach genug genutzt werden könnten, schreibt das Forschungsteam. Um sowohl die Bildungsteilhabe kleiner Kinder als auch die Jobchancen der Mütter zu verbessern, wird zudem empfohlen, häufiger Deutschkurse mit Kinderbetreuung anzubieten.

Teils mehr als ein Jahr Wartezeit bis zum Schuleinstieg

Was den Schulbesuch angeht, machen sich große Unterschiede zwischen den Bundesländern bemerkbar. Laut der Studie dauert es im Durchschnitt sieben Monate von der Ankunft in Deutschland bis zum ersten Tag in der Schule. Dabei reiche die Spanne von weniger als einem Monat bis zu mehr als einem Jahr. Grund sei, dass die Schulpflicht je nach Bundesland zu einem anderen Zeitpunkt greife. Das Forschungsteam empfiehlt, nach Möglichkeit einen zügigen Schuleinstieg zu organisieren.

Das Bildungsinteresse der Jugendlichen selbst ist der Erhebung zufolge hoch: 75 Prozent möchten einen Abschluss erreichen, der ein Universitätsstudium ermöglicht. Allerdings schreiben manche Bundesländer, etwa Bayern, geflüchteten Jugendlichen vor, zuerst eine Hauptschule zu besuchen. Spätere Wechsel seien zwar möglich, trügen aber nicht dazu bei, „die eher schlechten Startchancen neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler zu verbessern“, kritisiert das Forschungsteam.

Großteil der Befragten stammt aus Syrien

In die vom Bundesfamilienministerium geförderte Studie wurden rund 4.800 geflüchtete Kinder und Jugendliche sowie deren Familien einbezogen. Sie lebten zum Beginn der Befragung in Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen und waren zwischen 2014 und 2017 nach Deutschland gekommen. Der Großteil der Familien (73 Prozent) stammt aus Syrien.

Zu Beginn waren die Vorschulkinder mindestens vier und meist unter sechs Jahren alt. Die Jugendlichen waren zwischen 14 und 16 Jahren alt. Die Erhebung startete 2017 und soll fortgesetzt werden. Bisher kontaktierte das Forschungsteam die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neunmal.